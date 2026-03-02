Las 11 mejores fotos del regreso de Nahuel Gallo a la Argentina tres estar secuestrado 448 días en Venezuela

02 Mar, 2026 05:42 a.m. EST
La primera imagen que se vio de Nahuel Gallo al anunciarse que había sido liberado: al pie del avión, listo para emprender el viaje de regreso a la Argentina Nahuel Gallo sonríe con la camiseta de la selección argentina y con un mate, durante el vuelo de regreso a la Argentina Una ambulancia y agentes de la Policía Federal lo esperaban en la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza Patricia Bullrich sonríe junto a familiares de Nahuel Gallo, a la espera del reencuentro con el gendarme Nahuel Gallo desciende de la aeronave que lo trajo a la Argentina, vestido con el uniforme de Gendarmería y escoltado por un operativo de seguridad Nahuel Gallo, emocionado en el reencuentro con su hijo y su pareja al llegar a la Argentina Nahuel Gallo se abraza con su mujer y sostiene n brazos a su hijo, que sonríe al volver a estar en contacto con su padre La emoción de la familia de Nahuel Gallo en un abrazo conjunto con su mujer e hijo en el Aeropuerto de Ezeiza Nahuel Gallo mira a su hijo y lo lleva en brazos en sus primeros minutos en la Argentina El oficial Nahuel Gallo, reconocido por su servicio, comparte un tierno momento con su hijo durante un encuentro público, rodeado de asistentes Nahuel Gallo posa junto a familiares y autoridades entre las que se destacan la senadora Patricia Bullrich y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva