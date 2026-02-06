El Tribunal Supremo Electoral impulsa el voto guatemalteco desde el extranjero para 2027

Cortesía: Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación progresiva de guatemaltecos residentes en el extranjero al padrón electoral impulsa cambios sociales, económicos y políticos tanto en Guatemala como en Estados Unidos. Este fenómeno, respaldado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), adquiere relevancia en vísperas de las elecciones presidenciales de 2027, ya que más de 92 mil ciudadanos ya figuran habilitados para votar fuera del país y la meta institucional apunta a ampliar esta cifra frente a cerca de cuatro millones de nacionales que residen en Estados Unidos.

El proceso de elecciones de 2027, será la tercera ocasión en la que la comunidad guatemalteca podrá participar directamente en la selección de presidente y vicepresidente, tras la experiencia de 2019 y el hito alcanzado en 2023, cuando alrededor de 1.500 votantes en el extranjero emitieron su sufragio, duplicando la cantidad registrada en los comicios anteriores. Se espera sumar al menos cinco ciudades más para ampliar la cobertura geográfica, en respuesta al crecimiento del electorado y la activa promoción que realizan las asociaciones de migrantes.

En 2025, la Unidad Especializada sobre Voto en el Extranjero realizó masivas jornadas de actualización de datos y empadronamiento en diez ciudades de Estados Unidos, tales como Dallas, Houston, Chicago, Indiana, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Maryland, Washington y Filadelfia.

Estas actividades contaron con la colaboración de líderes migrantes, quienes facilitaron la divulgación y coordinación, permitiendo una mayor accesibilidad para la comunidad guatemalteca asentada en territorio estadounidense.

La logística de registro experimentó modificaciones recientes: desde la segunda quincena de febrero, un convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el RENAP habilitará la recepción de datos de quienes tramitan su Documento Personal de Identificación (DPI) en consulados.

Así, el empadronamiento, que antes solo podía realizarse en Guatemala, ahora también será posible en el exterior a través del personal consular, lo que agiliza el proceso de actualización e inscripción electoral. Ingrid Soto, responsable de la Unidad Especializada, explicó que este cambio permite replicar fuera del país los procedimientos internos.

El diseño de las campañas de registro y difusión contempla la dispersión geográfica y lingüística. Más de 500 mil personas son alcanzadas a través de radios comunitarias y locales de Guatemala, cuyos programas en internet superan incluso a los medios internacionales de mayor costo.

Los materiales incluyen información en idiomas mayas y mensajes adaptados a cada comunidad, como las originarias de Zacapa en Las Vegas o de Agua Blanca, Jutiapa en Reno, para maximizar el alcance y la comprensión dentro del diverso mosaico migrante.

Si bien la comunidad migrante muestra disposición para integrarse al padrón, persisten barreras vinculadas a las condiciones migratorias y la brecha digital. Soto admitió que el uso de plataformas en línea y correo electrónico para formalizar trámites todavía es limitado, pese al incremento en el acceso a teléfonos inteligentes.

Señaló: “Hoy por hoy ya tenemos muchas personas que tienen por lo menos correo electrónico”, subrayando la mejora progresiva en el acceso digital.

El trabajo de campo realizado por un equipo multidisciplinario —abogados, internacionalistas, antropólogos, comunicadores y especialistas en sistemas— se apoya en el análisis de patrones migratorios, la distribución regional y las lenguas predominantes, con el objetivo de optimizar las estrategias de empadronamiento.

En el plano económico, la participación de la comunidad adquiere un significado adicional por el peso de las remesas. Soto subrayó ante medios nacionales:

“La mayoría de nuestros guatemaltecos envían remesas a sus familiares, son los que sostienen la economía del país. Es justo que también tengan derecho a elegir a esos gobernantes que al final de cuentas obtienen ese dinero a través de los impuestos”.

El respaldo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ha sido central para sostener este esfuerzo, aunque la funcionaria reconoció que existen limitaciones presupuestarias. Soto expresó: “Si todos los guatemaltecos que viven allá votaran, son los que ponen el presidente, se lo aseguro, porque hay una gran comunidad”. Remarcó también la dificultad para contabilizar con precisión a la población migrante, debido a la existencia de rutas no oficiales y movimientos de retorno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha simplificado los trámites para la inscripción de mayores de edad y la recuperación de la nacionalidad sin costo adicional, lo que se tradujo en un aumento en el número de guatemaltecos registrados en Estados Unidos.

Este avance se evidencia en regiones como Huehuetenango, donde la recaudación tributaria creció gracias al flujo de remesas y la influencia de emprendedores y comerciantes migrantes.

Soto resumió la dimensión política y social de esta tendencia: “Tienen familia aquí en Guatemala que dejaron y, si la quieren ver bien porque le mandan las remesas, pues entonces también hay que luchar desde allá porque tengan un buen gobernante”.