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Las impactantes fotos de un misil iraní dentro de una vivienda en la ciudad israelí de Rehovot

El incidente, que no provocó víctimas, dejó imágenes que muestran un pedazo del proyectil dentro de la sala de estar de un inmueble

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Un misil iraní dentro de
Un misil iraní dentro de una vivienda en la ciudad israelí de Rehovot (REUTERS/Tomer Appelbaum)

Una vivienda en la ciudad de Rehovot, en el Distrito Central de Israel, resultó dañada luego de la caída de fragmentos de un misil balístico lanzado por Irán durante la última ofensiva nocturna, según informaron las autoridades policiales israelíes y los servicios de rescate.

El incidente, que no provocó víctimas, dejó imágenes que muestran un pedazo del proyectil dentro de la sala de estar del inmueble.

De acuerdo con datos policiales, el ataque con misiles balísticos de Irán formó parte de una operación de represalia en respuesta a una ofensiva israelí contra el yacimiento gasífero de South Pars. La ofensiva incluyó además ataques contra infraestructuras energéticas en Oriente Medio: una refinería saudí en el Mar Rojo, instalaciones de gas natural licuado en Qatar y dos refinerías de petróleo en Kuwait sufrieron daños, según reportó The Times of Israel.

En Israel, los daños fueron menores y, según los equipos de emergencia, se limitaron a la vivienda de Rehovot y a otras instalaciones sin víctimas.

El incidente dejó imágenes que
El incidente dejó imágenes que muestran un pedazo del proyectil dentro de la sala de estar del inmueble (REUTERS/Tomer Appelbaum)

Rehovot, situada a 20 kilómetros al sur de Tel Aviv, cuenta con una población estimada de 155.000 habitantes al cierre de 2024, según la Oficina Central de Estadísticas de Israel. Fundada en el sitio de una antigua comunidad judía de la época de la Mishná, la ciudad no suele ser blanco directo de ataques, lo que resalta la singularidad del incidente.

Mientras tanto, la escalada militar elevó la tensión regional. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que Irán carece ahora de capacidad para enriquecer uranio o fabricar nuevos misiles balísticos, y anunció la suspensión de nuevos ataques israelíes contra yacimientos de gas iraníes a solicitud del presidente estadounidense, Donald Trump.

El misil en el interior
El misil en el interior de la vivienda (REUTERS/Tomer Appelbaum)

El conflicto dejó al menos 15 muertos en Israel por ataques iraníes, además de 13 militares estadounidenses fallecidos, de acuerdo con los balances de la Media Luna Roja Palestina y fuentes militares citadas por The Times of Israel.

En Cisjordania, cuatro personas murieron y 13 resultaron heridas en Beit Awa tras otro ataque con misiles.

Irán publicó el lanzamiento de nuevos misiles

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte de su portavoz, Ali Mohamad Naini, durante un bombardeo atribuido a fuerzas israelíes.

El episodio en Rehovot ilustra el incremento de los riesgos para la población civil israelí en el contexto de la actual escalada regional, mientras las partes involucradas mantienen sus operaciones militares y diplomáticas.

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