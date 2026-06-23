20 fotos: la Fundación Esteban Bullrich realizó su Gala Solidaria “La vida es hoy” en el Teatro Colón

La Fundación Esteban Bullrich llevó adelante una nueva edición de su Gala “La Vida es Hoy”, una noche donde la cultura y la solidaridad se unieron para generar conciencia sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)
Esteban Bullrich y su mujer María Eugenia Sequeiros junto a sus cinco hijos: Luz, Margarita, Agustín, Lucas y Paz
El ex ministro de Educación Esteban Bullrich junto a Carolina Stanley, asesora general tutelar en el ministerio Público Tutelar, y su marido, Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño
Su madre, María Ocampo
La velada tuvo como objetivo visibilizar la enfermedad, promover la importancia del diagnóstico temprano y fortalecer los programas de acompañamiento integral que la Fundación impulsa para pacientes, familias y cuidadores en distintos puntos del país
“Quienes conviven con ELA y sus familias son quienes, con valentía, resiliencia y esperanza, nos inspiran todos los días a seguir trabajando. Ellos son, sin dudas, el corazón de la Fundación”, expresó Agustina Bugnard, su directora
En uno de los escenarios culturales más emblemáticos del mundo, los asistentes disfrutaron de un concierto especial a cargo de la Orquesta Académica del Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Juan Miceli, y con la participación especial de Elena Roger como solista
María Eugenia Sequeiros, esposa de Esteban Bullrich, expresó: "La vida son momentos en los que disfrutamos, nos quejamos, nos divertimos y, a pesar de todo, se puede ser feliz. Eso lo entendimos gracias a los pacientes"
Esteban Bullrich y su hija, Margarita
Durante la noche, la Fundación volvió a transmitir un mensaje central: la importancia de acompañar, investigar y trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de las personas que atraviesan la ELA y sus familias
Sus hermanos, María y Emilio
Gonzalo Sequeiros, cuñado de Esteban Bullrich
Gabriel Sánchez Zinny, Federico Salvai y Carolina Stanley
El artista plástico Milo Lockett
Todo lo recaudado será destinado a sostener y ampliar los programas de la Fundación, que brindan herramientas concretas, acceso a equipamiento, contención y acompañamiento a cientos de familias en todo el país
Federico Salvai junto Fernando Domínguez, coordinador de pacientes y familiares de la Fundación
Creada en 2022, la Fundación Esteban Bullrich trabaja con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan ELA
Sus principales ejes son brindar acompañamiento a pacientes y sus familias, promover la investigación para encontrar una cura, impulsar la concientización para favorecer el diagnóstico temprano y apoyar la formación de profesionales de la salud
La Fundación Esteban Bullrich realizó su Gala Solidaria “La vida es hoy” en el Teatro Colón /// Fotos: Jaime Olivos