Honduras

Honduras recibe dos nuevas solicitudes de extradición en inicio del mandato de Nasry Asfura

La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha sido convocada de urgencia este lunes para analizar una nueva solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Guardar
La identidad de la persona
La identidad de la persona requerida por la extradición, los cargos imputados y el tribunal estadounidense permanecen bajo reserva para proteger el debido proceso y evitar filtraciones. EFE/ Gustavo Amador

Estas peticiones, canalizadas bajo un renovado marco legal, exigen el tratamiento inmediato de parte del más alto órgano judicial hondureño y confirman el resurgimiento del trámite de extradiciones tras un periodo de suspensión.

En la última semana, fuentes del Poder Judicial confirmaron el ingreso consecutivo de requerimientos formales, situación que ha generado una agenda extraordinaria para el Pleno de Magistrados y ha obligado a reiterar las convocatorias de emergencia.

El nuevo ritmo responde a la obligación legal de revisar con celeridad cada expediente, designar al juez natural que evaluará la procedencia del caso y adoptar resoluciones administrativas, tal como consta en las actas oficiales que registran cada sesión.

La más reciente petición oficial, cuya existencia fue confirmada por fuentes judiciales, será revisada en una sesión extraordinaria convocada para las 14:00 de este martes.

El procedimiento requiere que el Pleno de Magistrados verifique el cumplimiento de los requisitos formales y designe al juez natural encargado.

Hasta que este nombramiento ocurra, la identidad de la persona solicitada, los delitos imputados y la corte estadounidense demandante permanecen en estricta reserva, conforme dicta la normativa vigente. Estos detalles solo podrán hacerse públicos una vez superada la fase preliminar y, si corresponde, tras la solicitud formal de una orden de captura.

La Corte del Distrito Este
La Corte del Distrito Este de Texas solicitó la primera extradición en enero, vinculada a delitos de narcotráfico y conspiración para distribuir sustancias controladas. EFE/Gustavo Amador/Archivo

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, puntualizó en comunicaciones previas la rigurosidad del procedimiento: “El protocolo en materia de extradición establece que el Pleno de Magistrados debe designar a un magistrado responsable de conocer el expediente. Una vez asignado el caso, el juez natural procede a analizar la solicitud y la documentación adjunta enviada por las autoridades requirentes”.

De acuerdo con Duarte, “si se determina que la petición cumple con los requisitos legales, el juez puede solicitar la orden de captura inmediata ante las instancias competentes”. Estas declaraciones del funcionario han sido recogidas por fuentes del mismo organismo judicial.

Como parte de este mecanismo, el proceso judicial avanza por etapas secuenciales estrictamente delimitadas. Emitida la orden de captura, la persona requerida accede a su derecho de defensa, puede presentar recursos y participar en las respectivas audiencias.

La definición sobre la procedencia o no de la extradición recae finalmente sobre el Pleno de la Corte Suprema, órgano que resuelve en última instancia.

Este resurgimiento de procedimientos coincide con la voluntad política del actual Congreso Nacional, que impulsó la reactivación del tratado suspendido durante la gestión de la ex presidenta Xiomara Castro en 2024.

Tras una denuncia oficial que dejó sin efecto temporalmente el acuerdo y paralizó nuevas solicitudes, el Legislativo justificó la aprobación de su continuidad argumentando la necesidad de “blindar” la cooperación judicial internacional y consolidar la extradición como una herramienta permanente del Estado hondureño.

La expresidenta de Honduras Xiomara
La expresidenta de Honduras Xiomara Castro, en 2024, determino denunciar el tratado de extradición. (Honduras). EFE

La primera extradición procesada bajo este renovado marco legal fue conocida por el Pleno de Magistrados a finales de enero, remitida por la Corte del Distrito Este de Texas y vinculada a delitos de narcotráfico por conspiración para la fabricación y distribución de sustancias controladas.

Desde entonces, el Poder Judicial anticipó un incremento en el intercambio de solicitudes debido a investigaciones estadounidenses rezagadas por la anterior suspensión del tratado.

Las autoridades hondureñas han reiterado que cada solicitud se tramita “conforme a la legislación nacional y a los acuerdos bilaterales vigentes”, garantizando el debido proceso y los derechos de la persona requerida, independientemente de la naturaleza de los delitos o el origen de la petición.

