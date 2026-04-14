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En fotos: “Argentina federal en desarrollo”, la edición 2026 de AmCham Summit

Se lleva a cabo el tradicional encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos

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AmCham Summit 2026
Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina, durante el discurso inaugural de AmCham Summit 2026
AmCham Summit 2026 - Peter Lamelas
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas
AmCham Summit 2026
Facundo Gómez Minujín, miembro del board de AmCham y Senior Country Officer de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay
AmCham Summit 2026 - Jorge Macri
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri
AmCham 2026 Luis Toto Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo
Cinco panelistas en un escenario moderno con iluminación. Una pantalla azul muestra las fotos, nombres y cargos de los oradores del AmCham Summit
Daniel Ketchibachian (Aeropuertos Argentina), Facundo Gómez Minujín (JP Morgan), Martín Genesio (AES), y Roberto Nobile (Personal) moderados por Florencia Barragán
Hombre de mediana edad con cabello gris y barba, vestido con traje, habla en un podio blanco frente a una pantalla LED azul con el logo de AmCham Argentina
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio
Hombre de mediana edad con traje y corbata hablando desde un podio blanco. Detrás, una pantalla azul con los logos 'AmCham Summit' y 'AmCham Argentina'
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro
Hombre calvo con barba, traje oscuro y camisa blanca, sentado en un sillón, hablando por un micrófono y gesticulando. Fondo azul con texto 'AmCham Summit'
Roberto Nobile (Personal)
Hombre de mediana edad con traje oscuro y corbata azul habla por un micrófono. Está sentado, con fondo azul con logos de AmCham Summit visibles
Martín Genesio (AES)
Hombre de cabello gris con traje y corbata hablando en un podio blanco frente a una pantalla azul con logos repetidos de AmCham
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo
Hombre de mediana edad con barba y traje oscuro, de pie frente a una pantalla azul que muestra el logo blanco de AmCham Summit y un mapa de Argentina
Carlos Gervasoni, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella
AmCham 2026
Roberto Alexander, gerente general de IBM Argentina
AmCham 2026
El diputado nacional, Federico Pinedo
AmCham 2026
Fabián Perechodnik
AmCham 2026
Luis Savino, presidente del Centro de Estudios Americanos
AmCham 2026
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA
AmCham 2026
El diputado nacional, Esteban Paulon
AmCham 2026
Gustavo Castagnino (Genneia)
AmCham Summit 2026
El CEO de AmCham, Alejandro Díaz
AmCham Summit 2026
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; y Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos
AmCham 2026
Hugo Porta, ex capitán de Los Pumas y referente del deporte argentino
AmCham 2026
Ana Simonato (Chevron Argentina). Fernando Bonnet (Central Puerto) y Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy)
AmCham 2026
La ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, director de Relaciones Públicas Institucionales de la Universidad Austral
AmCham 2026
Marcelo Scaglione, ex subsecretario de Estado a cargo del acceso de Argentina a la OCDE
AmCham 2026
Daniel Ketchibachian (Aeropuertos Argentina)
Hombre de mediana edad con traje oscuro y corbata rosa, sentado en un sillón, hablando frente a una pantalla con texto rojo y logos blancos
Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería
AmCham 2026
Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy)
AmCham Summit 2026
Silvia Carranza, presidente de CILSA
Cinco personas en un panel de discusión en el escenario de la Cumbre AmCham. Un hombre con traje oscuro habla por un micrófono, gesticulando con las manos
"Argentina federal en desarrollo”, la edición 2026 de AmCham Summit /// Fotos: Maximiliano Luna y Gentileza AmCham

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