En fotos: el cóctel anual 2026 de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP)

Francisco Quintana, presidente de la FURP, durante su discurso. Luego de su primera edición en 2025, este evento se convirtió en un punto de encuentro entre el círculo rojo, las nuevas generaciones y toda la comunidad furpiana: un espacio para fortalecer vínculos y seguir fomentando el diálogo y el intercambio
08 Sep, 2026 03:05 a. m. EST
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El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala
El comité ejecutivo de la FURP: Hernán Vela, Pablo Touzón, Manuela López Menéndez, Francisco Quintana, Lourdes Puente, José María Videla Sáenz y Jorge Prats Vuotto. Desde su creación en 1970, esta fundación se ha consolidado como una de las organizaciones más relevantes del país en la formación de jóvenes líderes comprometidos con el desarrollo de la Argentina
Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño
Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete de la Nación, y Guga Castagnino (Genneia)
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia
Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño
El ex ministro de Economía Hernán Lacunza
José María Videla Saénz, Lourdes Puentes y Francisco Quintana junto a Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí
Agustín Forchieri, Francisco Quintana y Jorge Anzorreguy. A través de sus distintos programas, la FURP promueve el pensamiento crítico, la participación ciudadana y el conocimiento profundo de la realidad nacional e internacional
El diputado nacional Álvaro González
El diputado nacional Cristian Ritondo
El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
El diputado nacional Damian Arabia
El legislador porteño Yamil Santoro
La ex diputada nacional María Eugenia Vidal y la ex legisladora porteña Paola Michielotto
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós
El fiscal general de la Ciudad, Javier Martín López Zavaleta
El ex senado nacional Humberto Schiavoni
Gvaram Khandamishvili, embajador de Georgia
El periodista Federico Mayol estuvo a cargo de la conducción
Javier Wajntraub, especialista en Derecho del Consumidor
Francisco Quintana y Gabriel Cordo Miranda
Diana Salazar, embajadora de Ecuador
La diputada nacional Karina Banfi
Abdulaziz Albisher, embajador de Kuwait
El periodista Claudio Jacquelin y Jorge Rosales (Aeropuertos Argentina 2000)
Miembros históricos junto a su actual presidente en el cóctel anual
Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad, y Mariana Di Palma
La legsiladora porteña Gimena Villafruela
Emiliano Durand, intendente de Salta
El senador nacional Martín Goerling
Carmen Polledo, presidente de la Fundación Banco Ciudad
El periodista Facundo Pastor
Marcelo Meis, Francisco Quintana, Lorena Clienti y Alberto Biglieri
Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad, y el ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires Leonardo Sarquis
Algunas de las propuestas más destacadas de la FURP son las siguientes: "País Federal", que convoca a los jóvenes mejor calificados de cada provincia del país para ser parte de un programa de inmersión en la estructura de poder de Argentina, a través de una semana intensiva de actividades en la Ciudad; y el Programa Junior USA, organizado en alianza con la Embajada de los Estados Unidos que ofrece una experiencia en Washington DC y otras ciudades, donde los participantes conocen de primera mano el sistema político, económico y judicial estadounidense
La periodista Luciana Geuna
Encuentro entre furpianos de distintas generaciones
Los periodistas Romina Manguel, Federico Mayol y el consultor Facundo Nejamkis
Julio Sahad y Enrique Cesarini
Reencuentros y risas en el cóctel anual de la FURP
El comité organizador del evento
La diputada nacional Giselle Castelnuovo
La diputada nacional Florencia De Sensi
Miembros del Consejo Administrativo y del Comité Ejecutivo de la FURP: José María Videla Sáenz, Hernán Vela, Martín Dedeu, Francisco Quintana y Eduardo Sposito
Jesús M. Acevedo, presidente de LOTBA
El cóctel anual 2026 de la Fundación Universitaria del Río de la Plata /// Fotos: Gentileza FURP