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La Cripta de Monseñor Romero: testimonio permanente de la voz de los sin voz

El mausoleo en la Catedral Metropolitana de San Salvador honra la memoria de San Óscar Arnulfo Romero, convirtiéndose en un símbolo de devoción, justicia social y defensa de los derechos humanos para El Salvador y el mundo.

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En el corazón del centro
En el corazón del centro histórico, un mausoleo guarda silencios y plegarias. (Foto Infobae: Henry Heredia)
Actúan como guardianes y símbolos
Actúan como guardianes y símbolos de la continuidad del mensaje de fe y paz de Monseñor Romero. (Foto Infobae: Henry Heredia)
El sitio que resguarda los
El sitio que resguarda los restos del arzobispo mártir convoca a fieles y ciudadanos a reflexionar sobre el significado histórico y contemporáneo de la defensa de los derechos humanos (Foto Infobae: Henry Heredia)
La palma del martirio es
La palma del martirio es un símbolo cristiano que representa la victoria sobre la muerte y el pecado, asociado a los santos que sufrieron martirio por su fe. (Foto Infobae: Henry Heredia)
Es un sitio de memoria
Es un sitio de memoria histórica y devoción, visitado por fieles y personalidades internacionales, siendo un símbolo de la defensa de los derechos humanos y la "voz de los sin voz". (Foto Infobae: Henry Heredia)
El mural fotográfico y el
El mural fotográfico y el pequeño altar de la cripta recogen frases célebres y ofrendas de devotos, plasmando el legado de Monseñor Romero. (Foto Infobae Henry Heredia)
La cripta es un lugar
La cripta es un lugar de reflexión y oración, visitado por personalidades internacionales y fieles devotos de "San Romero de América". (Foto Infobae)
Todos los feligreses pueden llegar
Todos los feligreses pueden llegar y hacer sus peticiones. ( Foto Infobae: Henry Heredia)
Ubicada en el subterráneo de
Ubicada en el subterráneo de la Catedral Metropolitana, la cripta es una parada esencial en el Centro Histórico de San Salvador para visitantes y fieles. (Foto Infobae: Henry Heredia)
Desde el subsuelo de la
Desde el subsuelo de la Catedral, una obra de arte cuenta por qué la figura de Monseñor Romero sigue inspirando a generaciones. (Foto Infobae: Henry Heredia)
El conjunto escultórico y los
El conjunto escultórico y los elementos simbólicos del mausoleo invitan no solo al recogimiento, sino también al análisis del impacto duradero del liderazgo moral de Romero en la sociedad salvadoreña. (Foto Infobae: Henry Heredia)
Principalmente bronce, con unas dimensiones
Principalmente bronce, con unas dimensiones de 2.5 metros de largo por 1.80 metros de ancho. (Foto Infobae: Henry Heredia)
Detrás de cada ofrenda y
Detrás de cada ofrenda y cada frase en los muros, se esconde la historia de un pueblo marcado por la fe. Un lugar donde cada elemento cobra sentido y asombro. (Foto Infobae: Henry Heredia)
Diseño: Representa a los cuatro
Diseño: Representa a los cuatro evangelistas (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) en los vértices, cuidando el cuerpo que parece levitar sobre un paño. (Foto Infobae: Henry Heredia)
La cripta alberga el legado
La cripta alberga el legado humanitario del obispo canonizado. El diseño del mausoleo incluye elementos alegóricos significativos, atrayendo a creyentes y viajeros en busca de inspiración. (Foto Infobae: Henry Heredia)
Incluye símbolos como una paloma
Incluye símbolos como una paloma en el báculo (paz), una esfera (el disparo que le causó la muerte), y una rosa y rama de olivo a sus pies. (Foto Infobae: Henry Heredia)
La rama de olivo simboliza
La rama de olivo simboliza la paz, mientras que las rosas se asocian comúnmente con la santidad y la devoción. ( Foto Infobae: Henry Heredia)

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