La fiscal general de Guatemala Consuelo Porras rechaza acusaciones de buscar inmunidad en proceso de elección

ARCHIVO - María Consuelo Porras Argueta asiste a su ceremonia de juramentación como Fiscal General en el Palacio Nacional en la Ciudad de Guatemala, el 16 de mayo de 2018. (AP Foto/Luis Soto, Archivo)

La fiscal general Consuelo Porras defendió su postulación como magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala, resaltando la necesidad de que quienes integran el sistema judicial mantengan siempre la independencia y transparencia en el ejercicio de sus funciones.

Este paso ocurre en un contexto donde surgen cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés debido a investigaciones previas en la propia universidad. La fiscal aseguró: “Soy una persona que siempre actuó en forma autónoma e independiente de cualquier situación. No hay ningún poquito interés, por cuanto que han sido ustedes testigos de la transparencia, la objetividad y la legalidad que siempre ha imperado y seguirá imperando en mi profesionalismo.”

Estas declaraciones las brindó a diferentes medios de comunicación tras presentar su expediente para el proceso de elección.

A lo largo de la conversación, Consuelo Porras también enfatizó su extensa trayectoria académica al señalar que su vínculo con la Universidad de San Carlos se basa en una relación de veinticinco años como docente.

Atribuyó a esta experiencia y al aprecio por su alma máter su decisión para postularse en esta casa de estudios. Subrayó: “He sido docente desde aproximadamente veinticinco años. Docencia por oposición. Entonces, eso es lo que realmente me motiva."

Cuando se le consultó acerca de si planea presentar su candidatura ante otras entidades, como el Congreso o la Corte Suprema, la fiscal explicó que la normativa otorga a todos los profesionales del derecho la opción de entregar su documentación en cualquiera de los órganos facultados para designar magistrados.

Añadió que está considerando las alternativas disponibles y evaluará las acciones a seguir en el futuro.

En relación con señalamientos de sectores que interpretan la participación de exfuncionarios en estos procesos como un intento por asegurarse inmunidad o evitar investigaciones, Porras rechazó esas argumentaciones y defendió el mérito de quienes optan a estos cargos. Insistió en la importancia de los valores y la verdad para el país. Según sus palabras: “Yo no estimaría realmente que estén buscando la continuidad. Sencillamente, somos profesionales con las calidades. Somos profesionales que por los años de conocimiento, de experiencia y de servicio en favor de la justicia de nuestro país, somos los más indicados de participar, definitivamente."

El Organismo Judicial inicia selección de candidatos para Fiscal General

En este contexto, el Organismo Judicial de Guatemala anunció que todo está preparado para la selección de los seis candidatos al cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público para el período 2026–2030.

Organismo Judicial de Guatemala

Con el objetivo de ofrecer un proceso transparente, se ha equipado la Sala de Vistas con tecnología que permitirá el acceso público y el seguimiento por parte de la sociedad civil, observadores internacionales y los medios de comunicación durante todas las etapas de selección y evaluación, en las que se determinará quién ejercerá la acción penal pública por los próximos cuatro años.

La primera sesión está programada para el próximo lunes y reunirá a los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, junto con la Presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la Presidenta del Tribunal de Honor de esa misma institución.

Además del presidente en funciones del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rodimiro Lucero Paz, en la conferencia estuvieron presentes el Secretario General de la Presidencia del Organismo Judicial, Sergio Ayala Acevedo, y el Subsecretario, Vicente Mérida.

El Organismo Judicial enfatizó su compromiso de fortalecer el Estado de Derecho y asegurar el acceso a la justicia a la ciudadanía guatemalteca, de acuerdo con el mandato de la Constitución Política de la República.