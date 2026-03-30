Semana Santa en Honduras: tres destinos imperdibles entre playas, historia y naturaleza

Honduras se consolida como destino líder en Semana Santa 2026 en Centroamérica, con miles de viajeros que eligen su territorio para vacacionar.
Roatán: El paraíso del Caribe hondureño
La isla de Roatán, ubicada en el Caribe hondureño, forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, considerado el segundo más extenso del planeta. Esta característica la convierte en el punto preferido para buceo y snorkel durante la temporada.
A lo largo de la temporada, la isla no solo destaca por sus playas con arena blanca y aguas turquesa, sino que también ofrece acceso a la cultura garífuna y actividades recreativas que incluyen deportes acuáticos y ocio nocturno.
Tela: Entre playas, biodiversidad y cultura garífuna
La ciudad de Tela, ubicada en la costa norte de Honduras, atrae visitantes por sus playas extensas y su proximidad al Parque Nacional Jeannette Kawas, consolidándose como uno de los destinos preferidos por quienes buscan conexión con la naturaleza.
Las comunidades garífunas cercanas permiten el acceso directo a tradiciones vivas del Caribe hondureño, generando un flujo turístico que valora tanto la cultura local como el entorno natural.
Copán Ruinas: Historia y Cultura Maya
Copán Ruinas, figura entre los sitios arqueológicos mayas más relevantes y ha sido designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La ubicación es célebre por su escalinata jeroglífica, uno de los principales vestigios epigráficos de la cultura precolombina, que concentra la atención de los visitantes.
Durante la Semana Santa, los turistas exploran el complejo, acceden a templos y observan estelas mayas, motivados por el valor histórico del enclave.
Honduras ofrece múltiples destinos para disfrutar de la Semana Santa, combinando naturaleza, cultura y tradición en cada rincón del país.