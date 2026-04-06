Al menos ocho muertos y decenas de heridos en accidente de tránsito en Honduras

Escena del accidente en la carretera CA-4 donde una rastra impactó contra un bus de pasajeros en Santa Bárbara. El bus tipo coaster quedó volcado a la orilla de la vía tras el fuerte impacto. (Foto: Redes sociales)

El accidente ocurrió en la cuesta de Los Limones, en La Ceibita, cuando una rastra que transportaba cianuro chocó contra un bus tipo coaster que regresaba de Guatemala. Tras el impacto, la unidad de pasajeros volcó a un costado de la carretera, dejando varias personas atrapadas bajo el vehículo.

Equipos del 911, bomberos y Policía Nacional atendieron la emergencia y trasladaron a los heridos a centros asistenciales, incluidos hospitales en San Pedro Sula. Entre las víctimas hay adultos y menores. Con este hecho, las muertes por accidentes viales en Semana Santa ascienden a 51 en Honduras.

Equipos del Cuerpo de Bomberos realizan labores de rescate entre los restos del vehículo. Varias personas quedaron atrapadas bajo la unidad de transporte tras el encontronazo. (Foto: Redes sociales)

La rastra involucrada transportaba cianuro, generando riesgo por derrame de material peligroso. Ambulancias del 911 trasladan a los heridos hacia centros asistenciales cercanos. (Foto: Redes sociales)

Elementos de la Policía Nacional resguardan la zona del accidente. La cuesta de Los Limones fue escenario de la tragedia que dejó múltiples víctimas. (Foto: Redes sociales)

Rescatistas trabajan contrarreloj para liberar a las personas atrapadas. Entre los heridos se reportan adultos mayores y menores de edad. (Foto: Redes sociales)

El bus transportaba excursionistas que regresaban de Guatemala. Personal de emergencia atiende a víctimas en plena carretera tras el impacto. (Foto: Redes sociales)

Familiares y curiosos se aglomeran en las cercanías del lugar del accidente. El accidente obligó a restringir el paso vehicular en la zona. (Foto: Redes sociales)

Algunos de los heridos que fueron llevados al sampedrano Hospital Mario Catarino Rivas:Amelia Cubas Murillo(56),Levis Nohemí Meza(53),Digna Dolores Rivera(77),Francisca Zelaya(78),Alex Jafeth Maradiaga(9),Keilin Rodríguez Willians(40) yMichel Romero Zelaya(17)

Heridos fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Autoridades investigan las causas que provocaron el fatal accidente. (Foto: Redes sociales)

El derrame de químicos elevó el nivel de riesgo en el sitio del siniestro. Equipos de rescate utilizaron herramientas especiales para liberar a las víctimas. (Foto: Redes sociales)

La tragedia incrementa la cifra de muertes en accidentes durante Semana Santa. Testigos relatan que el impacto fue repentino y de gran magnitud. (Foto: Redes sociales)