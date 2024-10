‘Desafiantes’, ‘Venganza’ y más: exploramos las recientes películas que llegaron a Prime Video

Captura del tráiler oficial de Venganza

Desafiantes

Venganza

La casa de los despojos

Comienza un nuevo mes y es el momento perfecto para explorar las novedades de Prime Video, la plataforma que ha dado vida a grandes éxitos como The Boys, Fallout, La idea de ti (The Idea of You), El señor de los anillos: Los anillos de poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power) y Cómplices del engaño (Hit Man), entre muchos otros. Esta vez, nos enfocaremos en los estrenos más recientes que han llegado al catálogo, destacando tres producciones que prometen capturar la atención de los suscriptores y consolidar aún más la oferta de contenido de Prime Video.

Desafiantes - Challengers

En esta imagen proporcionada por Metro Goldwyn Mayer Pictures, Mike Faist, de izquierda a derecha, Zendaya y Josh O'Connor en una escena de "Challengers". (Metro Goldwyn Mayer Pictures vía AP)

En primer lugar, llegó Desafiantes, una de las películas más comentadas y exitosas del año. Este largometraje sigue la historia de Tashi Duncan, una joven prodigio del tenis que se encuentra atrapada en un intenso triángulo amoroso con dos tenistas que compiten tanto en la cancha como por su corazón. Con una mezcla de romance, drama deportivo y tensión emocional, este audiovisual logra capturar la atención del público al combinar el glamour del mundo del tenis con los desafíos personales de sus protagonistas.

Este proyecto fue dirigido por el galardonado Luca Guadagnino, conocido por su estilo visual único y su habilidad para contar historias complejas. Guadagnino es el realizador detrás de producciones aclamadas como Llámame por tu nombre (Call Me by Your Name - 2017), Hasta los huesos (Bones and All - 2022) y Suspiria (2018). Su visión artística ha sido clave en el éxito de Desafiantes, dándole una profundidad emocional y estética que va más allá del simple drama deportivo. Además, en el futuro cercano, el realizador estrenará Queer, un drama erótico protagonizado por Daniel Craig (Sin tiempo para morir) que ya está generando expectativas.

En cuanto al elenco, Desafiantes está liderado por Zendaya (Euphoria, Duna: Parte Dos), quien no solo brilla en el papel protagónico sino que también se desempeña como productora del proyecto, mostrando una vez más su versatilidad en la industria del cine. La acompañan Mike Faist (Amor sin barreras), quien interpreta a su marido, y Josh O’Connor (The Crown), completando el peligroso triángulo amoroso.

Venganza - Vengeance

Captura del tráiler oficial de Venganza

En segundo lugar, en nuestro recorrido por los estrenos recientes de Prime Video, encontramos Venganza (Vengeance), un largometraje que mezcla humor negro con una ácida crítica social. La trama sigue a Ben Manalowitz, un presentador de radio de Nueva York que se ve envuelto en una inesperada investigación tras la muerte de una joven con la que había salido. Decidido a resolver el supuesto asesinato, viaja al sur de los Estados Unidos, donde descubre mucho más de lo que esperaba sobre la familia de la fallecida.

Este proyecto fue escrito, dirigido y protagonizado por B.J. Novak, reconocido por su participación en The Office y en películas como Bastardos sin gloria (Inglourious Basterds - 2009). Con Venganza, Novak se sumerge en el mundo del cine independiente con un estilo cómico y satírico que aborda temas profundos como la percepción de la justicia, el duelo y la desconexión entre diferentes culturas. Su habilidad para equilibrar la comedia y el drama en la misma narrativa hace que la película se destaque como una de las propuestas más originales del año.

Con respecto a las actuaciones, el elenco de Venganza se completa con Boyd Holbrook (Logan, El depredador), Lio Tipton (Loco y estúpido amor), Ashton Kutcher (Tu casa o la mía, El show de los 70), Isabella Amara (Spider-Man: De regreso a casa, Euphoria), Dove Cameron (Descendientes, Agents of S.H.I.E.L.D) y J. Smith-Cameron (Succession).

La casa de los despojos - House of Spoils

Captura del tráiler oficial de House of Spoils

En el catálogo de Prime Video se destaca el estreno de La casa de los despojos, un intrigante filme de terror sobrenatural producido por Blumhouse (Five Nights at Freddy’s). Dirigido por Bridget Savage Cole (Blow The Man Down) y Danielle Krudy (Odd Girl Out⁩‭), el largometraje sigue la historia de una chef que se enfrenta a los retos de abrir su primer restaurante. Sin embargo, a medida que se enfrenta al caos de la cocina y a sus propias inseguridades, se ve atrapada entre un inversor sospechoso y el siniestro espíritu del antiguo propietario del local, quien parece decidido a sabotear sus sueños culinarios.

El elenco de La casa de los despojos está encabezado por Ariana DeBose, reconocida por su aclamada interpretación de Anita en Amor sin barreras (West Side Story - 2021), lo que le valió un Premio Oscar. Junto a ella, el reparto incluye a talentos como Barbie Ferreira (Unpregnant, Euphoria), Arian Moayed (Inventando a Anna), Marton Csokas (El justiciero), Mikkel Bratt Silset (Cazadores de cabezas) y Amara Karan (Hope Street), quienes contribuyen a crear una atmósfera cargada de tensión y misterio que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos.