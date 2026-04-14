En fotos: “Argentina federal en desarrollo”, la edición 2026 de AmCham Summit

14 Abr, 2026 11:36 a.m. EST
Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina, durante el discurso inaugural de AmCham Summit 2026 El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas Facundo Gómez Minujín, miembro del board de AmCham y Senior Country Officer de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri El ministro de Economía, Luis Caputo Daniel Ketchibachian (Aeropuertos Argentina), Facundo Gómez Minujín (JP Morgan), Martín Genesio (AES), y Roberto Nobile (Personal) moderados por Florencia Barragán El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro Roberto Nobile (Personal) Martín Genesio (AES) El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo Carlos Gervasoni, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella Roberto Alexander, gerente general de IBM Argentina El diputado nacional, Federico Pinedo Fabián Perechodnik Luis Savino, presidente del Centro de Estudios Americanos Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA El diputado nacional, Esteban Paulon Gustavo Castagnino (Genneia) El CEO de AmCham, Alejandro Díaz Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; y Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos Hugo Porta, ex capitán de Los Pumas y referente del deporte argentino Ana Simonato (Chevron Argentina). Fernando Bonnet (Central Puerto) y Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy) La ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, director de Relaciones Públicas Institucionales de la Universidad Austral Marcelo Scaglione, ex subsecretario de Estado a cargo del acceso de Argentina a la OCDE Daniel Ketchibachian (Aeropuertos Argentina) Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy) Silvia Carranza, presidente de CILSA "Argentina federal en desarrollo”, la edición 2026 de AmCham Summit /// Fotos: Maximiliano Luna y Gentileza AmCham