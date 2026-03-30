Semana Santa en Honduras: tres destinos imperdibles entre playas, historia y naturaleza

Un viaje que une playas únicas, historia ancestral y experiencias auténticas para viajeros de todas las edades (Foto: Destacada)

Honduras se consolida como destino líder en Semana Santa 2026 en Centroamérica, con miles de viajeros que eligen su territorio para vacacionar.

Roatán: El paraíso del Caribe hondureño

La isla de Roatán, ubicada en el Caribe hondureño, forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, considerado el segundo más extenso del planeta. Esta característica la convierte en el punto preferido para buceo y snorkel durante la temporada.

Turistas nacionales y extranjeros abarrotan las playas de la isla en busca de sol y descanso. (Foto: Cortesía)

La gastronomía local combina mariscos frescos con influencia caribeña. (Foto: Cortesía)

Hoteles y resorts reportan alta ocupación durante la temporada alta. (Foto: Cortesía)

A lo largo de la temporada, la isla no solo destaca por sus playas con arena blanca y aguas turquesa, sino que también ofrece acceso a la cultura garífuna y actividades recreativas que incluyen deportes acuáticos y ocio nocturno.

Actividades como el buceo generan una importante derrama económica en la isla. (Foto: Agencias de viajes)

La diversidad de deportes acuáticos y recorridos culturales en Roatán impulsa la llegada de turistas en temporada alta. (Foto: Agencias de viajes)

Tela: Entre playas, biodiversidad y cultura garífuna

La ciudad de Tela, ubicada en la costa norte de Honduras, atrae visitantes por sus playas extensas y su proximidad al Parque Nacional Jeannette Kawas, consolidándose como uno de los destinos preferidos por quienes buscan conexión con la naturaleza.

La proximidad del Parque Nacional Jeannette Kawas convierte a Tela en punto estratégico para el ecoturismo en Honduras. (Instituto Hondureño de Turismo)

Tela atrae a visitantes interesados en el ecoturismo y la observación de fauna. (Foto: Redes sociales)

La ciudad combina turismo de playa con experiencias culturales y naturales. (Foto: Honduras Tips)

Las comunidades garífunas cercanas permiten el acceso directo a tradiciones vivas del Caribe hondureño, generando un flujo turístico que valora tanto la cultura local como el entorno natural.

Durante Semana Santa, familias hondureñas viajan a Tela en busca de descanso. (Foto: Redes Sociales)

La actividad turística dinamiza la economía local en temporadas festivas. (Foto: Cortesía)

Copán Ruinas: Historia y Cultura Maya

Copán Ruinas, figura entre los sitios arqueológicos mayas más relevantes y ha sido designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La ubicación es célebre por su escalinata jeroglífica, uno de los principales vestigios epigráficos de la cultura precolombina, que concentra la atención de los visitantes.

El parque fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. (Foto: Cortesía)

Las estructuras datan de más de mil 500 años de antigüedad. (Foto: Redes Sociales)

Guacamayas rojas, especie emblemática de la zona, sobrevuelan el parque arqueológico como parte de programas de conservación y reintroducción. (Foto: Cortesía)

Durante la Semana Santa, los turistas exploran el complejo, acceden a templos y observan estelas mayas, motivados por el valor histórico del enclave.

Guías especializados ofrecen recorridos que explican la cosmovisión maya.(Foto: Redes sociales)

Durante Semana Santa, el flujo de visitantes aumenta significativamente. (Foto: Cortesía)

Honduras ofrece múltiples destinos para disfrutar de la Semana Santa, combinando naturaleza, cultura y tradición en cada rincón del país.