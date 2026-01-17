Historias

Escribió “Cómo matar a tu marido” y años después lo asesinó: la historia real de Nancy Crampton Brophy

La autora de novelas de suspenso fue condenada a cadena perpetua por el crimen de su esposo, ocurrido en 2018 en un instituto culinario de Oregón

La escritora Nancy Crampton Brophy
La escritora Nancy Crampton Brophy fue condenada a cadena perpetua por asesinar a su esposo en el Instituto Culinario de Oregón (SF)

Daniel Brophy fue asesinado el 2 de julio de 2018 dentro del Instituto Culinario de Oregón, en Portland, el mismo lugar donde se desempeñaba como instructor. Su cuerpo fue encontrado con múltiples disparos, lo que dio inicio a una investigación que rápidamente conmocionó a la comunidad educativa y policial por la violencia del hecho y el escenario en el que ocurrió.

El caso tomó una dimensión inesperada cuando los investigadores pusieron el foco en su esposa, Nancy Crampton Brophy, autora de novelas de suspenso. Meses antes del crimen, ella había comprado el arma utilizada en el ataque y, años atrás, había publicado un ensayo en el que reflexionaba sobre distintas formas de asesinar a un marido, una coincidencia que alimentó el interés público y convirtió el homicidio en uno de los casos criminales más inquietantes de los últimos años.

Según Crime+Investigation, la policía inició la investigación al identificar irregularidades en la compra del arma y la actividad de Nancy en los días previos al homicidio. Los investigadores también revisaron los antecedentes económicos y personales de la pareja, lo que sumó elementos al expediente judicial.

La trayectoria de Nancy Crampton Brophy y el inicio del caso

Nancy Crampton Brophy nació en 1950 en Wichita Falls, Texas. Hija de dos abogados, estudió en la Universidad de Houston y se trasladó a Oregón en la década de 1990. Allí conoció a Daniel Brophy, quien se desempeñaba como instructor en el Instituto Culinario local.

Nancy desarrolló una carrera como escritora y publicó varias novelas y artículos digitales, donde exploró temas policiales y de suspenso.

El ensayo literario 'Cómo asesinar
El ensayo literario 'Cómo asesinar a tu marido', publicado por Nancy en 2011, se utilizó como evidencia de premeditación durante el juicio (Composición fotográfica)

El día del crimen, Daniel Brophy tenía 63 años. Sus compañeros encontraron el cuerpo poco después de ingresar al edificio. Las cámaras de seguridad registraron la presencia de Nancy en las inmediaciones. La policía determinó que ella había comprado un arma de fuego similar a la utilizada en el asesinato. Además, descubrió búsquedas en internet sobre técnicas de disparo y manipulación de armas.

De acuerdo con las investigaciones, Nancy tenía pólizas de seguro de vida y otros beneficios económicos que se activarían tras la muerte de su esposo. El móvil financiero se perfiló como el principal argumento de la fiscalía, junto con la premeditación evidenciada en sus acciones previas.

El ensayo “Cómo asesinar a tu marido” y su impacto en el juicio

En 2011, Nancy publicó en la revista Writers’ Digest un ensayo titulado Cómo asesinar a tu marido. El texto abordaba, desde un enfoque literario, las motivaciones y métodos para cometer un homicidio conyugal. El escrito analizaba la planificación, los móviles económicos y la importancia de evitar errores que conduzcan a una condena.

Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó el ensayo como un elemento clave para demostrar la premeditación del crimen. El tribunal permitió que el jurado conociera el contenido del artículo, aunque la defensa alegó que se trataba de ficción y que no debía vincularse con los hechos reales.

El asesinato de Daniel Brophy
El asesinato de Daniel Brophy en 2018 involucró la adquisición previa del arma homicida y búsquedas en internet sobre técnicas de disparo (Composición fotográfica)

Según Associated Press, la fiscalía también aportó testimonios sobre tensiones en la relación matrimonial y disputas por dinero. Testigos relataron episodios de desacuerdo y dificultades económicas. La defensa, por su parte, resaltó la carrera profesional de Nancy, su edad y su imagen pública como esposa y docente dedicada.

El juicio, la sentencia y la repercusión pública

El juicio comenzó en abril de 2022 y se extendió varias semanas. La fiscalía argumentó que Nancy diseñó un plan para asesinar a su esposo y beneficiarse económicamente. Presentó pruebas sobre la adquisición del arma, búsquedas en internet y movimientos financieros sospechosos. También incluyó el ensayo publicado como evidencia de la mentalidad calculadora de la acusada.

La defensa intentó demostrar que no existía prueba directa que vinculara a Nancy con el momento exacto del crimen. Sostuvo que los textos publicados eran obras de ficción y que la relación de pareja, aunque atravesaba dificultades, no justificaba una acusación de homicidio.

La figura de Nancy como
La figura de Nancy como abuela, escritora de suspense y asesina fue resaltada por la serie 'Abuelas Asesinas' y amplificada en los medios de comunicación (SF)

El jurado deliberó y emitió un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado. El tribunal sentenció a Nancy Crampton Brophy a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso generó un intenso debate en la opinión pública y los medios de comunicación, por la relación entre la literatura de suspense y los hechos reales.

El análisis social y mediático del caso

El crimen de Daniel Brophy y la condena de Nancy Crampton Brophy impactaron en la comunidad literaria y en los seguidores de crímenes reales. El proceso judicial expuso la delgada línea entre la ficción y la realidad en la escritura criminal. La atención mediática se centró en la coincidencia entre el ensayo y el método utilizado en el homicidio.

De acuerdo con Crime+Investigation, la serie Abuelas Asesinas incluyó el caso en su programación, destacando la figura inesperada de una abuela como autora de un crimen. El perfil de Nancy, su trayectoria literaria y el trasfondo económico reforzaron la atención del público.

El caso sigue siendo objeto de análisis por la convergencia de motivaciones financieras, conflictos personales y elementos de la cultura popular. El juicio de Nancy Crampton Brophy marcó un precedente en la relación entre obra literaria y responsabilidad penal. Las pruebas documentales y la narrativa judicial contribuyeron al fallo condenatorio. La historia refleja el impacto social de los crímenes que cruzan la frontera entre la ficción y la vida real.

