Las fotos más impactantes de la gran nevada en España por la borrasca Kristin: carreteras cortadas y colegios cerrados

Los rachas de viento incluso huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas en Madrid, Ávila y Burgos han provocado ya cortes totales en carreteras y suspensión de clases

El centro de Madrid durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región
El centro de Madrid durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y también en la zona norte de la capital, donde se acumulan varios centímetros de nieve y ya cuaja en el asfalto
La Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y también en la zona norte de la capital, donde se acumulan varios centímetros de nieve y ya cuaja en el asfalto
El centro de Madrid durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid
El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y también en la zona norte de la capital, donde se acumulan varios centímetros de nieve y ya cuaja en el asfalto
El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y también en la zona norte de la capital
El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y también en la zona norte de la capital, donde se acumulan varios centímetros de nieve y ya cuaja en el asfalto
El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y también en la zona norte de la capital, donde se acumulan varios centímetros de nieve y ya cuaja en el asfalto
El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y también en la zona norte de la capital, donde se acumulan varios centímetros de nieve y ya cuaja en el asfalto
El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y también en la zona norte de la capital, donde se acumulan varios centímetros de nieve y ya cuaja en el asfalto
El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y también en la zona norte de la capital, donde se acumulan varios centímetros de nieve y ya cuaja en el asfalto
El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y también en la zona norte de la capital, donde se acumulan varios centímetros de nieve y ya cuaja en el asfalto
Una fuerte nevada ha cubierto este miércoles de madrugada Salamanca con varios centímetros de nieve en la capital y ha obligado a parar el tráfico pesado en buena parte de la provincia, que se prepara para un día complicado en las carreteras
Un coche circula por una carretera nevada mientras la tormenta Kristin azota varias zonas de España y Portugal, en Galapagar, a las afueras de Madrid, España
Una mujer sostiene un paraguas para protegerse mientras espera un autobús mientras la tormenta Kristin azota varias partes de España y Portugal, en Galapagar, a las afueras de Madrid, España
Dos personas pasean a su perro a los pies de la Muralla de Ávila, que está nevada, este miércoles. Todas las provincias de Castilla y León están este miércoles con avisos de nivel naranja o amarillo por riesgo de nieve y viento, que será más importante, en el caso de las nevadas, en la zona del Bierzo y la meseta de León, Zamora y Burgos y Palencia; y por viento en prácticamente toda la zona del sistema central y meseta de la comunidad.
El centro de Madrid durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y también en la zona norte de la capital, donde se acumulan varios centímetros de nieve y ya cuaja en el asfalto.
Una persona camina junto a varios vehículos en la carretera M-519 a la altura de Galapagar, este miércoles. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por la nieve. Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y en desde el kilómetro 13 de la A-6
Vista de un vehículo que ha golpeado la valla en la via de servicio de carretera de A Coruña en Madrid a su paso por Torrelodones este miércoles. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales
Vista del parque Berlín en Madrid tras la nevada este miércoles. Numerosas líneas de autobuses interurbanos presentan incidencias, con suspensiones, desvíos y dificultades de circulación en distintos municipios, como consecuencia de la nevada que se está registrando en la zona norte y oeste de la región y que está provocando importantes afecciones a la circulación y al transporte público, según la Comunidad de Madrid
Vista de la carretera nevada a primera hora a la altura de Torrelodones, Madrid este miércoles. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales
Una persona camina arrastrando un trineo en una urbanización en Alpedrete, Madrid, este miércoles, en el que la borrasca Kristin deja nieve en la comunidad de Madrid. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por la nieve. Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y en desde el kilómetro 13 de la A-6
Un hombre pone las fundas a las ruedas de su coche para poder circular en una carretera en Alpedrete, este miércoles, en el que la borrasca Kristin deja nieve en la región de Madrid. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por la nieve. Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y en desde el kilómetro 13 de la A-6
Una persona se desliza en un trineo en una urbanización en Alpedrete, Madrid, este miércoles, en el que la borrasca Kristin deja nieve en la región de Madrid. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por la nieve. Es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad y en desde el kilómetro 13 de la A-6
Vista de la nevada caída en Madrid este miércoles. Numerosas líneas de autobuses interurbanos presentan incidencias, con suspensiones, desvíos y dificultades de circulación en distintos municipios, como consecuencia de la nevada que se está registrando en la zona norte y oeste de la región y que está provocando importantes afecciones a la circulación y al transporte público, según la Comunidad de Madrid
Vista de la nevada caída en Madrid este miércoles. Numerosas líneas de autobuses interurbanos presentan incidencias, con suspensiones, desvíos y dificultades de circulación en distintos municipios, como consecuencia de la nevada que se está registrando en la zona norte y oeste de la región y que está provocando importantes afecciones a la circulación y al transporte público, según la Comunidad de Madrid
MADRID, 28/01/2026.-Vista de la nevada caída en Madrid este miércoles. Numerosas líneas de autobuses interurbanos presentan incidencias, con suspensiones, desvíos y dificultades de circulación en distintos municipios, como consecuencia de la nevada que se está registrando en la zona norte y oeste de la región y que está provocando importantes afecciones a la circulación y al transporte público, según la Comunidad de Madrid
Vista de la carretera nevada a primera hora en Torrelodones, Madrid este miércoles. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales
Vista de las calles de Torrelodones, Madrid, cubiertas de nieve este miércoles. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales
Vista de un autobús interurbano cubierto de nieve en Torrelodones, Madrid este miércoles. El temporal de frío, lluvia y nieve que atraviesa estos días la península mantiene afectados todos los puertos en la Comunidad Madrid por las consecuencias del hielo y la nieve, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales

Fotos: EFE, Europa Press, Reuters

