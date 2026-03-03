Historias

El misterio de las primas de la bañera: cuerpos en descomposición y la teoría de una serpiente asesina en Vicente López

En Infobae al Regreso, Paulo Kablan reconstruyó el caso real que desconcertó a la Justicia en 1989: dos jóvenes halladas sin vida en un departamento, un olor imposible de ignorar y la inesperada hipótesis de un veneno exótico como origen de la tragedia en Vicente López

El hallazgo de los cuerpos de Irma y Gloria en Vicente López en abril de 1989 desató teorías sobre veneno exótico y una serpiente asesina

En Infobae en vivo, Paulo Kablan revivió uno de los enigmas criminales más insólitos de la historia argentina: el hallazgo de dos primas muertas en un departamento de Vicente López en abril de 1989, caso que derivó en teorías tan extravagantes como la de una “serpiente asesina” y expuso graves falencias en la investigación forense.

Durante su participación en Infobae al Regreso, el ciclo conducido por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Kablan ubicó al público en el clima social y político previo a las elecciones que consagrarían a Carlos Menem. “Faltaba exactamente un mes para la elección. Menem le ganaría a Angeloz, a César Angeloz, el gobernador. Imagínense la situación del país, todo a punto de estallar y estallaría poco después, con la hiperinflación, con todo lo que pasó en aquel invierno del 89”, relató, subrayando el trasfondo de crisis y descontrol.

El hallazgo macabro y las primeras hipótesis en Vicente López

El viernes 14 de abril de 1989, Irma, de 22 años, y Gloria, de 15, convivían en un departamento de Florida, Vicente López. La menor tenía fiebre alta y recibió la visita de un médico que le recetó medicamentos y baños de vapor. “El sábado no se supo nada de ellas y el domingo los vecinos, porque es un complejo habitacional tipo dúplex, llamaron a la policía porque había mucho olor a podrido, fuerte. Y no veían a las chicas”, narró Kablan.

La policía irrumpió en la vivienda y se topó con una escena escalofriante: “Encuentran a la chica de 15 años, el cadáver, dentro de la bañadera, en avanzado estado de descomposición. Y a la prima dentro del baño, vestida, también muerta, en avanzado estado de descomposición”. La autopsia inicial arrojó resultados ambiguos: “No eran claras las causales de muerte, pero sí el médico forense fijó la data de muerte 20 días antes del hallazgo”. El dato no cerraba con los testimonios previos.

La hipótesis de la mamba
La hipótesis de la mamba negra como responsable de las muertes generó pánico mediático y desvió la atención de la investigación policial (Gentileza Dr Raul de la Torre)

La confusión creció cuando un médico legista de la Policía Federal se presentó con una teoría insólita. “Leí en el diario que, este tema de la data de muerte, tengo una explicación. Hay una toxina que se extrae de una serpiente africana que se conoce como mamba negra”, aseguró el especialista, según consta en el expediente.

La “mamba negra”, el exnovio prófugo y la veterinaria bajo sospecha

La hipótesis del veneno exótico sembró pánico y desvió la investigación. “Se hablaba de cosas diabólicas, fauna cadavérica de vuelta. Y el juez con un cierto tono asustado: ‘Imagínese mi sorpresa’, decía el juez, que ya no sabía qué hacer”, evocó Kablan sobre la reacción de Casal, el magistrado de instrucción.

La atención se posó entonces sobre el exnovio de Irma, quien trabajaba en una veterinaria de San Martín. “No faltó el policía que dijo: ‘Mirá, yo conozco esa veterinaria. Venden mascotas y vi algunas serpientes’. En ese momento no estaba prohibido vender todo tipo de animales en una veterinaria y te vendían, entre otras cosas, culebras, culebras verdes, que hoy está prohibido, pero en ese momento se estaba permitido”, detalló el periodista. El joven quedó prófugo durante meses, mientras la causa sumaba declaraciones y sospechas infundadas sobre toxinas letales y celos criminales.

El hallazgo de los cuerpos
El hallazgo de los cuerpos de Irma y Gloria en Vicente López en abril de 1989 desató teorías sobre veneno exótico y una serpiente asesina (Gentileza Dr Raul de la Torre)

La versión de la “mamba negra” se instaló en la causa judicial y en los medios, hasta que un especialista y el reconocido forense Osvaldo Raffo aportaron una mirada distinta. “Ya había un especialista, un criminalista de la que hoy sería Policía Criminalística, que estaba alertando: ‘Mirá, acá están todos equivocados’”, recordó Kablan.

El giro de la autopsia y el verdadero culpable: el monóxido de carbono

El punto de inflexión llegó con la reautopsia de Raffo. “Encontró en esa exhumación una toxina, que la leo textual, que se llama carboxihemoglobina, que deja algunos tejidos un poco más rosados, que es lo que queda en el cuerpo cuando una persona se contamina con inhalación de monóxido de carbono”, explicó Kablan. Volvieron al lugar y hallaron el origen de la tragedia: un viejo calefón defectuoso en el baño.

“Le pregunté: ‘Raffo, ¿y el misterio del agua?’ ‘Ah, lo hicimos revisar. Estaba sucio el caño de desagüe. Y además, tenía roto el cuerito la canilla y seguía goteando’. Había una explicación muy lógica”, relató el periodista, desarmando el mito de la serpiente africana.

El contexto ambiental terminó de esclarecer el caso: “Ese día de abril la temperatura excepcionalmente llegó a 33 grados. Lugar húmedo, en el agua, con 33 grados, se produjo una descomposición natural. Rápida. No existía la mamba negra”, sentenció Kablan. El expediente se cerró y el exnovio fue sobreseído, pero la historia quedó registrada como “el gran papelón de la mamba negra” en la crónica policial argentina.

