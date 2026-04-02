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Todas las fotos del acto de Javier Milei por el día del veterano y de los caídos en la Guerra de las Malvinas

A 44 años del inicio del conflicto bélico, el presidente dio un discurso donde reconoció a los excombatientes y reivindicó el reclamo de soberanía sobre el archipiélago

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Discurso del Presidente Milei en conmemoración al Día del Veterano y Caídos en Malvinas, 2026
El presidente Javier Milei encabezó el acto por el 44° aniversario de la guerra de Malvinas y destacó la deuda con los veteranos
Discurso del Presidente Milei en conmemoración al Día del Veterano y Caídos en Malvinas, 2026
En su discurso, Milei reafirmó el reclamo argentino sobre las islas Malvinas y agradeció el respaldo internacional en foros multilaterales
Discurso del Presidente Milei en conmemoración al Día del Veterano y Caídos en Malvinas, 2026
Los granaderos y la fanfarria condujeron la ceremonia frente a los funcionarios del gabinete nacional
Discurso del Presidente Milei en conmemoración al Día del Veterano y Caídos en Malvinas, 2026
El acto oficial se realizó en la Plaza San Martín, del barrio porteño de Retiro
Discurso del Presidente Milei en conmemoración al Día del Veterano y Caídos en Malvinas, 2026
Javier Milei, acompañado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Unos metros atrás, la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva
Javier Milei Acto Malvinas 2 de abril 2026
Entre las figuras del gabinete presentes, asistieron los ministros Federico Sturzenegger (Desregualción), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Diego Santilli (Interior)
Javier Milei Acto Malvinas 2 de abril 2026
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un intercambio casual con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
Javier Milei Acto Malvinas 2 de abril 2026
En su peor semana desde que fue nombrado funcionario, Manuel Adorni sortea la crisis tras las revelaciones sobre su patrimonio
Milei anunció que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones se destinará a fortalecer el sistema de defensa nacional (REUTERS)
Milei anunció que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones se destinará a fortalecer el sistema de defensa nacional (REUTERS)
Javier Milei Acto Malvinas 2 de abril 2026
Con gesto adusto, el Presidente se ubica frente al memorial de los caídos de Malvinas
Durante el acto, Milei advirtió que Argentina responderá con medidas diplomáticas ante acciones extranjeras en la cuenca Malvinas Norte
Durante el acto, Milei advirtió que Argentina responderá con medidas diplomáticas ante acciones extranjeras en la cuenca Malvinas Norte
Javier Milei aseguró que “se está abordando con responsabilidad la crisis estructural” en relación a los salarios de las Fuerzas Armadas y la obra social de las fuerzas federales
Javier Milei aseguró que “se está abordando con responsabilidad la crisis estructural” en relación a los salarios de las Fuerzas Armadas y la obra social de las fuerzas federales
Javier Milei Acto Malvinas 2 de abril 2026
Diego Santilli, Martín Menem y Federico Sturzenegger (Maximiliano Luna)
Javier Milei Acto Malvinas 2 de abril 2026
En una señal de apoyo, Javier Milei abrazó con fuerza a Manuel Adorni, denunciado por presunto enriquecimiento ilícito
Discurso del Presidente Milei en conmemoración al Día del Veterano y Caídos en Malvinas, 2026
De izquierda a derecha: Manuel Adorni, Jorge Macri, Javier Milei, Martín Menem y Carlos Prestri
Javier Milei Acto Malvinas 2 de abril 2026
El ministro de Economía, Luis Caputo, se suma al diálogo entre funcionarios
Personas asisten a la ceremonia para honrar a las víctimas de la guerra de 1982 entre Reino Unido y Argentina en las Islas Malvinas (Reuters)
Personas asisten a la ceremonia para honrar a las víctimas de la guerra de 1982 entre Reino Unido y Argentina en las Islas Malvinas (Reuters)
Ganaderos asisten a la ceremonia para honrar a las víctimas de la guerra de 1982 entre el Reino Unido y Argentina en las Islas Malvinas
Ganaderos asisten a la ceremonia para honrar a las víctimas de la guerra de 1982 entre el Reino Unido y Argentina en las Islas Malvinas
El gesto adusto de los uniformados durante el acto oficial (Reuters)
El gesto adusto de los uniformados durante el acto oficial (Reuters)
El mandatario destacó la deuda pendiente con quienes defendieron las islas y abogó por fortalecer a las Fuerzas Armadas en el marco de una política de Estado
El mandatario destacó la deuda pendiente con quienes defendieron las islas y abogó por fortalecer a las Fuerzas Armadas en el marco de una política de Estado

Fotos: Maximiliano Luna y Agencia Reuters

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