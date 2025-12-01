El derrumbe que sembró vida: cómo los restos de un puente dieron origen a un arrecife único

El video del colapso del puente Tacoma Narrows impulsó cambios en la ingeniería, como el uso de modelos aerodinámicos y pruebas en túneles de viento (Wikipedia: Dominio público)

El colapso del puente Tacoma Narrows, conocido como Galloping Gertie, en las aguas del Puget Sound el 7 de noviembre de 1940, marcó un hito para la ingeniería y el entorno del estado de Washington. Lo que comenzó como una de las fallas más notorias en la construcción de puentes terminó generando uno de los arrecifes artificiales más singulares del noroeste del Pacífico. Sin embargo, este ecosistema accidental enfrenta una crisis: el 90% de su vida marina ha desaparecido, amenazado por la sobrepesca y la falta de medidas de conservación, según National Geographic.

Del desastre a la innovación en la ingeniería

El puente Tacoma Narrows fue inaugurado el 1 de julio de 1940 y destacado por su diseño elegante y liviano, resultado de la necesidad de reducir costos durante la Gran Depresión. En ese momento, era el tercer puente colgante más largo del mundo. Sin embargo, la utilización de vigas poco profundas comprometió su estabilidad. Apenas cuatro meses después de su apertura, vientos de alrededor de 64 km/h (40 mph) generaron oscilaciones torsionales que hicieron que la estructura se retorciera hasta casi 45 grados antes de desplomarse.

El impactante video del colapso conmocionó a la comunidad ingenieril y obligó a repensar la manera en que se diseñaban estructuras de gran envergadura.

El desastre impulsó cambios fundamentales en el diseño de puentes, promoviendo la incorporación de modelos aerodinámicos y pruebas en túneles de viento. En 1950 se inauguró un nuevo puente, apodado Sturdy Gertie, con un enfoque mucho más robusto. En 2007, el complejo sumó una vía adicional.

El colapso del puente Tacoma Narrows en 1940 transformó una tragedia de ingeniería en un arrecife artificial único en el Puget Sound (Wikipedia: Dominio público)

El nacimiento del arrecife artificial y la explosión de biodiversidad

El colapso de Galloping Gertie dejó toneladas de acero, concreto y cables reposando a más de 60 metros de profundidad en el Puget Sound. Con el paso del tiempo, los escombros dieron origen a un arrecife cubierto de percebes y rebosante de vida marina. La presencia de estas estructuras sumergidas creó un entorno propicio para diversas especies, de acuerdo con National Geographic.

Buzos que han descendido a estos restos describen encuentros con anguilas lobo enroscadas entre vigas, pulpos gigantes refugiados en los escombros y anémonas que tapizan los fragmentos del puente. Heidi Wilken, responsable de seguridad de buceo en el acuario Point Defiance, recuerda inmersiones en las que la calzada estaba “absolutamente cubierta de anémonas”. Para Wilken, la transformación del lugar revela el poder del océano para asimilar lo que recibe: “El océano hace suyo todo lo que termina en él”, explicó en National Geographic.

Leyendas, mitos y el arraigo en la cultura local

Leyendas locales, como la del 'rey pulpo', surgieron en torno al arrecife, fortaleciendo el folclore y la identidad de la comunidad de Washington (Wikipedia: Dominio público)

El auge biológico del arrecife no tardó en dar origen a historias y mitos, como la leyenda del “rey pulpo”, un supuesto ejemplar de 270 kilogramos que se ocultaría bajo los restos del puente. Aunque no existen pruebas de semejante criatura, la zona sí alberga pulpos gigantes del Pacífico —la especie más grande del mundo— y pulpos rojos del Pacífico oriental.

Carly Vester, directora del documental que narra el colapso, contó a National Geographic que creció rodeada de relatos sobre ese pulpo colosal, parte inseparable del folclore regional. Los relatos sobre extrañas criaturas y encuentros submarinos fortalecen el vínculo entre la comunidad y este fenómeno inesperado bajo las aguas.

Crisis y declive: las causas detrás de la desaparición de la vida marina

Décadas después de formarse el arrecife, el deterioro es innegable. Peter Bortel, quien lleva explorando el sitio más de treinta años, recuerda que en los años 90 el arrecife era un “ecosistema hermoso y elaborado, con anguilas lobo, pulpos y bacalaos por todas partes”. El contraste con la actualidad resulta drástico.

“Prácticamente todo lo que encuentro son señuelos de pesca y un par de bacalaos; la mayoría de las anguilas lobo y los pulpos se han ido”, relató Bortel a National Geographic tras su última inmersión en agosto de 2025.

Propuestas actuales buscan declarar el arrecife del Tacoma Narrows como reserva marina para preservar su biodiversidad y legado estructural (Wikipedia: Dominio público)

Calcula que el arrecife ha perdido hasta el 90% de su vida marina en comparación con hace treinta años. La sobrepesca es la principal causa, ya que incluso las especies más resistentes han disminuido. La mayor abundancia se observa en zonas menos accesibles a la pesca, bajo el puente actual, donde la presión humana es menor.

El camino hacia la protección y el futuro del arrecife

La singularidad de este arrecife motivó a buzos e historiadores a impulsar su protección en los años noventa. Como resultado, el lugar fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, quedando a salvo de tareas de salvamento y preservado como hito tanto de la ingeniería como de la biodiversidad.

Actualmente, hay propuestas para convertir el área en una reserva marina, con el fin de proteger el ecosistema accidental y la estructura histórica que lo originó. Como enfatiza National Geographic, el debate sobre el futuro del arrecife sigue abierto, en un contexto donde la preocupación por la conservación marina crece de manera constante.

En las profundidades del Puget Sound, los restos del puente Tacoma Narrows recuerdan los desafíos del conocimiento humano frente a la naturaleza y las consecuencias inesperadas que pueden surgir cuando las grandes infraestructuras se funden con el entorno natural.