NOTICIAS | EA cerrará los servidores de 12 de sus juegos antes de fin de año

Crysis 3, de EA.

Mientras la industria del gaming avanza hacia el futuro, algunos juegos se quedan atrás. Tanto es así que, como suele pasar seguido, aquellos títulos que podían jugarse de manera online ya no cuentan con esta opción porque sus servidores dejaron de funcionar. Ahora le llegó el turno a doce juegos de EA, ya que el estudio ha decidido cerrar los servidores de estos juegos de manera gradual desde el mes que viene hasta fin de año.

El día 7 de septiembre, Crysis 3 será el primero de la lista en dejar de contar con sus servidores online. En el mes de octubre, serán dos los juegos afectados por esta decisión: Tiger Woods PGA Tour 14 y Restaurant DASH: Gordon Ramsay. Noviembre es el mes que más preocupación traerá a los que disfrutan de los FIFA anteriores, ya que le llega el turno a FIFA 18, FIFA 19, FIFA 20 y FIFA 21. Finalmente, en diciembre se cerrarán los servidores de algunos de los juegos más queridos de EA: Battlefield 1943, Battlefield Bad Company, Battlefield Bad Company 2, Dead Space 2 y Dante’s Inferno.

Adiós al multijugador de Dead Space 2.

La compañía argumentó que, si bien esta no es una decisión fácil, cerrar estos servidores es necesario para darle prioridad a los juegos más nuevos. Lo curioso es que gracias a la función de retrocompatibilidad de las consolas de Xbox, muchos de estos juegos que originalmente salieron en Xbox 360 podían jugarse online en consolas modernas. Sin embargo el número de jugadores no era lo suficientemente alto para justificar seguir manteniendo los servidores, por lo que quienes quieran disfrutar una últimas partidas de FIFA 21 o el muy bien diseñado online de Dead Space 2 no tienen mucho más tiempo.

