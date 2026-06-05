Malditos Nerds

Summer Game Fest 2026 - Capcom confirma el esperado remake de Resident Evil: Code Veronica

Después de varios rumores y filtraciones, Capcom finalmente reveló su próximo remake de manera oficial

Guardar
Google icon
Resident Evil Code Veronica - SGF
Resident Evil Code Veronica - SGF

El 2026 parece ser uno de los años más importantes para la legendaria franquicia de Capcom de zombies: Resident Evil. No solamente se cumplen 30 años desde el lanzamiento del primero juego, sino que el estudio lanzó uno de los títulos más exitosos de la franquicia, Resident Evil Requiem.

Ahora, y después de varios rumores, finalmente se confirmó el próximo en la línea de remakes que Capcom comenzó en la era de Gamecube, con el tan esperado Resident Evil: Code Veronica. Titulado simplemente Resident Evil Veronica, el juego estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2.

PUBLICIDAD

Resident Evil Code Veronica - SGF
Resident Evil Code Veronica - SGF

En este primer tráiler Capcom mostró algo bastante diferente a lo que los fans recuerdan de Resident Evil: Code Veronica, con Claire en primera persona visitando a una persona mayor en lo que parece ser un edificio de departamentos en Francia. Algunas de las imágenes del final del tráiler sí presentaron locaciones y siluetas de personajes familiares, pero no ofrecieron detalles concretos en sí.

El Resident Evil: Code Veronica original se lanzó el 3 de febrero del 2000 para Sega Dreamcast, y posteriormente recibió versiones para otras consolas. Esta entrega fue notoria por ser la primera de los juegos principales en abandonar los clásicos fondos prerenderizados en favor de escenarios completamente 3D.

PUBLICIDAD

En años siguientes, Capcom comenzó a producir remakes de la franquicia, llegando hace algunos años a lanzar Resident Evil 4 Remake, el juego anterior a Code Veronica en la cronología.

Temas Relacionados

Summer Game Fest 2026Resident Evil: Code VeronicaPlayStation 5Xbox SeriesPCNintendo Switch 2malditos-nerds-gaminggamingmalditos-nerds

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Summer Game Fest 2026 - SEGA anunció Alien Isolation 2

Uno de los títulos de terror más emblemáticos de los videojuegos tendrá su secuela 12 años después de su lanzamiento original

Summer Game Fest 2026 - SEGA anunció Alien Isolation 2

El Latin American Games Showcase mostró más de 80 juegos y nueve estrenos en la Summer Game Fest 2026

Juegos de toda América Latina como Tenebris Somnia, Bunraku y Tempus Vitae dijeron presente en el evento

El Latin American Games Showcase mostró más de 80 juegos y nueve estrenos en la Summer Game Fest 2026

Kernel Hearts: acción argentina que llega a PlayStation 5, Xbox y Switch 2 este año

Ephemera Games impulsa la industria argentina con un RPG cooperativo que llega simultáneamente a consolas y PC

Kernel Hearts: acción argentina que llega a PlayStation 5, Xbox y Switch 2 este año

Backrooms supera los 100 millones y destrona a Marty Supreme como mayor éxito de A24

Backrooms lidera una ola de éxitos basados en fenómenos de internet y redefine el mercado del cine joven

Backrooms supera los 100 millones y destrona a Marty Supreme como mayor éxito de A24

Eli Roth desata la violencia brutal en ‘El Heladero: dulce sabor a muerte’ en su nuevo filme

Una nueva ola de cine gore desafía los límites de lo permitido y plantea preguntas sobre el terror moderno

Eli Roth desata la violencia brutal en ‘El Heladero: dulce sabor a muerte’ en su nuevo filme

ANIME

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

El icónico Ghost in the Shell vuelve con un remake producido por Science Saru en julio

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

PELÍCULAS

Backrooms supera los 100 millones y destrona a Marty Supreme como mayor éxito de A24

Backrooms supera los 100 millones y destrona a Marty Supreme como mayor éxito de A24

Manny, Sid y Diego enfrentan un volcán imparable en ‘La Era de Hielo: Mundo de Lava’

Adam Wingard dirige ‘Onslaught’, el thriller con Adria Arjona enfrentada a experimentos letales

The Batman: Part II - Tratando de descifrar su trama

Anna Faris y Regina Hall protagonizan el tráiler final de Scary Movie 6

SERIES

Anya Taylor-Joy lidera Lucky, la nueva serie de Jonathan Tropper con acción y suspenso

Anya Taylor-Joy lidera Lucky, la nueva serie de Jonathan Tropper con acción y suspenso

REVIEW | The Boys - Temporada 5 - Episodio 7 y 8: El final es en donde partí

Sarah Snook protagoniza ‘Los pájaros’: la novela de Daphne du Maurier revive en Alaska actual

James Moriarty se convierte en protagonista en la nueva serie que reinventa al villano de Sherlock Holmes

Emma D’Arcy y Matt Smith encabezan la guerra en el tráiler final de la tercera temporada de ‘House of the Dragon’