Guatemala

El Estado de Guatemala activará recursos legales tras anulación de orden de captura a Serrano Elías

La entidad anunció su decisión de recurrir al sistema judicial después de que se revocara la detención que involucraba al exfuncionario, asegurando la utilización de instrumentos legales para proteger los intereses públicos

Guardar
Procurador General de la Nación
Procurador General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación anunció que impugnará la resolución del juez Fredy Orellana, quien revocó la orden de captura contra Jorge Antonio Serrano Elías en el proceso penal donde el Estado de Guatemala figura como parte agraviada.

La institución informó que utilizará todas las acciones y recursos legales disponibles para asegurar el respeto al Estado de Derecho y combatir la impunidad ante hechos que vulneraron el orden constitucional.

El comunicado subraya que estas medidas se adoptan dentro de los límites de las atribuciones legales de la Procuraduría General de la Nación y en defensa de los intereses estatales, tras la revocatoria de la orden de captura contra Serrano Elías.

Tribunal guatemalteco anula cargos

El ex presidente de Guatemala Jorge Serrano Elías confirmó que una resolución judicial anuló las órdenes de captura y el proceso penal en su contra relacionados con la crisis política de 1993, tras permanecer 33 años en el exilio.

El impacto de esta situación se reflejó en el testimonio de Serrano Elías, quien subrayó que él y su familia enfrentaron un exilio forzado, así como “la amenaza constante de detención injustificada y daños irreparables” a su reputación, además de restricciones diarias que marcaron a sus seres queridos durante más de tres décadas.

Expresidente Jorge Serrano Elías
Expresidente Jorge Serrano Elías

La sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal el 5 de enero de 2026 determinó que el caso presentaba “graves vicios procesales”, entre ellos, la carencia de pruebas, uso de evidencia falsa y numerosas violaciones al debido proceso y a derechos constitucionales. El tribunal argumentó que la causa estaba contaminada desde su inicio, anulando así todos los procedimientos posteriores al 2 de junio de 1993 y revocando las órdenes de aprehensión, citando como fundamento la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad.

Historia del “Serranazo” y el prolongado exilio

El 25 de mayo de 1993, Jorge Serrano Elías intentó disolver el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, una maniobra rechazada como quiebre del orden constitucional. La reacción judicial fue inmediata: lo acusaron de usurpación de funciones, abandono del cargo y apropiación indebida.

Tras salir de Guatemala, Serrano Elías se radicó en Panamá, país sin tratado de extradición con Guatemala. Durante estos años, mantuvo actividad pública, opinando sobre la política guatemalteca mediante redes sociales, en particular durante campañas electorales.

Cambios jurisdiccionales y proceso judicial

El proceso penal contra Serrano Elías ha experimentado múltiples alteraciones jurisdiccionales. El caso comenzó en el juzgado sexto penal, dirigido por Carlos Toledo. Posteriormente, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia intervino y promovió cambios de jurisdicción, con sucesivas asignaciones de magistrados y, según fuentes, en ocasiones para favorecer solicitudes de la defensa.

A finales del año pasado, la Sala Tercera Penal, presidida por Alejandro Prado, aceptó una recusación de la defensa y remitió la carpeta judicial al despacho de Fredy Orellana en enero, procedimiento que eludió el sorteo habitual entre jueces penales.

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo ArévaloJorge Serrano Elíasgolpe de estado 1993Serranazo 1993Procuraduría General de la Naciónimpugnación

Últimas Noticias

El gobierno dominicano proyecta crecimiento turístico y consolida vínculos con líderes financieros internacionales

La estrategia fue detallada en encuentros oficiales en Nueva York, donde representantes de instituciones bancarias y empresas globales conocieron el modelo de desarrollo basado en datos, sostenibilidad y apertura al turismo digital

El gobierno dominicano proyecta crecimiento

Las autoridades salvadoreñas intensifican controles viales tras repunte de siniestros en el país

El director general de Tránsito, Félix Serrano informó sobre la ampliación de dispositivos de vigilancia y la aplicación de sanciones, así como la adopción de tecnología y campañas para prevenir conductas riesgosas al volante

Las autoridades salvadoreñas intensifican controles

Proyecto de ley endurece reglas de gestión y control para asociaciones de padres de familia en Panamá

La iniciativa unifica normas y plantea rendición de cuentas periódica, archivos obligatorios y participación de comités de control.

Proyecto de ley endurece reglas

Vicepresidente de El Salvador deja abierta la puerta a la reelección presidencial de Bukele: “Si no defraudaría al pueblo”

Las declaraciones realizadas desde Madrid destacan las cifras de aprobación ciudadana y justifican la continuidad del modelo político mediante encuestas avaladas por sectores opositores y organismos independientes

Vicepresidente de El Salvador deja

Grupo técnico de abogados ad honorem asesorará a la presidenta electa de Costa Rica en reformas estratégicas

Un cuerpo consultivo, conformado por expertos jurídicos de renombre, comenzará la preparación de iniciativas clave conforme al plan de Laura Fernández Delgado desde el arranque de su gestión

Grupo técnico de abogados ad

TECNO

Pixel 10a sale antes que

Pixel 10a sale antes que el iPhone 17e: estas son sus características clave

Perplexity apuesta por ‘chatbots’ sin publicidad para evitar la desconfianza

GTA Online lanza bonificaciones, recompensas y eventos especiales por el Año Nuevo lunar

Epic Games Store te regala estos juegos por tiempo limitado: cómo obtenerlos

WhatsApp: así puedes leer los mensajes antiguos si eres nuevo en un grupo

ENTRETENIMIENTO

Daniel Radcliffe y su decisión

Daniel Radcliffe y su decisión de ocultar Harry Potter en casa: “Quiero ser solo su papá el mayor tiempo posible”

Final explicado de ‘El arte de Sarah’: ¿Sarah Kim realmente murió?

Shia LaBeouf habría gritado insultos homofóbicos en caótica pelea por la que fue arrestado en Nueva Orleans

Esto es lo que piensan Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint sobre la serie de “Harry Potter”

¿Un premio Oscar al Mejor Actor IA?: la predicción de Matthew McConaughey sobre el avance de la inteligencia artificial en Hollywood

MUNDO

UNICEF exigió la liberación de

UNICEF exigió la liberación de los menores detenidos en Irán y alertó por el impacto de la represión tras las protestas

El director de la OIEA celebró los avances en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

La Unión Europea expresó su voluntad de iniciar negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque

El desagradable momento que vivió el presidente de Taiwán durante una celebración del Año Nuevo Lunar

Reino Unido bloquea el uso de sus bases militares para un eventual ataque de Estados Unidos contra el régimen de Irán