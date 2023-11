BlizzCon 2023: World of Warcraft recibirá tres expansiones en la nueva The Worldsoul Saga

World of Warcraft, de Blizzard.

Hoy comenzó la BlizzCon 2023, y con el evento llegaron varios anuncios sobre los juegos de Blizzard. Desde un nuevo personaje de Overwatch 2 y nuevo contenido para Hearthstone, hasta la primera expansión de Diablo IV, los fans del estudio tuvieron anuncios de todo tipo. Por supuesto que no podía faltar el plato fuerte: World of Warcraft. El legendario MMO de Blizzard recibirá su décima expansión y, como si eso fuera poco, esta será el comienzo de una nueva saga de tres expansiones: The Worldsoul Saga.

Chris Metzen, quien regresó a Blizzard como director creativo de la franquicia Warcraft, presentó las tres expansiones e introdujo esta nueva saga como “la culminación de los primeros 20 años de Warcraft” y lo que abrirá el paso a los próximos 20 años del juego. Fue así que Metzen mostró la primera parte de esta saga, la cual será la décima expansión de World of Warcraft y se llamará The War Within. Esta expansión presentará nuevas áreas como Azj-kahet, Isle of Dorn, The Ringing Deeps y Hallowfall, además de significar el regreso de Xal’atath.

Las otras dos expansiones recibieron menos detalles, pero no por eso son menos importantes. Midnight, la segunda parte de la saga, tendrá lugar en el viejo mundo de Azeroth y nos enfrentará a las fuerzas de Void. La tercera y última parte será la expansión The Last Titan, que también tendrá lugar en el viejo mundo aunque esta vez nos trasladará a Northrend, donde anteriormente tuvo lugar Wrath of the Lich King. En esta expansión los titanes regresarán a Azeroth, y los jugadores deberán descubrir cuáles son sus intenciones.

The War Within dará comienzo a The Worldsoul Saga en el 2024. World of Warcraft está disponible actualmente en PC.