El estudio argentino Whiteboard Games presenta ‘Tempus Vitae’, un shooter metroidvania de viajes en el tiempo

Tempus Vitae, de Whiteboard Games

Tempus Vitae, el nuevo proyecto de Whiteboard Games, fue premiado en la categoría Best Visual Art and Design durante la Game Connection 2024, destacándose entre los videojuegos latinoamericanos e internacionales más innovadores del año. El estudio argentino informó que este título, un shooter en primera persona con estructura Metroidvania y viajes en el tiempo, se lanzará al mercado mundial en 2027 para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam. Este reconocimiento representa un avance significativo para la industria de videojuegos de Argentina, que suma cada vez más presencia en eventos internacionales y en la escena global del desarrollo independiente.

Reconocimiento internacional para la industria argentina de videojuegos

Whiteboard Games, conocido por I See Red, logró que Tempus Vitae destacara por encima de competidores de alto nivel en una de las categorías más apreciadas del evento: el diseño visual y artístico. Luciano Musella, CEO del estudio, expresó que recibir el premio fue una experiencia que sobrepasó las expectativas de todo el equipo y les otorga un impulso adicional para seguir perfeccionando el juego durante su desarrollo. La Game Connection, que se realiza en paralelo a la GDC, se consolidó como una plataforma esencial para proyectos de países emergentes, evidenciando este año una notable participación sudamericana con nominaciones para equipos de Argentina, Brasil, Colombia y México.

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El galardón crea un precedente para la industria local, que añade nuevos reconocimientos internacionales junto a otros títulos destacados de la región, como Fursan al-Aqsa de Brasil, Spiritbond Cozy Town de México y Tamarindos Freaking Dinner de España. Sin embargo, Tempus Vitae fue el único representante argentino en obtener un premio, mientras que Blink and Die: Replay, del estudio Sureksu, fue finalista en la categoría de mejor sonido, siendo superado por Everspace 2 de Alemania.

Propuesta jugable: Metroidvania en primera persona con manipulación temporal

Tempus Vitae ofrece una propuesta innovadora en el ámbito de los videojuegos, combinando un Metroidvania en perspectiva de primera persona con elementos clásicos de exploración y acción, además de mecánicas de manipulación temporal.

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Los jugadores asumen el papel de Alex, un astronauta desplazado en el tiempo que intenta encontrar a su hermano perdido en una estación espacial llamada Theia. La historia se desarrolla en dos líneas temporales: una durante una guerra futurista en el año 2185 y otra en un entorno post-apocalíptico en 2385. La jugabilidad exige dominar habilidades como el retroceso y avance temporal, desplazamiento instantáneo y manipulación de objetos a lo largo de diferentes épocas para resolver acertijos y vencer enemigos.

El repertorio de armas incluye opciones poco convencionales, destacándose una pistola que permite disparar a través del tiempo, con efectos en el pasado que desbloquean posibilidades en el presente. Los escenarios, de diseño interconectado y no lineal, se expanden conforme el jugador adquiere nuevas herramientas y habilidades, siguiendo la tradición de los Metroidvania. Además, el juego incorpora diálogos con personajes no jugables, objetivos secundarios, coleccionables, mejoras y un sistema de viaje rápido entre puntos clave del mapa.

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Tempus Vitae, de Whiteboard Games

Repercusión en la escena nacional e internacional y expectativas del lanzamiento

El premio obtenido por Tempus Vitae llega en un momento en que la industria argentina de videojuegos enfrenta desafíos económicos y de reconocimiento internacional, aunque también exhibe signos de consolidación por el éxito de nuevos estudios y propuestas originales. El reconocimiento en el ámbito global facilita el acceso a inversores y genera expectativas tanto en la comunidad local como en el público internacional, que espera nuevas actualizaciones sobre la evolución del proyecto tras el interés suscitado por sus primeras presentaciones y el tráiler inicial.

Luciano Musella adelantó que parte del contenido y de la jugabilidad de Tempus Vitae continuará definiéndose mientras avanza el proceso de desarrollo, el cual ya cuenta con algo más de un año de trabajo intensivo. Aunque aún se mantienen reservados varios detalles por motivos de confidencialidad y negociaciones en curso, el reconocimiento en la Game Connection posiciona a Whiteboard Games en la mira de la industria y aumenta el prestigio del estudio y del desarrollo argentino dentro del competitivo ámbito internacional.

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La competencia en Game Connection 2024 fue relevante; además de los ganadores de Sudamérica y España, proyectos procedentes de Francia, Estados Unidos, Irán, Reino Unido, Chipre, Suiza y Australia también recibieron premios, lo que demuestra la diversidad y riqueza creativa del campo independiente. Para quienes buscan nuevas propuestas de ciencia ficción y narrativa no lineal, Tempus Vitae se perfila como uno de los lanzamientos sudamericanos más esperados de los próximos años.