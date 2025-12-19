A 20 años de su creación, una compañía energética nacional lanza su podcast

En el primer capítulo de “Pampa: 20 años de historia”, Luciana Geuna entrevista a Marcelo Mindlin, repasando los inicios y las decisiones fundacionales de la compañía (Pampa Energía)

Pampa Energía lanzó “Pampa: 20 años de historia”, una serie que repasa los momentos clave que definieron el crecimiento de la empresa, referente en la energía de la Argentina. La propuesta invita a seguir las historias y las decisiones de sus protagonistas a partir de relatos en primera persona y entrevistas que recorren los principales hitos de este camino.

La conducción del ciclo está a cargo de la periodista Luciana Geuna y cada capítulo ofrece una mirada íntima al proceso que llevó a Pampa a ocupar un rol destacado dentro de la industria.

El podcast fue desarrollado bajo un formato documental narrativo, con episodios de entre 20 y 30 minutos de duración. A lo largo de la serie se presenta un recorrido por las principales etapas de la compañía, combinando entrevistas en profundidad, anécdotas y relatos en primera persona para contextualizar decisiones y procesos relevantes en la evolución de Pampa Energía.

La iniciativa se enmarca en las acciones de comunicación por los 20 años de la empresa y tiene como objetivo contar su trayectoria. En ese recorrido, el podcast permite reconstruir cómo la compañía fue ampliando su presencia en los distintos segmentos del sector energético, desde la generación eléctrica hasta el desarrollo de gas y petróleo, en un contexto de inversión sostenida y adaptación a los distintos escenarios económicos y regulatorios del país.

Esta propuesta se destaca por un enfoque narrativo que no tiene antecedentes en el sector energético local. El primer episodio ya está disponible en Spotify, y se anticipa que la serie continuará con nuevos lanzamientos en las próximas semanas.

Una historia contada por sus protagonistas

A lo largo de nueve capítulos, el podcast “Pampa: 20 años de historia” recorre los principales momentos de decisión y cambio para la compañía. Entre los entrevistados figuran voces claves como Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, Ricardo Torres, Gustavo Mariani y Nicolás Mindlin, además de otros directores y directivos de la empresa.

El contenido se orienta a reconstruir, con un estilo cercano, los episodios más importantes vividos dentro de esta empresa desde su nacimiento en 2005 hasta la actualidad.

El primer capítulo pone en primer plano el testimonio de Marcelo Mindlin, quien repasa los inicios de la empresa. Según destacó durante la charla, el espíritu fundacional de Pampa se basó en la búsqueda constante de desafíos y aprendizajes.

Repaso de hitos y desafíos

Cada episodio profundiza en diferentes etapas, desde las primeras apuestas hasta el salto de escala que significó la adquisición de Petrobras Argentina. Se abordan temas como la integración de culturas empresariales, el desarrollo de la generación eléctrica y la ampliación del negocio en gas y petróleo.

Además, se incluye un capítulo enfocado en las iniciativas sociales de la compañía, relatado desde la visión de Pablo Díaz y la Fundación Pampa. El objetivo es mostrar el impacto de estas acciones sobre las comunidades locales y su importancia dentro de la estrategia de la empresa.

El valor de lo humano en el sector energético

La propuesta de Pampa Energía apuesta al formato del podcast para acercar testimonios y vivencias directas de quienes tomaron decisiones relevantes a lo largo de estos veinte años. A través de entrevistas formales y conversaciones más distendidas, la compañía busca resaltar la dimensión humana detrás de los proyectos y las inversiones en infraestructura.

A lo largo de dos décadas, la empresa fue creciendo dentro del sector energético argentino gracias a una estrategia basada en la innovación, la inversión en infraestructura y el desarrollo de proyectos que abarcan desde la generación eléctrica hasta la producción de gas y petróleo.

Pampa Energía realiza una intensa actividad en exploración y producción de gas y petróleo, con una amplia participación en Vaca Muerta. Además, es una de las mayores generadoras independientes de energía eléctrica del país, a través de centrales térmicas, hidroeléctricas y parques eólicos. También desarrolla una amplia gama de productos petroquímicos, siendo la única productora de caucho, estireno y poliestireno de la Argentina, según datos de la compañía.

El podcast se consolidó como un formato versátil que permite acercar historias, valores y trayectorias a una audiencia cada vez más amplia. Incluso utilizado por empresas, esta alternativa permite combinar la inmediatez del relato directo con la posibilidad de profundizar en experiencias y aprendizajes únicos.