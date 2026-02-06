Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral impulsa el voto guatemalteco desde el extranjero para 2027

La ampliación de mecanismos de empadronamiento y comunicación busca facilitar la inclusión de miles de migrantes que residen principalmente en Estados Unidos y cuya participación política influye en la economía y el desarrollo nacional

Guardar
Cortesía: Tribunal Supremo Electoral de
Cortesía: Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación progresiva de guatemaltecos residentes en el extranjero al padrón electoral impulsa cambios sociales, económicos y políticos tanto en Guatemala como en Estados Unidos. Este fenómeno, respaldado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), adquiere relevancia en vísperas de las elecciones presidenciales de 2027, ya que más de 92 mil ciudadanos ya figuran habilitados para votar fuera del país y la meta institucional apunta a ampliar esta cifra frente a cerca de cuatro millones de nacionales que residen en Estados Unidos.

El proceso de elecciones de 2027, será la tercera ocasión en la que la comunidad guatemalteca podrá participar directamente en la selección de presidente y vicepresidente, tras la experiencia de 2019 y el hito alcanzado en 2023, cuando alrededor de 1.500 votantes en el extranjero emitieron su sufragio, duplicando la cantidad registrada en los comicios anteriores. Se espera sumar al menos cinco ciudades más para ampliar la cobertura geográfica, en respuesta al crecimiento del electorado y la activa promoción que realizan las asociaciones de migrantes.

En 2025, la Unidad Especializada sobre Voto en el Extranjero realizó masivas jornadas de actualización de datos y empadronamiento en diez ciudades de Estados Unidos, tales como Dallas, Houston, Chicago, Indiana, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Maryland, Washington y Filadelfia.

Estas actividades contaron con la colaboración de líderes migrantes, quienes facilitaron la divulgación y coordinación, permitiendo una mayor accesibilidad para la comunidad guatemalteca asentada en territorio estadounidense.

La logística de registro experimentó modificaciones recientes: desde la segunda quincena de febrero, un convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el RENAP habilitará la recepción de datos de quienes tramitan su Documento Personal de Identificación (DPI) en consulados.

Así, el empadronamiento, que antes solo podía realizarse en Guatemala, ahora también será posible en el exterior a través del personal consular, lo que agiliza el proceso de actualización e inscripción electoral. Ingrid Soto, responsable de la Unidad Especializada, explicó que este cambio permite replicar fuera del país los procedimientos internos.

El diseño de las campañas de registro y difusión contempla la dispersión geográfica y lingüística. Más de 500 mil personas son alcanzadas a través de radios comunitarias y locales de Guatemala, cuyos programas en internet superan incluso a los medios internacionales de mayor costo.

Los materiales incluyen información en idiomas mayas y mensajes adaptados a cada comunidad, como las originarias de Zacapa en Las Vegas o de Agua Blanca, Jutiapa en Reno, para maximizar el alcance y la comprensión dentro del diverso mosaico migrante.

Si bien la comunidad migrante muestra disposición para integrarse al padrón, persisten barreras vinculadas a las condiciones migratorias y la brecha digital. Soto admitió que el uso de plataformas en línea y correo electrónico para formalizar trámites todavía es limitado, pese al incremento en el acceso a teléfonos inteligentes.

Señaló: “Hoy por hoy ya tenemos muchas personas que tienen por lo menos correo electrónico”, subrayando la mejora progresiva en el acceso digital.

El trabajo de campo realizado por un equipo multidisciplinario —abogados, internacionalistas, antropólogos, comunicadores y especialistas en sistemas— se apoya en el análisis de patrones migratorios, la distribución regional y las lenguas predominantes, con el objetivo de optimizar las estrategias de empadronamiento.

En el plano económico, la participación de la comunidad adquiere un significado adicional por el peso de las remesas. Soto subrayó ante medios nacionales:

“La mayoría de nuestros guatemaltecos envían remesas a sus familiares, son los que sostienen la economía del país. Es justo que también tengan derecho a elegir a esos gobernantes que al final de cuentas obtienen ese dinero a través de los impuestos”.

