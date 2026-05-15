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Las fotos del segundo día de conversaciones bilaterales entre Trump y Xi en Beijing

Ambos líderes compartieron un encuentro con té y un almuerzo en Zhongnanhai, el complejo de liderazgo chino ubicado junto a la Ciudad Prohibida, antes del regreso del mandatario republicano a Estados Unidos

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, al salir tras una visita al jardín de Zhongnanhai en Pekín, China, el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, al salir tras una visita al jardín de Zhongnanhai en Pekín, China, el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
Xi sostuvo el jueves que las negociaciones comerciales alcanzaron “resultados equilibrados y positivos”, aunque evitó dar detalles sobre los acuerdos alcanzados entre ambas delegaciones (REUTERS)
Xi sostuvo el jueves que las negociaciones comerciales alcanzaron “resultados equilibrados y positivos”, aunque evitó dar detalles sobre los acuerdos alcanzados entre ambas delegaciones (REUTERS)
Trump agregó además que Xi manifestó disposición para colaborar con la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el transporte marítimo de petróleo y productos estratégicos (REUTERS)
Trump agregó además que Xi manifestó disposición para colaborar con la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el transporte marítimo de petróleo y productos estratégicos (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa para una foto junto al líder chino, Xi Jinping, durante una visita al jardín de Zhongnanhai (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa para una foto junto al líder chino, Xi Jinping, durante una visita al jardín de Zhongnanhai (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula mientras habla junto al líder chino, Xi Jinping, durante una visita al jardín de Zhongnanhai en Beijing, China, el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula mientras habla junto al líder chino, Xi Jinping, durante una visita al jardín de Zhongnanhai en Beijing, China, el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un paseo de la amistad por el jardín de Zhongnanhai junto al presidente chino, Xi Jinping, en Beijing (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un paseo de la amistad por el jardín de Zhongnanhai junto al presidente chino, Xi Jinping, en Beijing (REUTERS/Evan Vucci)
El líder chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, asisten a una reunión al margen de su visita al Jardín de Zhongnanhai (REUTERS/Evan Vucci)
El líder chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, asisten a una reunión al margen de su visita al Jardín de Zhongnanhai (REUTERS/Evan Vucci)
“Ha sido una visita increíble. Creo que ha traído muchas cosas buenas”, dijo el presidente de Estados Unidos (REUTERS)
“Ha sido una visita increíble. Creo que ha traído muchas cosas buenas”, dijo el presidente de Estados Unidos (REUTERS)
"Esta visita ha sido un acontecimiento histórico y trascendental", dijo Xi (REUTERS)
"Esta visita ha sido un acontecimiento histórico y trascendental", dijo Xi (REUTERS)
"Hablamos de Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que eso termine. No queremos que tengan armas nucleares. Queremos que el estrecho esté abierto", dijo Trump (REUTERS)
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Xi y Trump estrechan lazos mientras pasean entre rosas por el jardín (REUTERS)
Xi y Trump estrechan lazos mientras pasean entre rosas por el jardín (REUTERS)
En un Kiosco de China, el 15 de mayo de 2026, se exponen en primera plana periódicos con imágenes del líder chino, Xi Jinping, reunido con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el Gran Salón del Pueblo (REUTERS/Tingshu Wang)
En un Kiosco de China, el 15 de mayo de 2026, se exponen en primera plana periódicos con imágenes del líder chino, Xi Jinping, reunido con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el Gran Salón del Pueblo (REUTERS/Tingshu Wang)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso mientras es recibido por el presidente chino Xi Jinping en el jardín Zhongnanhai en China, el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso mientras es recibido por el presidente chino Xi Jinping en el jardín Zhongnanhai en China, el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
Xi saluda a Trump en el Jardín Zhongnanhai (REUTERS)
Xi saluda a Trump en el Jardín Zhongnanhai (REUTERS)
Chinese President Xi Jinping gestures as he greets U.S. President Donald Trump at Zhongnanhai Garden in Beijing, China, May 15, 2026. REUTERS/Evan Vucci/Pool
Chinese President Xi Jinping gestures as he greets U.S. President Donald Trump at Zhongnanhai Garden in Beijing, China, May 15, 2026. REUTERS/Evan Vucci/Pool

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