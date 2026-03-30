El Salvador: La emotiva lavada de vestimentas de Jesús Nazareno vuelve a reunir a la comunidad de Chalchuapa en Semana Santa
Doce mujeres, como los doce apóstoles, encabezan esta tradición centenaria donde no solo se lavan túnicas, sino también corazones de toda una comunidad salvadoreña que mezcla fe, raíces indígenas y mucha emoción colectiva
Integrantes de la Hermandad Jesús Nazareno participan en la procesión del lavatorio de ropas de Jesús, este lunes en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Integrantes de la Hermandad Jesús Nazareno participan en la procesión del lavatorio de ropas de Jesús, este lunes en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Jóvenes de la Hermandad Jesús Nazareno participan en la procesión del lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Jóvenes de la Hermandad Jesús Nazareno participan en la procesión del lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Mujeres de la Hermandad Jesús Nazareno participan en el lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Una Mujer de la Hermandad Jesús Nazareno participa en el lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Mujeres de la Hermandad Jesús Nazareno participan en el lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Mujeres de la Hermandad Jesús Nazareno participan en el lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Una Mujer de la Hermandad Jesús Nazareno participa en el lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Mujeres de la Hermandad Jesús Nazareno participan en el lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)