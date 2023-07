La película de Borderlands tiene como fecha de estreño agosto de 2024

La película de Borderlands se estrenará en el 2024.

En el mundo de los videojuegos no es raro que se anuncien películas basadas en grandes franquicias. Lo que también es común, lamentablemente, es que se hagan estos anuncios y después pasen años sin tener ningún tipo de novedad sobre estas adaptaciones. La película de Borderlands viene sufriendo de este destino, ya que fue oficialmente anunciada en el año 2015 y todavía brilla por su ausencia. Sin embargo, Gearbox salió por Twitter a dar la noticia que los fans esperaban: la película finalmente se estrenará en el 2024.

Esta producción claramente ha pasado por varios inconvenientes. Recién en el año 2020, cinco años después del anuncio de la película, se confirmó como director a Eli Roth, quien trabajó en las películas Hostel y Death Proof. Como guionista se había elegido a Craig Mazin de la serie Chernobyl y The Last of Us. En cuanto al reparto de actores hay muchos nombres reconocidos, como Cate Blanchett como Lilith, Jamie Lee Curtis como Tannis, Kevin Hart como Roland, Ariana Greenblatt como Tiny Tina y Jack Black como la voz de Claptrap.

Gearbox anuncia la fecha de estreno de la película de Borderlands en Twitter.

Recientemente fue necesario traer a otro director al proyecto, ya que Roth estuvo ocupado con la película Thanksgiving y había que volver a grabar algunas escenas de la película, por lo que el director de Deadpool Tim Miller tomó el manto por un tiempo. Además, Mazin comentó que no sería acreditado como escritor de la película, lo que parece hablar de un proyecto más que complicado.

La película de Borderlands llegará a los cines el 9 de agosto de 2024, si es que en ese tiempo no vuelve a toparse con otro inconveniente.

