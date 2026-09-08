En fotos: el cóctel anual 2026 de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP)

El encuentro reunió a representantes del ámbito político, académico y empresarial

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Francisco Quintana, presidente de la FURP, durante su discurso. Luego de su primera edición en 2025, este evento se convirtió en un punto de encuentro entre el círculo rojo, las nuevas generaciones y toda la comunidad furpiana: un espacio para fortalecer vínculos y seguir fomentando el diálogo y el intercambio
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El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala
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El comité ejecutivo de la FURP: Hernán Vela, Pablo Touzón, Manuela López Menéndez, Francisco Quintana, Lourdes Puente, José María Videla Sáenz y Jorge Prats Vuotto. Desde su creación en 1970, esta fundación se ha consolidado como una de las organizaciones más relevantes del país en la formación de jóvenes líderes comprometidos con el desarrollo de la Argentina
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Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño
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Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete de la Nación, y Guga Castagnino (Genneia)
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El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia
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Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño
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El ex ministro de Economía Hernán Lacunza
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José María Videla Saénz, Lourdes Puentes y Francisco Quintana junto a Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí
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Agustín Forchieri, Francisco Quintana y Jorge Anzorreguy. A través de sus distintos programas, la FURP promueve el pensamiento crítico, la participación ciudadana y el conocimiento profundo de la realidad nacional e internacional
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El diputado nacional Álvaro González
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El diputado nacional Cristian Ritondo
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El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
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El diputado nacional Damian Arabia
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El legislador porteño Yamil Santoro
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La ex diputada nacional María Eugenia Vidal y la ex legisladora porteña Paola Michielotto
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El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós
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El fiscal general de la Ciudad, Javier Martín López Zavaleta
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El ex senado nacional Humberto Schiavoni
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Gvaram Khandamishvili, embajador de Georgia
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El periodista Federico Mayol estuvo a cargo de la conducción
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Javier Wajntraub, especialista en Derecho del Consumidor
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Francisco Quintana y Gabriel Cordo Miranda
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Diana Salazar, embajadora de Ecuador
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La diputada nacional Karina Banfi
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Abdulaziz Albisher, embajador de Kuwait
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El periodista Claudio Jacquelin y Jorge Rosales (Aeropuertos Argentina 2000)
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Miembros históricos junto a su actual presidente en el cóctel anual
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Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad, y Mariana Di Palma
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La legsiladora porteña Gimena Villafruela
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Emiliano Durand, intendente de Salta
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El senador nacional Martín Goerling
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Carmen Polledo, presidente de la Fundación Banco Ciudad
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El periodista Facundo Pastor
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Marcelo Meis, Francisco Quintana, Lorena Clienti y Alberto Biglieri
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Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad, y el ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires Leonardo Sarquis
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Algunas de las propuestas más destacadas de la FURP son las siguientes: "País Federal", que convoca a los jóvenes mejor calificados de cada provincia del país para ser parte de un programa de inmersión en la estructura de poder de Argentina, a través de una semana intensiva de actividades en la Ciudad; y el Programa Junior USA, organizado en alianza con la Embajada de los Estados Unidos que ofrece una experiencia en Washington DC y otras ciudades, donde los participantes conocen de primera mano el sistema político, económico y judicial estadounidense
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La periodista Luciana Geuna
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Encuentro entre furpianos de distintas generaciones
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Los periodistas Romina Manguel, Federico Mayol y el consultor Facundo Nejamkis
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Julio Sahad y Enrique Cesarini
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Reencuentros y risas en el cóctel anual de la FURP
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El comité organizador del evento
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La diputada nacional Giselle Castelnuovo
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La diputada nacional Florencia De Sensi
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Miembros del Consejo Administrativo y del Comité Ejecutivo de la FURP: José María Videla Sáenz, Hernán Vela, Martín Dedeu, Francisco Quintana y Eduardo Sposito
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Jesús M. Acevedo, presidente de LOTBA
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El cóctel anual 2026 de la Fundación Universitaria del Río de la Plata /// Fotos: Gentileza FURP

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