20 fotos: la Fundación Esteban Bullrich realizó su Gala Solidaria “La vida es hoy” en el Teatro Colón

Se realizó a sala llena con la participación de Elena Roger, en el marco del Mes Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

Guardar
Google icon
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
La Fundación Esteban Bullrich llevó adelante una nueva edición de su Gala “La Vida es Hoy”, una noche donde la cultura y la solidaridad se unieron para generar conciencia sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
Esteban Bullrich y su mujer María Eugenia Sequeiros junto a sus cinco hijos: Luz, Margarita, Agustín, Lucas y Paz
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
El ex ministro de Educación Esteban Bullrich junto a Carolina Stanley, asesora general tutelar en el ministerio Público Tutelar, y su marido, Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
Su madre, María Ocampo
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
La velada tuvo como objetivo visibilizar la enfermedad, promover la importancia del diagnóstico temprano y fortalecer los programas de acompañamiento integral que la Fundación impulsa para pacientes, familias y cuidadores en distintos puntos del país
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
“Quienes conviven con ELA y sus familias son quienes, con valentía, resiliencia y esperanza, nos inspiran todos los días a seguir trabajando. Ellos son, sin dudas, el corazón de la Fundación”, expresó Agustina Bugnard, su directora
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
En uno de los escenarios culturales más emblemáticos del mundo, los asistentes disfrutaron de un concierto especial a cargo de la Orquesta Académica del Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Juan Miceli, y con la participación especial de Elena Roger como solista
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
María Eugenia Sequeiros, esposa de Esteban Bullrich, expresó: "La vida son momentos en los que disfrutamos, nos quejamos, nos divertimos y, a pesar de todo, se puede ser feliz. Eso lo entendimos gracias a los pacientes"
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
Esteban Bullrich y su hija, Margarita
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
Durante la noche, la Fundación volvió a transmitir un mensaje central: la importancia de acompañar, investigar y trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de las personas que atraviesan la ELA y sus familias
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
Sus hermanos, María y Emilio
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
Gonzalo Sequeiros, cuñado de Esteban Bullrich
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
Gabriel Sánchez Zinny, Federico Salvai y Carolina Stanley
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
El artista plástico Milo Lockett
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
Todo lo recaudado será destinado a sostener y ampliar los programas de la Fundación, que brindan herramientas concretas, acceso a equipamiento, contención y acompañamiento a cientos de familias en todo el país
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
Federico Salvai junto Fernando Domínguez, coordinador de pacientes y familiares de la Fundación
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
Creada en 2022, la Fundación Esteban Bullrich trabaja con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan ELA
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
Sus principales ejes son brindar acompañamiento a pacientes y sus familias, promover la investigación para encontrar una cura, impulsar la concientización para favorecer el diagnóstico temprano y apoyar la formación de profesionales de la salud
La vida es hoy gala solidaria de la orquesta academica del teatro colon - Esteban Bullrich
La Fundación Esteban Bullrich realizó su Gala Solidaria “La vida es hoy” en el Teatro Colón /// Fotos: Jaime Olivos

Temas Relacionados

Fotos al 100

Últimas noticias

Manejaba borracho una retroexcavadora, se llevó puesto siete autos en Entre Ríos y dejó dos personas heridas

Manejaba borracho una retroexcavadora, se llevó puesto siete autos en Entre Ríos y dejó dos personas heridas

Confirmaron una muerte por hantavirus en Bariloche

Advierten que el cambio climático afecta la reproducción de lobos marinos y aves

La mano derecha de Kicillof evitó confrontar con Máximo Kirchner, pero no hay señales de acercamiento

Cayó “Morcilla”: el tercer acusado por el asesinato del policía federal en el enfrentamiento en Villa Banana en Rosario

Infobae América

El régimen de Irán le respondió a Trump y aseguró que administrará Ormuz pese a las advertencias de Washington

El régimen de Irán le respondió a Trump y aseguró que administrará Ormuz pese a las advertencias de Washington

Detención provisional para dos adolescentes por tentativa de homicidio dentro de un plantel educativo en Panamá

Alerta de avión estadounidense permite a autoridades costarricenses decomisar 70 bultos de drogas en el el pacífico sur

Autoridades en Guatemala piden evacuación preventiva en Zona 5, Villa Hermosa I y San Miguel Petapa por riesgo de desastres

República Dominicana prepara una inyección semestral gratuita contra el VIH desde septiembre

TELESHOW

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

El romántico festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras la clasificación argentina en el Mundial

El escándalo de la China Suárez con una mujer que se acercó a Mauro Icardi: “La agarró de los pelos”

Wos cerró la Gira Bonaerense ’26 con ocho shows que reunieron a 25 mil personas