Autoridades remiten a la Justicia armas localizadas en terminal portuaria de Guatemala

Una inspección rutinaria en Izabal destapó una posible red de tráfico de armas. Entre sospechas y misterios, la ruta internacional abre interrogantes sobre nuevos modos de operación en Guatemala (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil de Guatemala localizaron armas de fuego en un contenedor de encomiendas en la bodega 5 de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal.

El envío tenía origen en Estados Unidos y tenía como destino final Huehuetenango. Durante la inspección fueron incautados un rifle, un revólver, una pistola y tres cargadores.

Las autoridades pusieron el caso a disposición de las instancias judiciales para continuar con las investigaciones.

Este mes, Guatemala avanzó en su estrategia de seguridad portuaria con la instalación de una fuerza de tarea en la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, un proyecto impulsado con el apoyo de Estados Unidos y la colaboración de distintas entidades nacionales. Este refuerzo busca transformar al país en un nodo logístico a nivel continental y constituye una respuesta frente al crimen organizado internacional. La novedosa fuerza de tarea, integrada por el Ejército, la Policía Nacional Civil y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), comenzó a operar el 11 de abril de 2024 en puntos estratégicos como Puerto Barrios y Puerto Quetzal.

La presencia de armamento incrementa las preocupaciones sobre el contrabando en puertos clave del país. Los detalles del caso aún se mantienen bajo estricta reserva y las autoridades amplían las diligencias (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)

Según el presidente Bernardo Arévalo, estos pasos forman parte de una política que prioriza la transparencia y la cooperación internacional: “La incautación de casi cinco toneladas de droga en Puerto Quetzal hace apenas unos días es ilustrativa, de alguna manera del momento en que nos encontramos”, declaró el mandatario, subrayando el valor estratégico de los puertos para el comercio y la seguridad nacional.

El presidente Arévalo remarcó que, junto con los planes de modernización portuaria y los futuros proyectos de conexión ferroviaria, la meta es multiplicar las oportunidades económicas y sociales, posicionando a Guatemala como referencia en la región.

Resultados recientes en la lucha contra el narcotráfico

El hallazgo. Uno de los logros más recientes de la fuerza de tarea fue la incautación de más de 1.5 toneladas de cocaína en Puerto Quetzal, acción que, según John M. Barrett, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, demuestra la eficacia del acuerdo interinstitucional firmado en abril de 2023. Barrett destacó la relevancia de estos avances para ambas naciones: “Cuando la seguridad de los puertos de Guatemala mejora, la seguridad de los Estados Unidos también mejora”. Durante la ceremonia oficial de la fuerza de tarea, se inauguraron nuevas instalaciones para unidades K9.

Estados Unidos donó perros entrenados para la detección de drogas y contrabando. Barrett relató que “un perro fue muy importante en esta misión, y este perro se llama Ricky”, al referirse a una de las incautaciones más emblemáticas, y sostuvo que cada operación exitosa resguarda tanto a las familias guatemaltecas como a las estadounidenses.

Un cargamento con destino final en Huehuetenango desata una investigación judicial. Las incógnitas sobre remitentes y destinatarios alimentan el hermetismo en un operativo que sacude la región (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, puntualizó la complejidad de la seguridad portuaria, un ámbito donde conviven competencias diversas por parte de varias instituciones. Destacó la creación de la Dirección Antinarcótica y de Seguridad Fronteriza, surgida de la unión de varias unidades especializadas de la Policía. Villeda afirmó: “La seguridad portuaria requiere un tratamiento especializado. Porque es compleja por su naturaleza y porque en un mismo espacio físico confluyen múltiples autoridades con competencias distintas”.

Colaboración técnica. La cooperación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha elevado los estándares y potenciado las capacidades operativas guatemaltecas. Personal calificado coordina la emisión y recepción de alertas nacionales e internacionales, supervisando los contenedores de mayor riesgo en los principales puertos del país. Las operaciones de la fuerza de tarea incorporan tecnología avanzada y análisis de riesgo para fortalecer la seguridad y, al mismo tiempo, facilitar el comercio seguro. Las unidades K9, con perros altamente entrenados, se consolidan como un recurso central en la detección de amenazas.

Coordinación institucional. Las autoridades aseguran que la cooperación internacional y la integración de esfuerzos nacionales constituyen la base para la protección sostenida de los puertos y de las cadenas logísticas. Gracias a estas medidas, Guatemala aspira a lograr mayor resiliencia económica, ampliar las oportunidades de negocios y proteger a las comunidades frente a la criminalidad trasnacional. En este contexto, la modernización portuaria sumada a la seguridad reforzada proyecta un crecimiento en el intercambio comercial, además de asegurar beneficios directos para la población tanto de Guatemala como de Estados Unidos.