El Estado hondureño reafirma así sus compromisos de cooperación internacional frente al crimen organizado y el narcotráfico, canalizando cada requerimiento a través de un procedimiento judicial que involucra tanto al Poder Judicial como a otras instituciones estatales.

El actual flujo de peticiones mantiene al máximo órgano judicial del país en una agenda extraordinaria. Hasta que el Pleno de Magistrados adopte las resoluciones iniciales y designe al juez natural, los expedientes en trámite permanecen en su fase preliminar. Solo luego se podría conocer más información, en estricto apego a lo que disponga el marco legal.

Temas Relacionados

HondurasextradiciónsolicitudesnuevasplíticoscorrupcióncrimenessecretividadEstados UnidosCorte FederalTexasReuniónemergenciaplenomagistradosCSJpoder judicial

Últimas Noticias

Laura Fernández : “Mi lealtad absoluta es con el pueblo de Costa Rica que me dio el apoyo para tomar las riendas del país”

En su primera conferencia como presidenta electa, la politóloga pidió a los opositores unirse a su proyecto y trabajar por el bien del país, además se comprometió a apoyar poblaciones vulnerables

Laura Fernández : “Mi lealtad

La acción de los equipos de emergencia impide avance de incendio en Finca Argentina, en El Salvador

Las labores coordinadas en el sector tres de Los Ciegos, en Mejicanos, evitaron que el fuego de maleza se propagara hasta las viviendas. Las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de familias ante el riesgo de la situación

La acción de los equipos

La Dirección de Aduanas dominicanas registró recaudación récord en enero

Un informe oficial reveló que el mes pasado se alcanzó el mayor ingreso institucional histórico, superando la meta establecida y evidenciando un crecimiento sostenido en los aportes tributarios bajo la actual gestión del organismo

La Dirección de Aduanas dominicanas

Panamá celebra sus humedales en medio de crecientes amenazas ambientales

Pese a su valor ecológico y legal, estos ecosistemas siguen afectados por urbanización, contaminación y débil fiscalización

Panamá celebra sus humedales en

La Policía Nacional Civil de Guatemala refuerza seguridad en centros educativos con el inicio del ciclo escolar

El despliegue de efectivos policiales responde a solicitudes de instituciones académicas y mandatos judiciales, implementando vigilancia en instalaciones priorizadas y promoviendo acciones para reducir conductas de riesgo entre los estudiantes y el personal escolar

La Policía Nacional Civil de

TECNO

Cómo acceder a respuestas mejoradas

Cómo acceder a respuestas mejoradas con el Modo IA en la Búsqueda de Google

WhatsApp dice adiós en estos celulares Android a finales de febrero de 2026

Google lleva Video Overviews de NotebookLM en móviles Android y iOS

El fin del teclado: así transformará la inteligencia artificial el trabajo en las empresas para 2029

Detectan páginas falsas de Spotify: ciberdelincuentes usan páginas web de pymes para robar

ENTRETENIMIENTO

Cuando menos es más: cómo

Cuando menos es más: cómo canciones de un minuto lograron conquistar el mundo del pop

Los secretos detrás del polémico vestido de Chappell Roan en los Grammy 2026

Qué se sabe del supuesto romance de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Kim Kardashian y Lewis Hamilton: un vículo de 12 años que siempre llamó la atención y un encuentro que confirmaría el romance

PETA arremetió contra Sabrina Carpenter tras su performance con una paloma en los Grammy 2026: “Es una estupidez”

MUNDO

Rusia duplicó sus conquistas territoriales

Rusia duplicó sus conquistas territoriales en Ucrania en enero pese a las conversaciones de paz

Zelensky confirmó avances en la desescalada con Rusia y que no se registraron ataques contra instalaciones energéticas

El Gobierno de Francia sortea la presión política y asegura el presupuesto estatal para 2026

Una profesora de matemática en el Reino Unido se convirtió en campeona de Scrabble y reveló las palabras de dos letras que usan los expertos para ganar

Las fuerzas sirias asumen control progresivo de las instituciones en el bastión kurdo del noreste