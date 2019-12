En muchas ocasiones el Duque de York ni siquiera salía en las fotos familiares. “El príncipe de Gales ha dejado en claro que quiere ver, al menos públicamente, una monarquía reducida, con las altezas del montón silenciosamente retiradas. Según los rumores quiere restringir las obligaciones reales a él mismo, William y Kate y Harry y Meghan”, cuenta el ex miembro del parlamento Norman Baker en su libro And What do you do?.