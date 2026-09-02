90 fotos: Martín Cabrales recibió la Mención de Honor “Presidente Julio Argentino Roca”

Martín Cabrales recibió la Mención de Honor del Senado de la Nación “Presidente Julio Argentino Roca”, una distinción destinada a emprendedores de sobresaliente trayectoria, visión e innovación, cuyo impacto positivo y contribución al crecimiento económico resultan relevantes para el progreso de la Argentina y el bienestar de la sociedad
01 Sep, 2026 10:16 p. m. EST
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La distinción fue entregada por el senador nacional, Maximiliano Abad, durante una ceremonia realizada en el Salón Azul del Senado, en reconocimiento a la trayectoria del empresario marplatense y su aporte al desarrollo de la industria nacional
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala
El empresario junto a sus hermanos, Germán y Marcos
“Tuvimos la suerte de que mi abuelo eligiera Mar del Plata, ahí nació nuestro ADN marplatense, industrial y de servicio. El que nos enseñó que la calidad no se negocia y que, detrás de cada taza, esta la pasión y el profesionalismo por lo que hacemos”, resaltó Martín Cabrales
Las palabras del abogado, Daniel Funes de Rioja, académico de Derecho y presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa (ANCEM)
Maximiliano Abad destacó la trayectoria de Cabrales y su capacidad para trascender el ámbito empresarial
“Entregarle esta Mención es reconocer a una figura de relevancia nacional, que desde su lugar construyó puentes, generó consensos y representó, con prestigio y generosidad, lo mejor de nuestro país”, expresó Abad
“Soy el mayor de la tercera generación y es un orgullo saber que ya está la cuarta formando parte de la empresa, porque se seguirán manteniendo los mismos principios y fundamentos que nos inculcaron y con los que crecimos: calidad, servicio y una marca prestigiosa”, indicó Martín Cabrales
La Mención de Honor "Presidente Julio Argentino Roca"
Graciela Borges y Martín Cabrales
Mirtha Legrand, gran amiga del empresario, hizo llegar sus felicitaciones a través de un vídeo
El embajador de los Países Bajos en Argentina, Paraguay y Uruguay, Mauritz Verheijden
Gonzalo Cristian Uriarte Herrera, embajador de Chile
Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio, ex presidente de River Plate
Fabián Perechodnik y Amalia Amoedo
El senador nacional, Carlos "Camau" Espínola
El empresario Adrián Werthein; María Luisa Macchiavello, presidente de Droguería del Sud; el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Natalio Grinman; y la abogada Fabiana Ricagno, fundadora de Pollera Pantalón
El empresario José Urtubey y su mujer, Soledad Bonzi
El presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich
Camila Cabrales, hija del empresario, junto a su marido, Darius O'Neal Turner
Dora Sánchez y Martín Cabrales
Martín Cabrales y Amalia Amoedo
María Luisa Macchiavello, presidente de Droguería del Sud, y Miriam Bagó, vicepresidente de la Fundación Fernández
El ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina
El embajador de Canadá, Stewart Ross Wheeler
El embajador de España, Joaquín María de Aristegui Laborde
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y su mujer Myriam Levi
Alejandro "Jandri" Blaquier y Agustina Braun Blaquier junto a Tato Lanusse
El empresario Miguel Sulichin
El empresario Marcelo Paz y Martín Cabrales
Junto al senador nacional Maximiliano Abad y el presidente de la UIA, Martín Rapallini
La embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá
Gustavo Sofovich y Martín Cabrales
Martín Uriburu y Gaspar Vinent
Joe Miranda y Martín Cabrales
El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti
Los empresarios Miguel Sulichin y Marcelo Paz junto a Damián Pozzoli, director de Banco Macro
María Claudia Pedrayes
Gerard Confalonieri
Luciano y Martín Cabrales
Miriam Bagó y Fabián Perechodnik
Carla Martín Bonito, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)
Graciela Borges, Marina Rosenthal y María Inés Cabrales
Alejandro y Cristina Elizalde junto a Jorge Ortiz (Academia Argentina de Gastronomía)
Liliana Barrionuevo, presidente de la Obra Social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (OSUTHGRA)
Facundo Smith Estrada
Sofía Pefaure de Álzaga
Marcos Cabrales, Daniel Funes de Rioja y Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Leo Mateu y Gino Bogani
Rodolfo Smith Estrada
El embajador de Canadá, Stewart Ross Wheeler, y el embajador de Uruguay, Diego Cánepa
El ex embajador argentino en China, Diego Guerra, y el embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera
Gabriel Martino, director de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA)
Sabrina Cuculiansky junto al embajador de Colombia, José Roberto Acosta Ramos
El senador nacional, Maximiliano Abad; Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Peugeot -Citroën Argentina; Martín Cabrales y el senador nacional, Carlos "Camau" Espínola
Adelmo Gabbi junto al embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti; Myriam Levi, Gustavo Weiss y Mario Natalio Grinman
El actor Paulo Brunetti
La ceremonia se realizó en el Salón Azul del Senado
Ignacio Miguens (Fundación Amigos del teatro San Martín)
El abogado Marcelo Open
Walter D'Aloia Criado, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco
Sofía Pefaure de Álzaga, Martín Cabrales y Evelyn Scheidl
El empresario junto a Gustavo Weiss, Martín Rapallini y Adelmo Gabbi
Alejandro Raineri
Juan Manuel Abal Medina y Martín Cabrales
Héctor Vidal Rivas
Gabriela Di Giuseppi (Asociación Amigos del Teatro San Martín)
Agustina Braun Blaquier, Alejandro "Jandri" Blaquier y Gustavo Greco
Adrián Werthein y Rodolfo D'Onofrio
Cristina y Alejandro Elizalde, Eduardo Gowland y Nicolás Keglevich
Pilar Cabrales
La senadora nacional, Flavia Royon
Dora Sánchez junto a Germán y Marcos Cabrales
Norberto Frigerio (La Nación) y Amalia Amoedo
Nicolás Pinto y Cristina Elizalde
Luis Sessa
El abogado Jose Luis Puricelli
El abogado Máximo Fonrouge
Miguel Sulichin, Damián Pozzoli, Marcelo Paz y Many Gambaro
Alejandro Veroutis y Santiago Varela
Los embajadores María Podestá y Joaquín María de Arístegui Laborde
Johnny Casal, Ramón Santamarina y Gerard Confalonieri
Los invitados en la primera fila del Salón Azul
María Claudia Pedrayes y María Podestá
El legislador porteño, Sergio Siciliano
El empresario Alfredo Gusmán (Celusal)
Ignacio Miguens, Victoria Canale y Santiago Varela
Martín Cabrales recibió la Mención de Honor “Presidente Julio Argentino Roca” /// Fotos: Jaime Olivos