90 fotos: Martín Cabrales recibió la Mención de Honor “Presidente Julio Argentino Roca”

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Azul del Senado, donde destacadas personalidades se acercaron a felicitar al empresario

Mención de honor a Martín Cabrales
Martín Cabrales recibió la Mención de Honor del Senado de la Nación “Presidente Julio Argentino Roca”, una distinción destinada a emprendedores de sobresaliente trayectoria, visión e innovación, cuyo impacto positivo y contribución al crecimiento económico resultan relevantes para el progreso de la Argentina y el bienestar de la sociedad
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Mención de honor a Martín Cabrales
La distinción fue entregada por el senador nacional, Maximiliano Abad, durante una ceremonia realizada en el Salón Azul del Senado, en reconocimiento a la trayectoria del empresario marplatense y su aporte al desarrollo de la industria nacional
Mención de honor a Martín Cabrales
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala
Mención de honor a Martín Cabrales
El empresario junto a sus hermanos, Germán y Marcos
Mención de honor a Martín Cabrales
“Tuvimos la suerte de que mi abuelo eligiera Mar del Plata, ahí nació nuestro ADN marplatense, industrial y de servicio. El que nos enseñó que la calidad no se negocia y que, detrás de cada taza, esta la pasión y el profesionalismo por lo que hacemos”, resaltó Martín Cabrales
Mención de honor a Martín Cabrales
Las palabras del abogado, Daniel Funes de Rioja, académico de Derecho y presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa (ANCEM)
Mención de honor a Martín Cabrales
Maximiliano Abad destacó la trayectoria de Cabrales y su capacidad para trascender el ámbito empresarial
Mención de honor a Martín Cabrales
“Entregarle esta Mención es reconocer a una figura de relevancia nacional, que desde su lugar construyó puentes, generó consensos y representó, con prestigio y generosidad, lo mejor de nuestro país”, expresó Abad
Mención de honor a Martín Cabrales
“Soy el mayor de la tercera generación y es un orgullo saber que ya está la cuarta formando parte de la empresa, porque se seguirán manteniendo los mismos principios y fundamentos que nos inculcaron y con los que crecimos: calidad, servicio y una marca prestigiosa”, indicó Martín Cabrales
Mención de honor a Martín Cabrales
La Mención de Honor "Presidente Julio Argentino Roca"
Mención de honor a Martín Cabrales
Graciela Borges y Martín Cabrales
Mención de honor a Martín Cabrales
Mirtha Legrand, gran amiga del empresario, hizo llegar sus felicitaciones a través de un vídeo
Mención de honor a Martín Cabrales
El embajador de los Países Bajos en Argentina, Paraguay y Uruguay, Mauritz Verheijden
Mención de honor a Martín Cabrales
Gonzalo Cristian Uriarte Herrera, embajador de Chile
Mención de honor a Martín Cabrales
Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio, ex presidente de River Plate
Mención de honor a Martín Cabrales
Fabián Perechodnik y Amalia Amoedo
Mención de honor a Martín Cabrales
El senador nacional, Carlos "Camau" Espínola
Mención de honor a Martín Cabrales
El empresario Adrián Werthein; María Luisa Macchiavello, presidente de Droguería del Sud; el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Natalio Grinman; y la abogada Fabiana Ricagno, fundadora de Pollera Pantalón
Mención de honor a Martín Cabrales
El empresario José Urtubey y su mujer, Soledad Bonzi
Mención de honor a Martín Cabrales
El presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich
Mención de honor a Martín Cabrales
Camila Cabrales, hija del empresario, junto a su marido, Darius O'Neal Turner
Mención de honor a Martín Cabrales
Dora Sánchez y Martín Cabrales
Mención de honor a Martín Cabrales
Martín Cabrales y Amalia Amoedo
Mención de honor a Martín Cabrales
María Luisa Macchiavello, presidente de Droguería del Sud, y Miriam Bagó, vicepresidente de la Fundación Fernández
Mención de honor a Martín Cabrales
El ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina
Mención de honor a Martín Cabrales
El embajador de Canadá, Stewart Ross Wheeler
Mención de honor a Martín Cabrales
El embajador de España, Joaquín María de Aristegui Laborde
Mención de honor a Martín Cabrales
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y su mujer Myriam Levi
Mención de honor a Martín Cabrales
Alejandro "Jandri" Blaquier y Agustina Braun Blaquier junto a Tato Lanusse
Mención de honor a Martín Cabrales
El empresario Miguel Sulichin
Mención de honor a Martín Cabrales
El empresario Marcelo Paz y Martín Cabrales
Mención de honor a Martín Cabrales
Junto al senador nacional Maximiliano Abad y el presidente de la UIA, Martín Rapallini
Mención de honor a Martín Cabrales
La embajadora de la Soberana Orden de Malta, María Podestá
Martín Cabrales
Gustavo Sofovich y Martín Cabrales
Martín Cabrales
Martín Uriburu y Gaspar Vinent
Mención de honor a Martín Cabrales
Joe Miranda y Martín Cabrales
Mención de honor a Martín Cabrales
El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti
Mención de honor a Martín Cabrales
Los empresarios Miguel Sulichin y Marcelo Paz junto a Damián Pozzoli, director de Banco Macro
Mención de honor a Martín Cabrales
María Claudia Pedrayes
Mención de honor a Martín Cabrales
Gerard Confalonieri
Mención de honor a Martín Cabrales
Luciano y Martín Cabrales
Mención de honor a Martín Cabrales
Miriam Bagó y Fabián Perechodnik
Mención de honor a Martín Cabrales
Carla Martín Bonito, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)
Mención de honor a Martín Cabrales
Graciela Borges, Marina Rosenthal y María Inés Cabrales
Mención de honor a Martín Cabrales
Alejandro y Cristina Elizalde junto a Jorge Ortiz (Academia Argentina de Gastronomía)
Mención de honor a Martín Cabrales
Liliana Barrionuevo, presidente de la Obra Social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (OSUTHGRA)
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Facundo Smith Estrada
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Sofía Pefaure de Álzaga
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Marcos Cabrales, Daniel Funes de Rioja y Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
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Leo Mateu y Gino Bogani
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Rodolfo Smith Estrada
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El embajador de Canadá, Stewart Ross Wheeler, y el embajador de Uruguay, Diego Cánepa
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El ex embajador argentino en China, Diego Guerra, y el embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera
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Gabriel Martino, director de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA)
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Sabrina Cuculiansky junto al embajador de Colombia, José Roberto Acosta Ramos
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El senador nacional, Maximiliano Abad; Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Peugeot -Citroën Argentina; Martín Cabrales y el senador nacional, Carlos "Camau" Espínola
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Adelmo Gabbi junto al embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti; Myriam Levi, Gustavo Weiss y Mario Natalio Grinman
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El actor Paulo Brunetti
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La ceremonia se realizó en el Salón Azul del Senado
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Ignacio Miguens (Fundación Amigos del teatro San Martín)
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El abogado Marcelo Open
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Walter D'Aloia Criado, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco
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Sofía Pefaure de Álzaga, Martín Cabrales y Evelyn Scheidl
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El empresario junto a Gustavo Weiss, Martín Rapallini y Adelmo Gabbi
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Alejandro Raineri
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Juan Manuel Abal Medina y Martín Cabrales
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Héctor Vidal Rivas
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Gabriela Di Giuseppi (Asociación Amigos del Teatro San Martín)
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Agustina Braun Blaquier, Alejandro "Jandri" Blaquier y Gustavo Greco
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Adrián Werthein y Rodolfo D'Onofrio
Mención de honor a Martín Cabrales
Cristina y Alejandro Elizalde, Eduardo Gowland y Nicolás Keglevich
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Pilar Cabrales
Mención de honor a Martín Cabrales
La senadora nacional, Flavia Royon
Mención de honor a Martín Cabrales
Dora Sánchez junto a Germán y Marcos Cabrales
Mención de honor a Martín Cabrales
Norberto Frigerio (La Nación) y Amalia Amoedo
Mención de honor a Martín Cabrales
Nicolás Pinto y Cristina Elizalde
Mención de honor a Martín Cabrales
Luis Sessa
Mención de honor a Martín Cabrales
El abogado Jose Luis Puricelli
Mención de honor a Martín Cabrales
El abogado Máximo Fonrouge
Mención de honor a Martín Cabrales
Miguel Sulichin, Damián Pozzoli, Marcelo Paz y Many Gambaro
Mención de honor a Martín Cabrales
Alejandro Veroutis y Santiago Varela
Mención de honor a Martín Cabrales
Los embajadores María Podestá y Joaquín María de Arístegui Laborde
Mención de honor a Martín Cabrales
Johnny Casal, Ramón Santamarina y Gerard Confalonieri
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Los invitados en la primera fila del Salón Azul
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María Claudia Pedrayes y María Podestá
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El legislador porteño, Sergio Siciliano
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El empresario Alfredo Gusmán (Celusal)
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Ignacio Miguens, Victoria Canale y Santiago Varela
Mención de honor a Martín Cabrales
Martín Cabrales recibió la Mención de Honor “Presidente Julio Argentino Roca” /// Fotos: Jaime Olivos

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