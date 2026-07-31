España vulnerada: las imágenes que recorren el mundo

Migrantes llegan a la costa española desde el mar y superan una valla de límite fronterizo.

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Un hombre empapado con una camiseta verde y roja celebra efusivamente entre una multitud de jóvenes, muchos de ellos visiblemente mojados, en una situación relacionada con la entrada irregular a España.

La llegada masiva de migrantes a Ceuta volvió a poner en evidencia la incapacidad de España para ejercer un control efectivo sobre su frontera sur con Marruecos. Alrededor de 49.000 personas atravesaron por mar hacia el enclave español en el norte de África, superando cualquier previsión institucional y exponiendo la falta de planificación para atender la situación por parte del gobierno de Pedro Sánchez.

Mientras tanto, cientos de personas quedaron varadas en el lado marroquí, sin que España ofreciera alternativas o respuestas humanitarias. La gestión de la crisis se saldó con al menos quince migrantes muertos al intentar alcanzar territorio español a nado.

Migrantes de Marruecos transitan por la costa rocosa de Ceuta para acceder a España

Marroquíes acceden a Ceuta, enclave español en el norte de África

Cientos de migrantes se agrupan junto a una valla de alambre oxidada, cerca de la costa en la frontera española

Las imágenes muestran a mujeres, hombres y niños exhaustos al pisar suelo español, mientras objetos personales y prendas mojadas se acumulan en la playa donde el vallado fronterizo se encuentra con el mar.

La magnitud del flujo y la falta de previsión han dejado expuestas las limitaciones del Estado ante episodios migratorios masivos. Ceuta, con apenas 18,5 kilómetros cuadrados, se convierte en el epicentro de una crisis humanitaria y política que trasciende sus fronteras.

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“Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y en todas las actuaciones necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”, señaló el Ministerio de Interior en un comunicado.

La crisis fronteriza ha generado un fuerte choque diplomático en Europa. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, solicitó la suspensión de España de la zona Schengen, argumentando que “la inmigración irregular y sin control representa un peligro para la seguridad nacional” y que la concesión de ciudadanía a migrantes irregulares incentiva el tráfico de personas.

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Personas que lograron alcanzar Ceuta caminan por el enclave español después de cruzar el mar desde territorio marroquí

Un miembro de la Guardia Civil acompaña a migrantes que lograron llegar a Ceuta tras cruzar el mar desde Marruecos

En el lado marroquí de la frontera, centenares de personas, incluidas familias con niños pequeños, aguardan la oportunidad de cruzar.

Un joven originario de Tánger relató:“Escuché que la frontera estaba abierta y vine con la esperanza de poder llegar”. Otros migrantes, al pisar suelo español, agradecieron a la policía y gritaron:“Adiós Marruecos, hola España”.

La crisis expone la realidad de miles de personas que, enfrentando la pobreza y la falta de oportunidades, arriesgan la vida en busca de un futuro diferente.“Me parte el corazón ver tanto sufrimiento y no saber cuántos han muerto en el camino”, expresó un residente local al presenciar el drama en la playa. Los recién llegados, tras agradecer a las autoridades españolas, se enfrentan a una nueva incertidumbre: la de un futuro desconocido y la necesidad de reconstruir su vida desde cero.

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La llegada de migrantes por mar a Ceuta volvió a poner bajo presión la frontera entre España y Marruecos

La costa de Fnideq concentró a numerosas personas que buscaban llegar al enclave español de Ceuta

El presidente del Gobierno,Pedro Sánchez, aseguró que su administración“moviliza todos los recursos necesarios”para dar una respuesta inmediata a la emergencia, en coordinación con Marruecos y organismos internacionales.

El impacto humano se refleja en cada relato de supervivencia y pérdida: niños que buscan a sus padres, adultos que lloran por quienes no lograron llegar, voluntarios locales que intentan ofrecer mantas y consuelo, y autoridades que reconocen verse superadas por una emergencia que exige respuestas estructurales y no solo parches temporales.

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Un grupo de migrantes avanza entre gestos de celebración después de ingresar a Ceuta desde la costa marroquí

Una multitud avanza por las calles de la ciudad marroquí en dirección a la frontera con Ceuta, formando una columna ininterrumpida que se extiende a lo largo de los cinco kilómetros que separan el centro urbano del acceso al enclave español

El presidente de Ceuta,Juan Vivas, advirtió que la capacidad de acogida local está totalmente superada: “No cabe nadie más”, afirmó en declaraciones televisivas

Entretanto, la Comisión Europea (CE) declaró que sigue “de cerca” la situación migratoria en la ciudad autónoma y ofreció “más apoyo” al Gobierno español.

“La Comisión ha estado prestando apoyo operativo y financiero a España, también en Ceuta. Y estamos dispuestos a ofrecer más apoyo a España, tanto financiero como a través de asistencia técnica y operativa adicional, incluso por medio de Frontex”, indicó un portavoz del Ejecutivo comunitario.

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Vista desde Ceuta de grupos de migrantes desplazándose a pie por el enclave, pocas horas después de que miles lograran llegar por mar desde la costa marroquí

Las autoridades marroquíes usan cañones de agua para dispersar a cientos de personas de camino a Ceuta

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades.

Varios migrantes, visiblemente fatigados tras el trayecto marítimo, se concentran cerca de la valla que separa Ceuta de Marruecos, esperando instrucciones de las autoridades y asistencia de los equipos de emergencia

Migrantes de distintas edades y familias enteras permanecen sentados junto al alambrado fronterizo de Ceuta, tras superar la travesía marítima desde Marruecos

La valla fronteriza, equipada con alambre de espino, sirve de punto de reunión para cientos de personas que esperan instrucciones de las fuerzas de seguridad en el límite de España

El paso fronterizo entre Ceuta y Tetuán reúne a una multitud en horas nocturnas, con carteles que identifican el acceso a ambos lados de la frontera hispano-marroquí

La llegada masiva de migrantes a Ceuta se produce tanto por mar como por tierra, con la valla fronteriza como elemento central del operativo de control entre España y Marruecos

Agentes de la Guardia Civil refuerzan la vigilancia en el espigón fronterizo tras la llegada masiva de migrantes

Cientos de personas llegan a la costa de Ceuta, España, a través del mar y la playa, con algunos utilizando neumáticos como flotadores junto a la valla fronteriza.

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil intervienen en una playa de España ante la llegada de varias personas, algunas en la orilla y otras en el mar.

Recién llegados desde Marruecos expresan alivio y emoción al alcanzar la costa de Ceuta por vía marítima, junto a la valla fronteriza que delimita ambos países

La imagen documenta el momento en que migrantes marroquíes reaccionan tras pisar suelo español, tras una travesía marítima que culmina en la frontera de Ceuta

Personas se mantienen junto al vallado limítrofe de Ceuta, en el contexto de la crisis migratoria generada tras el arribo de miles de migrantes por mar

Cientos de personas migrantes cruzan la frontera marítima y alcanzan las costas rocosas de España

Efectivos del Ejército español permanecen apostados junto a la valla fronteriza de Ceuta, en respuesta al cruce de miles de personas desde Marruecos por vía marítima

Tras completar el cruce marítimo, un hombre se dirige a la cámara en Ceuta, donde cientos de personas han arribado por vías irregulares en las últimas horas

El incremento de migrantes, incluidos numerosos menores no acompañados, obliga a reforzar la cooperación entre España y Marruecos en las tareas de salvamento y control en las inmediaciones del espigón de Tarajal

Varios hombres escalan una alta valla de metal y una pared en la frontera con España, en un intento de acceder al territorio.