El acto de ayer, realizado en el Teatro Otamendi, exhibió el respaldo de Cristina Kirchner y dejó fuera de la convocatoria a los espacios de Axel Kicillof y Juan Grabois
18 Nov, 2026 09:36 a. m. EST
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Victoria Tolosa Paz, Pedro Pesatti, vicegobernador de Río Negro, y Sergio Massa
El mensaje insistió en reducir las diferencias entre sectores, reconstruir la confianza y conformar un acuerdo amplio para competir en los próximos comicios
Sergio Massa canta la marcha peronista junto a su esposa, la senadora bonaerense Malena Galmarini, quien hace el símbolo de la "V" peronista
Massa afirmó que los sectores habían sido convocados: “Todos estuvieron invitados”, sostuvo
El diputado nacional y presidente de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto
Natalia de la Sota, una de las referentes del peronismo cordobés, que dijo presente en el acto en San Fernando
Sergio Massa, en el foco de atención del acto por el Día de la Militancia
La diputada Victoria Tolosa Paz, junto a los senadores nacionales Gerardo Zamora (izquierda) y Sergio Uñac (derecha)
La diversidad de dirigentes, regiones y organizaciones otorgó al encuentro una impronta federal
La diputada de la provincia de Buenos Aires, Mayra Mendoza
Varios de los presentes coincidieron en que la confluencia fortaleció una estructura política con puentes hacia Massa, aunque diferenciada del núcleo que conserva como referencia al gobernador bonaerense
El mensaje sobre las disputas partidarias fue directo: “No hay que confundir la unidad con la uniformidad"
El diputado nacional, por Entre Ríos, Guillermo Michel conversa con el exdiputado e intendente de Lomas de Zamora Federico Otermin
El diputado nacional, por la provincia de Buenos Aires, Miguel Ángel Pichetto junto al vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Oscar Pesatti
Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación, sostuvo que la premisa de la convocatoria no había sido organizar una cumbre total de unidad. “Los gobernadores tienen sus propios actos, sus propias actividades. No fue parte de la premisa hacer una cumbre de la unidad
Javier Osuna, integrante del Frente Renovador, es intendente -con uso de licencia- de General Las Heras (PBA) y uno de los directores del Banco Provincia
Miguel Ángel Pichetto se saluda con Sergio Massa, en una de las fotos más significativas de la jornada
Teresa García, diputada nacional de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires, ex senadora provincial y Secretaria General del Partido Justicialista
La diputada nacional del PJ y también docente Natalia de la Sota
El senador nacional Mariano Recalde
Gustavo Bordet, ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional
Entre los principales dirigentes que estuvieron presentes se convencieron que el Gobierno ganó la batalla y tendrá el niñero para suspender las PASO
Andrés Rodríguez, secretario general adjunto de la CGT y secretario general nacional de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN)
Alejandro Dichiara, diputado bonaerense y titular del PJ de Monte Hermoso
En el acto se sintió que, si hay unidad, de la forma que sea, el PJ puede volver a ser gobierno el año que viene
Mariel Fernández, intendenta de Moreno
El mensaje durante el acto fue reducir las diferencias entre sectores, reconstruir la confianza y conformar un acuerdo amplio para competir en los próximos comicios
La diputada Kelly Olmos
La diputada nacional de Unión por la Patria, Cecilia Moreau
Jorge "Koky" Araujo, diputado de la Nación por la provincia de Tierra del Fuego
La mayoría de los sectores del peronismo convocados tienen puentes tendidos entre ellos pero, sobre todo, con Sergio Massa (centro), a la izquierda de Gerardo Zamora y flanqueado del otro lado por Natalia de la Sota
El exdiputado bonaaerense e intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin
Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta y ex diputado nacional
Jorge Sola, Secretario General de la CGT
El senador justicialista tucumano Juan Manzur
Ernesto “Pipi” Ali, diputado nacional de San Luis
María Fassi, intendenta de Cañuelas
La foto política fue potente y expone con claridad las afinidades políticas de distintos actores que conviven dentro del justicialismo
En el Teatro Otamendi quedó en claro que hay una construcción del peronismo que no incluye a Axel Kicillof
En el acto hubo una "conversación" entre el humorista Emanuel Rodríguez y una recreación de Juan Domingo Perón mediante inteligencia artificial
Carmelo Maslowski, concejal de General Rodríguez, junto al exdiputado Fernando Galmarini
Durante la ceremonia se cantó dos veces la marcha peronista
Juan Pablo Luque, diputado nacional de Unión por la Patria
Alexis Guerrera, vicepresidente de la cámara de diputados de PBA y miembro del Frente Renovador