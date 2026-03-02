Fotos Al 100

Las 11 mejores fotos del regreso de Nahuel Gallo a la Argentina tres estar secuestrado 448 días en Venezuela

El gendarme regresó al país y tuvo en emotivo reencuentro con sus familiares y autoridades nacionales en el Aeropuerto de Ezeiza

Guardar
La primera imagen que se
La primera imagen que se vio de Nahuel Gallo al anunciarse que había sido liberado: al pie del avión, listo para emprender el viaje de regreso a la Argentina
Nahuel Gallo sonríe con la
Nahuel Gallo sonríe con la camiseta de la selección argentina y con un mate, durante el vuelo de regreso a la Argentina
Una ambulancia y agentes de
Una ambulancia y agentes de la Policía Federal lo esperaban en la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza
Patricia Bullrich sonríe junto a
Patricia Bullrich sonríe junto a familiares de Nahuel Gallo, a la espera del reencuentro con el gendarme
Nahuel Gallo desciende de la
Nahuel Gallo desciende de la aeronave que lo trajo a la Argentina, vestido con el uniforme de Gendarmería y escoltado por un operativo de seguridad
Nahuel Gallo, emocionado en el
Nahuel Gallo, emocionado en el reencuentro con su hijo y su pareja al llegar a la Argentina
Nahuel Gallo se abraza con
Nahuel Gallo se abraza con su mujer y sostiene n brazos a su hijo, que sonríe al volver a estar en contacto con su padre
La emoción de la familia
La emoción de la familia de Nahuel Gallo en un abrazo conjunto con su mujer e hijo en el Aeropuerto de Ezeiza
Nahuel Gallo mira a su
Nahuel Gallo mira a su hijo y lo lleva en brazos en sus primeros minutos en la Argentina
El oficial Nahuel Gallo, reconocido
El oficial Nahuel Gallo, reconocido por su servicio, comparte un tierno momento con su hijo durante un encuentro público, rodeado de asistentes
Nahuel Gallo posa junto a
Nahuel Gallo posa junto a familiares y autoridades entre las que se destacan la senadora Patricia Bullrich y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

Temas Relacionados

Nahuel GalloVenezuelaArgentinaEzeiza

Últimas noticias

El discurso completo de Milei

El discurso completo de Milei en el Congreso: reformas, durísimas críticas a la oposición y el futuro económico

Becky G cumple 29 años: su elegancia y audacia la consolidan como referente de moda en la alfombra roja

Patricia Bullrich habló del regreso de Nahuel Gallo a la Argentina: “Ahora va a haber que cuidarlo, que estaba bastante flaco”

Por un paro docente, no arrancan hoy las clases en la provincia de Buenos Aires

Javier Milei habló sobre el caso AFA: “Con cada cosa que hacen se ensucian más”

Infobae América

Israel eliminó a los líderes

Israel eliminó a los líderes del Ministerio de Inteligencia iraní en el ataque inicial contra Teherán

Las bolsas europeas tocan mínimos de dos semanas mientras suben el petróleo y el oro en medio del conflicto entre EEUU e Irán

La historia íntima detrás del himno de Crowded House

Cayeron las bolsas en Asia y precio del petróleo se disparó por la escalada del conflicto en Medio Oriente

EN VIVO: Irán dijo que lanzó un ataque contra la oficina de Netanyahu

TELESHOW

Catherine Fulop se prepara para

Catherine Fulop se prepara para ser abuela y acompaña a Oriana Sabatini y Paulo Dybala en la dulce espera: “Modo abuela activado”

El tierno saludo de Nicolás Cabré a Rocío Pardo por su cumpleaños: “Te deseo la mayor de las felicidades”

Pampita celebró los 18 años de su hijo Bautista: abrazos, amigos y la torta que le llevó su hermana Anita

Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada