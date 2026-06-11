En fotos: reconocida aseguradora del mercado argentino celebró 80 años de historia con una gala en el Teatro Colón

Con una velada especial en uno de los espacios culturales más emblemáticos del país, Sancor Seguros reunió a directivos, referentes del ámbito público y privado, productores asesores, colaboradores e invitados para compartir una noche de emoción, reconocimientos a su trayectoria y proyección hacia los próximos años

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Alejandro Simón; Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Carlos Casto
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Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación
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Mauricio Macri
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Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, junto a Alejandro Simón
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Alejandro Simón y Luis Petri, diputado de la Nación
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Omar Perotti, ex gobernador de Santa Fe, y Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, y señora
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Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
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Gisela Scaglia, diputada nacional, y Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros
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Helena Felip Salazar, embajadora de Paraguay en la Argentina
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Julio Glinternick Bitelli, embajador de Brasil en la Argentina; Marcelo Stubrin, abogado; y Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio
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Carlos Casto, Fabrizio Nicoletti, embajador de Italia en la Argentina, y Alejandro Simón
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Gabriel Sanchez Zinny, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires
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El Teatro Colón a sala llena
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Francisco de Narváez y señora
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Chaqueño Palavecino cantando en la celebración de los 80 años de SANCOR SEGUROS
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Juan José Campanella, director y productor audiovisual
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Martin Redrado, economista
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Facundo Manes, neurólogo, fundador e investigador de INECO
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Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, y Carlos Casto, presidente de SANCOR SEGUROS
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Celebración de los 80 años de SANCOR SEGUROS - Teatro Colón
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Eugenia Quevedo durante la celebración de SANCOR SEGUROS
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Georgie Neuss y señora
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Claudio Belocopitt, empresario
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Alejandro Simón, Marcelo Figueiras junto a su mujer Maria Laura Leguizamón, y Carlos Casto
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Raúl Lavié en el escenario del Teatro Colón
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Ricardo Gil Lavedra y Claudia Piñeiro
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José Urtubey y señora
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Celebración de los 80 años de SANCOR SEGUROS- Teatro Colón
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Guillermo Dietrich y su mujer, junto a Alejandro Simón
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Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros; Gustavo Scaglione, empresario; y Carlos Casto, presidente de SANCOR SEGUROS
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Lionel Messi saludó a SANCOR SEGUROS por su 80º aniversario
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Juan Ernesto Curuchet, director del BCRA, y esposa
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Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, y Carlos Heller
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Carlos Casto, Daniel Funes de Rioja, Alejandro Simón y Gustavo Weiss, presidente de CAMARCO
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Jorge Rojas interpretando el Himno Nacional Argentino
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Martin Cabrales, empresario
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Sergio Beresztein, consultor
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Diego Guelar, diplomático, y señora
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Jorge Fontevechia, CEO de Editorial Perfil
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Show de tango en el escenario del Teatro Colón
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Carlos Casto, presidente de SANCOR SEGUROS, y Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, en el escenario del Teatro Colón
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Eduardo Fontela, Marcelo Collomb, Alejandro Simón, y Sergio Montagna, director de Asuntos Legales y Relaciones Institucionales del Grupo Sancor Seguros
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Daniel Fraga, Gerente General SCOR Argentina
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Luis Galli, CEO del Grupo Newsan, y su esposa
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Alejandro Simón, Carlos Casto y Eduardo Felizia, presidente de El Norte Seguros y vicepresidente de ADEAA
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Nicolas Caputo, empresario; Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, y José Luis Alonso, CEO de Mirgor
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Jorge Rojas, Eugenia Quevedo, Raúl Lavié, Chaqueño Palavecino y Tomás Mayer Wolf junto a su orquesta sobre el escenario del Teatro Colón

Fotos: Sancor Seguros

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