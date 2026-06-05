Summer Game Fest 2026 - Capcom confirma el esperado remake de Resident Evil: Code Veronica

Resident Evil Code Veronica - SGF

El 2026 parece ser uno de los años más importantes para la legendaria franquicia de Capcom de zombies: Resident Evil. No solamente se cumplen 30 años desde el lanzamiento del primero juego, sino que el estudio lanzó uno de los títulos más exitosos de la franquicia, Resident Evil Requiem.

Ahora, y después de varios rumores, finalmente se confirmó el próximo en la línea de remakes que Capcom comenzó en la era de Gamecube, con el tan esperado Resident Evil: Code Veronica. Titulado simplemente Resident Evil Veronica, el juego estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch 2.

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Resident Evil Code Veronica - SGF

En este primer tráiler Capcom mostró algo bastante diferente a lo que los fans recuerdan de Resident Evil: Code Veronica, con Claire en primera persona visitando a una persona mayor en lo que parece ser un edificio de departamentos en Francia. Algunas de las imágenes del final del tráiler sí presentaron locaciones y siluetas de personajes familiares, pero no ofrecieron detalles concretos en sí.

El Resident Evil: Code Veronica original se lanzó el 3 de febrero del 2000 para Sega Dreamcast, y posteriormente recibió versiones para otras consolas. Esta entrega fue notoria por ser la primera de los juegos principales en abandonar los clásicos fondos prerenderizados en favor de escenarios completamente 3D.

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En años siguientes, Capcom comenzó a producir remakes de la franquicia, llegando hace algunos años a lanzar Resident Evil 4 Remake, el juego anterior a Code Veronica en la cronología.