El respaldo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral ha sido central para sostener este esfuerzo, aunque la funcionaria reconoció que existen limitaciones presupuestarias. Soto expresó: “Si todos los guatemaltecos que viven allá votaran, son los que ponen el presidente, se lo aseguro, porque hay una gran comunidad”. Remarcó también la dificultad para contabilizar con precisión a la población migrante, debido a la existencia de rutas no oficiales y movimientos de retorno.

Cortesía: Tribunal Supremo Electoral de
Cortesía: Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha simplificado los trámites para la inscripción de mayores de edad y la recuperación de la nacionalidad sin costo adicional, lo que se tradujo en un aumento en el número de guatemaltecos registrados en Estados Unidos.

Este avance se evidencia en regiones como Huehuetenango, donde la recaudación tributaria creció gracias al flujo de remesas y la influencia de emprendedores y comerciantes migrantes.

Soto resumió la dimensión política y social de esta tendencia: “Tienen familia aquí en Guatemala que dejaron y, si la quieren ver bien porque le mandan las remesas, pues entonces también hay que luchar desde allá porque tengan un buen gobernante”.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaTribunal Supremo ElectoralBernardo Arévaloelecciones 2027voto en el extrajero

Últimas Noticias

Ministro de Justicia salvadoreño reporta la incautación de 398 kilos de cocaína en la playa Toluca

Las fuerzas de seguridad salvadoreñas interceptaron una embarcación en playa Toluca, La Libertad, con 13 bultos de cocaína valorados en más de $10 millones. Dos personas fueron capturadas en esta operación.

Ministro de Justicia salvadoreño reporta

Los guatemaltecos eligen más a República Dominicana para vacacionar

Un aumento notable en vuelos directos y nuevas alianzas turísticas han llevado a una verdadera revolución en las preferencias de quienes buscan escapadas llenas de sol y aventura

Los guatemaltecos eligen más a

El tren Panamá–Costa Rica avanza con siete estudios técnicos en simultáneo

El tren Panamá–Costa Rica avanza con múltiples estudios en simultáneo

El tren Panamá–Costa Rica avanza

La Casa Presidencial oficializa nuevos nombramientos en el equipo de gobierno de Honduras

La reciente reestructuración incluye la integración de funcionarios con trayectoria en diferentes áreas, quienes asumen cargos clave para fortalecer la estructura administrativa y operativa en varias dependencias estatales

La Casa Presidencial oficializa nuevos

Canal de Panamá activa sistema de alerta temprana en cuenca donde se construirá nuevo embalse

La iniciativa busca proteger a más de 2,000 habitantes de inundaciones, mientras avanzan los estudios para el reservorio de río Indio

Canal de Panamá activa sistema

TECNO

Bruselas considera que el “diseño

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

Epic Games regala este juego de rompecabezas para celulares por tiempo limitado

Apple y Bad Bunny en el Super Bowl: todo lo que no sabes sobre el show de medio tiempo

Elon Musk desmiente una de las ilusiones de muchos de sus seguidores: qué pasa con el celular satelital

Amazon ya tiene su anuncio para el Super Bowl: Alexa+ intenta pisar a Chris Hemsworth

ENTRETENIMIENTO

Timothy Busfield, esposo de Melissa

Timothy Busfield, esposo de Melissa Gilbert, ha sido formalmente imputado con cuatro cargos de abuso sexual infantil

Laura Pausini interpreta el himno nacional italiano en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Mariah Carey sorprende con una emotiva interpretación en italiano durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno

Todos los cameos de “Opalite”: quiénes son los famosos que aparecen en el nuevo video de Taylor Swift

Bianca Censori revela que Kanye West la contactó cuando todavía estaba casado con Kim Kardashian

MUNDO

Quién es Vladímir Alexéyev, el

Quién es Vladímir Alexéyev, el subdirector de la inteligencia militar rusa que fue baleado en Moscú

La nueva política exterior de Taiwán impulsa la cooperación y la resiliencia ante la presión china

Estados Unidos capturó al presunto cerebro del ataque al consulado en Bengasi

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron infraestructura de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Zelensky afirmó que la fuerza aérea ucraniana debe mejorar su defensa ante los ataques de Rusia con drones