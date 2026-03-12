Centavito Show pone en alto a Guatemala y gana la gran rutina individual en la World Clown Association 2026

Un payaso sonriente se toma una selfie, capturando la alegría de una multitud entusiasta en una fiesta de disfraces vibrante, decorada con corazones y globos coloridos. (Payaso Centavito Show)
Un payaso con un sombrero negro, peluca rubia y maquillaje vibrante sonríe mientras se apoya en un elaborado arco rojo con forma de corazón decorado con luces y rosas bajo un cielo azul brillante. (Payaso Centavito Show)
Un payaso vestido con un traje de lentejuelas azul brillante sostiene un micrófono y hace el signo de la paz mientras anima a la audiencia en una animada fiesta de disfraces. (Payaso Centavito Show)
Un payaso animador entretiene a los invitados en una fiesta de cumpleaños decorada con globos, realizando un impresionante truco con fuego en su mano. (Payaso Centavito Show)
Un payaso sonriente con un sombrero negro y rojo, una chaqueta brillante y guantes coloridos, abraza tiernamente a un pequeño conejo blanco y gris frente a un fondo de exuberante vegetación con flores fucsia. (Payaso Centavito Show)
Un payaso sonriente posa junto a un pastel de cumpleaños con temática de superhéroes para Andresito, rodeado de coloridas decoraciones y un ambiente festivo. (Payaso Centavito Show)
El Payaso Centavit, con su vibrante atuendo de lentejuelas azules y gorro, extiende un mensaje de optimismo para contagiar felicidad al inicio de la semana. (Payaso Centavito Show)
El Payaso Centavito, con su atuendo brillante y maquillaje alegre, posa junto a figuras de dinosaurios en un evento de su show, prometiendo diversión. (Payaso Centavito Show)
Un payaso profesional y dos jóvenes sonríen mientras posan en un evento de celebración con decoraciones temáticas de bebé y globos. (Payaso Centavito Show)
Un payaso animado crea burbujas enormes para la alegría de los niños y adultos durante un espectáculo lleno de risas y sorpresas en un evento festivo. (Payaso Centavito Show)
Performance M realiza un acto de respiración de fuego que ilumina el escenario, cautivando la atención de los asistentes en un ambiente festivo. (Payaso Centavito Show)
Un payaso sonriente, vestido con un traje de superhéroe colorido y sosteniendo mazas de malabares, se prepara para su actuación en una calle urbana. (Payaso Centavito Show)
Un payaso con maquillaje facial y un sombrero oscuro entretiene al público creando una burbuja gigante con un aro, parte de una actuación lúdica y llena de alegría. (Payaso Centavito Show)
Un payaso con un disfraz vibrante de lentejuelas azules y plateadas divierte a los asistentes creando una burbuja gigante en un evento festivo. (Payaso Centavito Show)
Un payaso con un disfraz colorido crea una burbuja gigante para entretener a una multitud de niños y adultos en un evento festivo adornado con globos multicolores. (Payaso Centavito Show)