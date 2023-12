Cómo la licencia de paternidad ayuda al cerebro de los padres a adaptarse a la crianza de los hijos

Molly Dickens, Ph.D., es fisióloga del estrés. Kate Mangino, Ph.D., es experta en género y facilitadora profesional.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

La crianza de los hijos no es tan "instintiva" como se creía anteriormente. Si bien décadas de investigación se han centrado en el cerebromaterno, una nueva investigación sobre el cerebro paterno muestra cambios similares. Y estos cambios ocurren a pesar de que los padres no tengan las experiencias físicas del embarazo, el parto y los cambios hormonales relacionados.

Para los padres, los cambios cerebrales iniciados por las señales de sus bebés se vinculan con la conexión padre-hijo, lo que sugiere que dichos cambios neuronales preparan al cerebro para la paternidad. Un factor clave en esta investigación es que la experiencia de mayor impacto y expansión neurológica es la experiencia involucrada.

¿Qué significa experiencia involucrada? En este caso, se trata de un tiempo de calidad a solas entre un padre y su bebé. Las investigaciones han demostrado que cuantas más horas esté a solas con un bebé, mayores serán los cambios neuronales funcionales. Esto permite a los padres convertirse en cuidadores más eficaces e instintivos de sus hijos.

Lo bueno del entrenamiento cerebral para padres es que solo necesita pasar tiempo con su bebé. Cuando se involucra, su red neuronal se modifica para responder a su bebé más rápidamente. Cuando su cerebro responde más rápidamente la próxima vez que su bebé lo necesite, pasará más tiempo interactuando con su bebé. Cuando pasa más tiempo interactuando con su bebé, su red neuronal se afina un poco más, y así sucesivamente.

PARA PADRES CON ACCESO A LA LICENCIA PATERNAL. Existen normas sociales muy reales que empujan a los hombres a desempeñar el papel de generar ingresos y los disuaden de ausentarse. Encuentre una manera de solucionar esto, retroceda y luche por su permiso.

Aunque programar un tiempo de superposición con su pareja es bueno para construir un vínculo familiar, es importante utilizar parte de su permiso para pasar tiempo con su bebé a solas. Cuando usted es el único adulto en casa, se enfrenta a los desafíos, así que aprende a resolver esos problemas cotidianos del bebé.

PARA PADRES SIN ACCESO A LA LICENCIA PATERNAL. No muchos empleadores en los EE. UU. ofrecen licencia de paternidad remunerada. Si no tiene acceso a una licencia remunerada y no puede permitirse una licencia no remunerada, aún puede entrenar su cerebro buscando tiempo para dedicarse a su bebé fuera del trabajo. Para maximizar el entrenamiento cerebral, el tiempo a solas debe ser una prioridad durante la infancia de su bebé, así que tómese el tiempo para estar a solas con su bebé. ¿Estará agotado? Absolutamente. ¿Valdrá la pena? 100%.

Por supuesto, si su pareja está amamantando, la función de alimentar al bebé puede estar cubierta. Pero todavía hay muchos otros roles centrados en el bebé que usted puede asumir: pañalero, erradicador de burbujas de gas, instructor de tiempo boca abajo, maestro del chupete, capitán de la siesta, experto en pañales, cantante de nanas, fregador y bañista, o simplemente abrocharse un portabebés y salir a caminar.

PARA EMPLEADORES, GERENTES Y LÍDERES. Como tomadores de decisiones, ustedes tienen el poder de impulsar políticas que inicien el cambio cultural necesario para alentar a los hombres a aprovechar los derechos de licencia parental. Si la licencia parental no era una opción para usted cuando tuvo hijos, únase a las voces de otros hombres que lamentan su falta de permiso y abogan por mejores políticas para los nuevos padres de hoy.

PARA TODOS LOS DEMÁS. Luche por la licencia parental para todos los padres. Las normas de género están tan arraigadas en nuestra cultura que hemos llegado a confundirlas con biología. Pero la ciencia nos dice que las mujeres no tienen más instinto parental que las personas de otros géneros. En realidad, la "biología" del "instinto parental" es mucho más amplia, es una habilidad innata que también requiere exposición, experiencia y práctica.

