Las 34 mejores fotos de la gran fiesta de cumpleaños de Leo Mateu

El reconocido PR lo festejo rodeado de amigos en MARO Costanera y bajo un ritual velas. Las imágenes del espectacular evento

El ex presidente de la Nación Mauricio Macri, Leo Mateu y Daniel Angelici
Sebastián Parejas, diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente de La Libertad Avanza junto al abogado Julian Akerman
La conductora y modelo, Sabrina Rojas junto a las modelos Natalia Graciano, Andrea Bursten y Dolores Trull
El diputado Facundo Manes junto a Florencia De la V, Fabián Medina Flores y Gabriel Machado
MARO Costanera el lugar elegido por Mateu para celebrar su cumpleaños
El empresario y dirigente de River Plate Matias Patanian
Nuria Quintela y Mauricio Macri junto Iván Achával, de Achával Cornejo
Mariana Stoessel junto a Marcela Patane, gerenta general de Radio La Red
Leo Mateu y el ex presidente de la Nación Mauricio Macri
Los Dj´s históricos Paul, Ale Lacroix y Buey
Charly Durigoni, Gerente Artístico y de Programación de la TVP y el músico y productor Maxi Pardo
Mariano Escobar junto al empresario Guillermo Tofoni y el periodista German Paoloski
La productora de moda Roxana Harris junto al modelo Dionisio
Rodrigo Fernandez Prieto, Julieta Fernandez junto a Cecilia Gonzalez y Leo Mateu
Romina Gaetani y Sabrina Rojas
Sabrina Garciarena, Jose Chatruc y Germán Paoloski disfrutaron del evento
Nuria Quintela y Leo Mateu
Selfie de Andrea Bursten junto a su hija Francesca Ribero y Natalia Graciano
La modelo argentina de proyección internacional, Milagros Schmoll junto a Lola Teuly
Romina Gaetani, Charly Fonseca, Leo Mateu y el diseñador Fabián Zitta
Los empresarios Leo De Biase y Dalmiro Iufe de BMW AutoPremier
Diego Mazer CEO de Grupo DMAZ y Mariela Grosskopf
Leo Mateu, Gustavo Faena, director de Faena Hotel y Art Faena, y Maria Agostini
Los empresarios Juan Manuel Roveda, Ignacio Munafo, Roby Martínez y Patricio Rodríguez
El empresario y analista financiero, Miguel Sulichin
Manuel Celasco y Constanza Sabra
Karen Vainberg y Brian Grynszpancholc dueños de VOLF
Santiago y Fernanda Braverman juno a Leo Mateu
Otra postal de MARO Costanera en la noche del evento
La periodista Débora Plager
El ambientador Javier Iturrioz
Leo Mateu festejó con un ritual de piscis junto a su mujer Cecilia
La diseñadora Valentina Pera junto a su pareja Patricio Rodriguez
German Paoloski y Sabrina Garciarena

