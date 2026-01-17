Las autoridades de Guatemala despliegan operativos aéreos en cárceles ante motines

A member of the Guatemalan army stands guard outside the Zona 18 prison following a riot, according to local media, in Guatemala City, Guatemala, January 17, 2026. REUTERS/Josue Decavele

Autoridades de Guatemala han desplegado operativos aéreos sobre diversos centros penitenciarios para enfrentar los motines registrados en las últimas horas, según informó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval.

De acuerdo con el titular de Gobernación, la demanda principal de los internos es ser trasladados a otras prisiones, motivados por el descontento ante la retirada de privilegios y la restricción de visitas y encomiendas. Al describir la situación, Villeda Sandoval resaltó que los incidentes responden a la negativa de las autoridades a permitir que “los centros penales sigan funcionando como lugares donde los reos hacen lo que les venga en gana”.

El ministro detalló que integrantes del personal del sistema penitenciario han sido retenidos por los manifestantes durante los motines. Además, señaló la persistente inconformidad de los internos ante la aplicación de controles más estrictos. “Quieren una visita libre, quieren que la encomienda entre sin ningún control. Eso no es posible”, expresó Villeda Sandoval.

Los incidentes, que se han viralizado a través de videos en redes sociales, reflejan el rechazo de los reclusos frente a las nuevas disposiciones implementadas en los centros carcelarios del país.

Noticia en desarrollo