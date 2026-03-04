Honduras

CIDH responsabiliza a Honduras por vulnerar derechos de la comunidad garífuna en Cayos Cochinos

La decisión del tribunal internacional destaca violaciones en la gestión de territorios y recursos e indica que las autoridades no realizaron procesos de consulta adecuados que involucraran a la población afectada en las decisiones estatales

Guardar
El fallo denuncia la falta
El fallo denuncia la falta de participación de la comunidad Garífuna en la declaración del archipiélago como área protegida. (Adobe Stock).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable a Honduras por no cumplir con la consulta previa, libre e informada a la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros, en relación con decisiones estatales que afectaron su territorio, recursos y modo de vida.

Según la sentencia, notificada el 4 de marzo de 2026, estos hechos violaron derechos fundamentales como la propiedad colectiva, la participación, el acceso a la información, la identidad cultural, la alimentación y la integridad personal de la comunidad.

Los hechos analizados por la CIDH se centran en el manejo del archipiélago de Cayos Cochinos, una zona históricamente habitada por la comunidad garífuna, cuyo sustento y vida cultural están ligados a la pesca artesanal y al uso tradicional del mar.

Aunque la comunidad logró obtener títulos de propiedad sobre sus cayos tras un proceso que inició en 2000 y concluyó con la inscripción oficial entre 2006 y 2007, las autoridades hondureñas declararon el archipiélago como área protegida sin realizar una consulta adecuada ni otorgar facultades de administración a la comunidad.

Durante los años siguientes, el Estado adoptó diversas medidas que impactaron directamente en el territorio y la vida garífuna. Entre ellas destacan la creación y ampliación del Monumento Natural Marino, la aprobación de la Ley de Pesca, y la autorización de actividades turísticas y televisivas.

Según la CIDH, la comunidad quedó excluida de la toma de decisiones y de la gestión de su propio hábitat, lo que representó una vulneración de sus derechos colectivos y generó un ambiente de hostigamiento e inseguridad.

La sentencia destaca la violación
La sentencia destaca la violación de derechos fundamentales como la propiedad colectiva, acceso a la información e identidad cultural garífuna. (Imagen: Comunicado CIDH)

La sentencia también señala que desde 2006 se autorizaron reality shows en la zona, lo que causó restricciones temporales de acceso y afectó la pesca artesanal, actividad central para la subsistencia garífuna.

Además, la presencia militar constante y la falta de investigación sobre denuncias de amenazas y agresiones contra miembros de la comunidad agravaron la situación de vulnerabilidad.

En cuanto a la posible explotación de hidrocarburos en la plataforma marítima de la Mosquitia, la CIDH determinó que no existían pruebas suficientes de afectación directa, por lo que no se pronunció sobre ese punto específico.

Sin embargo, subrayó que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar que cualquier medida que afecte a territorios indígenas o tribales debe incluir un proceso de consulta previa y efectiva.

La CIDH estableció que Honduras debe modificar su marco jurídico para asegurar la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y tribales y garantizar su participación real en la gestión y administración de áreas protegidas.

Entre las medidas de reparación dispuestas, se incluye la publicación de la sentencia, la realización de investigaciones diligentes sobre las denuncias presentadas por la comunidad, y el pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el reintegro de costas y gastos.

Entre las reparaciones, la sentencia
Entre las reparaciones, la sentencia exige indemnizaciones, publicación del fallo e investigaciones sobre denuncias de la comunidad garífuna. (Foto: cortesía)

El tribunal, además, valoró el proceso de titulación de los territorios comunales de la comunidad garífuna y concluyó que se realizó dentro de plazos razonables, sin vulnerar derechos procesales. Señaló que la actuación de las autoridades y de la comunidad fue diligente, y que la duración del procedimiento no generó consecuencias jurídicas desproporcionadas.

El caso subraya la importancia de proteger la identidad cultural y la subsistencia de los pueblos indígenas y tribales, así como de respetar su autonomía en la gestión de sus territorios y recursos naturales.

La sentencia de la CIDH refuerza la necesidad de establecer mecanismos efectivos de diálogo, participación y consulta para prevenir conflictos y garantizar la protección de los derechos colectivos en la región.

Temas Relacionados

Corte Interamericana de Derechos HumanosHondurasComunidad Garífuna de Cayos Cochinos

Últimas Noticias

El amparo de un diputado deriva en llamado urgente a sesión para designar a los magistrados de la CC de Guatemala

La reciente admisión de la acción legal ha impulsado una convocatoria extraordinaria para lograr el nombramiento de los integrantes titulares y suplentes del órgano constitucional en cumplimiento de los plazos oficiales

El amparo de un diputado

FAO designa a El Salvador como epicentro del diálogo agrícola latinoamericano en 2028

La designación ubica al país centroamericano como epicentro de la futura discusión sobre estrategias agrícolas para América Latina y el Caribe, en un contexto marcado por la persistencia de la inseguridad alimentaria y el reto del desarrollo rural

FAO designa a El Salvador

Policía guatemalteca confisca más de 6,000 motocicletas durante el inicio de 2026

Las fuerzas de seguridad guatemalteca buscan desarticular la logística de asaltos y ataques armados mediante el retiro de circulación de vehículos que operan en la clandestinidad y el anonimato

Policía guatemalteca confisca más de

160 PYMES salvadoreñas impulsan el crecimiento verde con apoyo internacional

Formación intersectorial, generación de empleos y un crecimiento comercial inesperado transforman la economía local. El respaldo internacional apunta a consolidar la innovación y la sostenibilidad para el futuro

160 PYMES salvadoreñas impulsan el

Royal Caribbean evalúa construir un dique seco en Puerto Armuelles, Panamá

La iniciativa contempla una estructura flotante de 130,000 toneladas y 400 metros de longitud que permitiría realizar mantenimiento naval en el Pacífico sin enviar embarcaciones a astilleros en Asia

Royal Caribbean evalúa construir un

TECNO

Jugadores de Xbox podrían usar

Jugadores de Xbox podrían usar IA para superar los juegos más difíciles

Highguard anuncia su final: el juego dejará de funcionar en marzo de 2026

Paso a paso, así es el método más efectivo para limpiar la freidora de aire

Elecciones en Colombia 2026: estafadores envían mensajes falsos sobre ser jurado de votación

Así funciona Privacy Display del Galaxy S26, la barrera contra miradas indiscretas

ENTRETENIMIENTO

“Soy un sobreviviente de cáncer”:

“Soy un sobreviviente de cáncer”: por primera vez David Ramsey reveló su lucha y cómo la enfermedad transformó su vida

La verdadera razón por la que Billy Idol logró dejar el consumo de heroína: “Empecé a fumar crack”

De los alpes franceses a Nayarit, los románticos viajes de Emma Watson y Gonzalo Hevia Bailléres

Así se construyó la fortuna millonaria de Jim Carrey antes de que el actor se retirara del cine

Tras el éxito de Bridgerton: regresa la magia de Julie Andrews con “Shy”, una historia para soñar en familia

MUNDO

Avanza una nube de polvo

Avanza una nube de polvo sahariano sobre España, Portugal y Francia: por qué genera alerta por los riesgos para la salud

Crisis en el aparato militar de Irán: Estados Unidos e Israel arrasan con el poder balístico del régimen y frenan su escalada bélica

Estados Unidos asegura que dispone de recursos militares suficientes para ganar la guerra contra Irán

Detuvieron en Londres al esposo de una diputada y a otros dos hombres por presunto espionaje para China

Zelensky destituyó al jefe del SBU en Zhytomyr detenido por desviar fondos para proteger aeródromos