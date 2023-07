Justice League x RWBY: Super Heroes & Huntsmen - Part 1 es una película de animación estadounidense con influencia del anime japonés basado en los personajes de DC Comics y de la serie animada RWBY de Monty Oum, pertenecientes de la serie de cómics crossover del mismo nombre.

Superman se despierta confundido en el medio de un bosque, no recuerda cómo llegó allí, sus poderes no funcionan, su traje se ve diferente y ¡es un adolescente!

Estamos en el inicio de una aventura que cruza dos propiedades del mundo del entretenimiento y que, aunque parezcan de universos absolutamente divergentes, funciona.

El mundo de RWBY

RWBY (se pronuncia como Ruby) es un acrónimo del nombre de las protagonistas: Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna y Yang Xiao Long, cada una con sus propios colores (rojo, blanco, negro y amarillo).

La serie es una producción de Rooster Teeth, una empresa que comenzó en el mundo del entretenimiento digital realizando animaciones para plataformas gratuitas, videojuegos y podcasts. Hoy por hoy -en el entramado corporativo- termina siendo parte de Warner (de ahí que pueda ser posible este crossover).

RWBY comenzó en 2018, con nueve temporadas en su haber y 116 episodios, además de un manga basado en la serie editado por Ultra Jump de Shueisha.

¿La historia? Todo se desarrolla en Remnant, un mundo invadido por criaturas oscuras llamadas Grimm. Antes de comenzar la serie, la humanidad empezó a hacer uso del “polvo”, un elemento que permite combatir a los Grimm y que -mezclados con armas o el cuerpo- otorga poderes especiales. En la sociedad existen Cazadores (que son los “soldados” contra estos seres) y en esta historia nos centramos en los que viven dentro de la Academia Beacon, un lugar de entrenamiento para jóvenes.

Sería como mezclar Harry Potter, La Materia Oscura, Shadowhunters y aderezado un poco con la saga Winx.

Los Jóvenes Superhéroes de DC

Al inicio de la película (que fue editada directo a vídeo y es el primer largometraje que dirigen los directores de la serie original) descubrimos que Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Cyborg y Vixen despertaron en Remnant. No saben cómo fueron a parar allí, sus poderes están revolucionados (incluso Bruce Wayne adquiere unos) y se encuentran separados sin memoria de lo ocurrido.

Esta coyuntura se utiliza para poner en autos a los legos sobre el mundo de RWBY, haciendo un buen resúmen de la serie (el largometraje continúa los sucesos de la novena temporada) sin detener el desarrollo de la trama.

Lo divertido surge cuando comenzamos a descubrir a estas nuevas versiones, que al ser adolescentes carecen de la formación propia de la experiencia de haber salvado el mundo incontables veces. Nuevos aprendizajes, dudas, celos… todo el combo hormonal que los posiciona en un nuevo lugar muy interesante de ver, incluso para una animación claramente apuntada a un público afín a ello.

Reversionando personajes clásicos

Los superhéroes son hoy una suerte de figuras mitológicas posmodernistas. Con más de ochenta años en el colectivo popular se han convertido en referencia para apuntar a la perfección de la humanidad (o su destrucción). Todos estos años han sabido tener transformaciones, reinicios, regreso a las juventudes, muertes y resurrecciones: herramientas para seguir consumiéndolos en esta cultura transmedia, ya sea en cuestiones más canónicas o en Elseworlds, historias fuera de la continuidad.

Batman vampiro (Batman & Drácula: Red Rain), Superman comunista (Superman: Red Son) o incluso un Batman steampunk persiguiendo a Jack el Destripador en 1889 (Gotham by Gaslight), las versiones son muy diversas y plantean desafíos para los guionistas en pos de acercar a nuevas generaciones o al público que prefiere otros géneros.

Incluso, en el mundo de la animación hubo experimentos por parte de Warner para ofrecer versiones más juveniles de estos personajes (como la saga de películas de Unlimited, JLA Adventures o todas las versiones de LEGO).

JL X RWBY BFF

La acción, la gran animación y los personajes queribles de la saga de RWBY realzan a los experimentados personajes de la Liga de la Justicia, como cuando le enseñamos a nuestros padres a usar la tecnología nueva: logramos acercarlos a nuestro mundo.

No quiero adelantar situaciones de la trama para evitar spoilers, pero se puede comentar que no todo es como creíamos al comienzo y que existe una confabulación con un villano del mundo de DC (no tan conocido por el general del público) y varios engaños dentro de ambos equipos.

Con una animación que mezcla 3D con 2D de manera muy efectiva, personajes que volvemos a reencontrar, otros nuevos que nos invitan a conocerlos más y un gancho para una segunda parte que no deja abierto el final sino que lo potencia hacia un nuevo camino. Liga de la Justicia X RWBY: Superhéroes y Cazadores - Parte 1 es una buena propuesta para los más chicos y jóvenes. La pueden encontrar desde el 24 de Julio en HBO Max.

PUNTAJE: 6/10

