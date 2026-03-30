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El Salvador: La emotiva lavada de vestimentas de Jesús Nazareno vuelve a reunir a la comunidad de Chalchuapa en Semana Santa

Doce mujeres, como los doce apóstoles, encabezan esta tradición centenaria donde no solo se lavan túnicas, sino también corazones de toda una comunidad salvadoreña que mezcla fe, raíces indígenas y mucha emoción colectiva

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Un hombre en traje oscuro sostiene un crucifijo en una procesión. Un sacerdote de blanco está detrás, y hay humo de incienso en una calle con personas al fondo
Integrantes de la Hermandad Jesús Nazareno participan en la procesión del lavatorio de ropas de Jesús, este lunes en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Tres hombres en trajes negros y camisas blancas llevan bandejas con telas rojas y azules, y cuerdas anaranjadas sobre sus cabezas en una calle al aire libre
Integrantes de la Hermandad Jesús Nazareno participan en la procesión del lavatorio de ropas de Jesús, este lunes en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Niños con trajes oscuros y camisas blancas llevan bandejas de madera sobre sus cabezas con bultos de tela blanca y naranja, caminando por una calle
Jóvenes de la Hermandad Jesús Nazareno participan en la procesión del lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Un grupo de personas, mayormente jóvenes, caminan en fila por una calle. Varios llevan bandejas con telas y objetos sobre sus cabezas. Un hombre de túnica blanca al frente
Jóvenes de la Hermandad Jesús Nazareno participan en la procesión del lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Grupo de mujeres lavando ropa manualmente en un río oscuro, utilizando tablas de madera y recipientes. Visten camisas rojas y faldas oscuras
Mujeres de la Hermandad Jesús Nazareno participan en el lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Mujer de mediana edad con gafas y camiseta roja se arrodilla en agua turbia, lavando una prenda de tela azul oscuro que salpica
Una Mujer de la Hermandad Jesús Nazareno participa en el lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Vista aérea de dos mujeres lavando ropa en un arroyo; una sostiene una tela naranja brillante, la otra lava una tela morada en una tabla de madera
Mujeres de la Hermandad Jesús Nazareno participan en el lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Varias mujeres mayores y de mediana edad, con camisetas rojas, están de pie en el agua de un río, llevando bandejas de madera con bultos envueltos y una cuerda
Mujeres de la Hermandad Jesús Nazareno participan en el lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Mujer de cabello oscuro y camiseta roja lava ropa azul en un arroyo. Hay una tabla de madera con un cuenco verde y jabón flotando al lado
Una Mujer de la Hermandad Jesús Nazareno participa en el lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)
Varias mujeres con camisetas rojas y faldas oscuras caminan a través de un arroyo rocoso, equilibrando bultos sobre tablas en sus cabezas
Mujeres de la Hermandad Jesús Nazareno participan en el lavatorio de ropas de Jesús este lunes, en Chalchuapa (El Salvador). Con fe, devoción y solemnidad, un grupo de 12 mujeres lava las vestimentas de Jesús Nazareno como parte de una tradición centenaria que se lleva a cabo en la localidad de Chalchuapa, a 65 kilómetros al este de la capital de El Salvador, cada Lunes Santo. (Foto EFE/ Rodrigo Sura)

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