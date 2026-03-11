Guatemala

El gobierno de Guatemala inaugura centro de salud en Huehuetenango para ampliar cobertura médica

La nueva instalación busca reducir la diferencia en el acceso a servicios sanitarios entre esta región y otros departamentos, destinando recursos para fortalecer la atención básica y responder al incremento demográfico local

La inauguración del Centro de Salud Sur en la zona 5 de Huehuetenango marca un avance significativo en la atención sanitaria para una población que durante décadas ha enfrentado una severa brecha en el acceso a médicos y servicios básicos, señalada como una de las más graves del país y que afecta a más de 200 mil habitantes de la región.

El presidente Bernardo Arévalo enfatizó que esta nueva inversión responde a la urgente necesidad de igualar las condiciones de salud entre Huehuetenango y otros departamentos, remarcando que el centro forma parte de un esfuerzo conjunto entre los distintos niveles gubernamentales y la sociedad local. El edificio de dos niveles atenderá a la población de lunes a domingo en horario de 8:00 a 16:30 horas

En Huehuetenango, existen apenas 1.6 médicos por cada 10 mil habitantes, a diferencia del departamento de Guatemala, donde la cifra asciende a ocho médicos por cada 10 mil habitantes. Este déficit, de acuerdo con Arévalo, explica el impacto profundo del abandono institucional sobre la salud pública local: “Este abandono representa enfermedades que no son tratadas, niños que no nacen en condiciones adecuadas, ancianos sin los cuidados oportunos y personas que desconocen si tendrán acceso a atención o medicinas necesarias”, expresó el presidente durante la ceremonia.

La mayor inversión en salud pública de la historia local

Gustavo Cano, alcalde de Huehuetenango, subrayó que el volumen de obras ejecutadas bajo la actual administración no tiene precedentes en la historia del municipio. Cano indicó que el proceso para alcanzar la categoría de Centro de Atención Permanente (CAP) es complejo a nivel nacional, pero insistió en la importancia de que el nuevo centro no solo inaugure infraestructura, sino que cuente con el personal, el equipamiento y el suministro de medicinas adecuados: “El pueblo de Huehuetenango necesita que estas inversiones lleguen a la gente más necesitada”, manifestó.

El alcalde relató su experiencia vacunándose contra el COVID-19 en un edificio anteriormente en ruinas, y valoró la transformación de las instalaciones. Cano citó al filósofo Lao Tsé para recalcar la necesidad de la prevención sanitaria: “Una onza de prevención vale una libra en curación”, y remarcó el compromiso de las autoridades locales con la modernización y el acceso igualitario a la salud.

Más de cinco millones de quetzales para una red ampliada

El ministro de Salud Pública Joaquín Barnoya explicó que el sistema de salud guatemalteco atraviesa una etapa de reconfiguración para responder al crecimiento poblacional y a cambios en los perfiles epidemiológicos. Barnoya especificó que estos esfuerzos están guiados por un plan estratégico que prioriza la territorialización de la inversión sanitaria según las necesidades puntuales de cada región, y reconoció el impacto de la colaboración entre Estado, consejos de desarrollo y municipalidad.

La apertura del nuevo centro representa una inversión superior a cinco millones de quetzales, dirigida a fortalecer la red Sur de Huehuetenango. El ministro detalló que el centro de salud beneficiará directamente a 144 mil habitantes, y al incluir los seis municipios circundantes, la cobertura supera los 200 mil usuarios potenciales. Entre los servicios previstos, destacó la consulta general, vacunación, controles prenatales, atención odontológica y pruebas de COVID-19, además de la implementación de horario extendido durante los fines de semana.

Barnoya señaló que el siguiente paso será consolidar un centro de atención con especialidades (CAES) para complementar la red y asegurar la remisión adecuada de los casos complejos al hospital de referencia. Un aspecto innovador de este establecimiento es la incorporación de clínicas especializadas, como la de atención al paciente amputado y fisioterapia, así como servicios de psicología, odontología y la clínica VICITS (diagnósticos de VIH y enfermedades de transmisión sexual). Asimismo, el centro reforzará la vigilancia de tuberculosis, el control de vectores y el saneamiento ambiental, ofreciendo además atención durante los fines de semana para garantizar que la salud sea accesible en todo momento.

Prioridad de la gestión local con enfoque preventivo

El Consejo Departamental de Desarrollo y los organismos comunitarios participaron activamente en la definición de prioridades, canalizando los fondos provenientes de los consejos de desarrollo hacia proyectos de salud, educación, infraestructura vial y saneamiento. Arévalo subrayó la importancia de mantener el enfoque en las necesidades reales de la comunidad, y reiteró que la continuidad y el funcionamiento pleno del centro requieren un compromiso sostenido para evitar la obsolescencia de equipos y la interrupción en el abastecimiento de medicamentos.

El evento constituyó un reconocimiento explícito a la cooperación entre gobierno central, autoridades locales y sociedad civil, y remarcó el mensaje de que, más allá de intereses políticos o coyunturales, la prioridad debe ser siempre la salud y el bienestar de la población de Huehuetenango.

