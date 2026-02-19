El Estado de Guatemala activará recursos legales tras anulación de orden de captura a Serrano Elías

Procurador General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación anunció que impugnará la resolución del juez Fredy Orellana, quien revocó la orden de captura contra Jorge Antonio Serrano Elías en el proceso penal donde el Estado de Guatemala figura como parte agraviada.

La institución informó que utilizará todas las acciones y recursos legales disponibles para asegurar el respeto al Estado de Derecho y combatir la impunidad ante hechos que vulneraron el orden constitucional.

El comunicado subraya que estas medidas se adoptan dentro de los límites de las atribuciones legales de la Procuraduría General de la Nación y en defensa de los intereses estatales, tras la revocatoria de la orden de captura contra Serrano Elías.

Tribunal guatemalteco anula cargos

El ex presidente de Guatemala Jorge Serrano Elías confirmó que una resolución judicial anuló las órdenes de captura y el proceso penal en su contra relacionados con la crisis política de 1993, tras permanecer 33 años en el exilio.

El impacto de esta situación se reflejó en el testimonio de Serrano Elías, quien subrayó que él y su familia enfrentaron un exilio forzado, así como “la amenaza constante de detención injustificada y daños irreparables” a su reputación, además de restricciones diarias que marcaron a sus seres queridos durante más de tres décadas.

Expresidente Jorge Serrano Elías

La sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal el 5 de enero de 2026 determinó que el caso presentaba “graves vicios procesales”, entre ellos, la carencia de pruebas, uso de evidencia falsa y numerosas violaciones al debido proceso y a derechos constitucionales. El tribunal argumentó que la causa estaba contaminada desde su inicio, anulando así todos los procedimientos posteriores al 2 de junio de 1993 y revocando las órdenes de aprehensión, citando como fundamento la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad.

Historia del “Serranazo” y el prolongado exilio

El 25 de mayo de 1993, Jorge Serrano Elías intentó disolver el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, una maniobra rechazada como quiebre del orden constitucional. La reacción judicial fue inmediata: lo acusaron de usurpación de funciones, abandono del cargo y apropiación indebida.

Tras salir de Guatemala, Serrano Elías se radicó en Panamá, país sin tratado de extradición con Guatemala. Durante estos años, mantuvo actividad pública, opinando sobre la política guatemalteca mediante redes sociales, en particular durante campañas electorales.

Cambios jurisdiccionales y proceso judicial

El proceso penal contra Serrano Elías ha experimentado múltiples alteraciones jurisdiccionales. El caso comenzó en el juzgado sexto penal, dirigido por Carlos Toledo. Posteriormente, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia intervino y promovió cambios de jurisdicción, con sucesivas asignaciones de magistrados y, según fuentes, en ocasiones para favorecer solicitudes de la defensa.

A finales del año pasado, la Sala Tercera Penal, presidida por Alejandro Prado, aceptó una recusación de la defensa y remitió la carpeta judicial al despacho de Fredy Orellana en enero, procedimiento que eludió el sorteo habitual entre jueces penales.