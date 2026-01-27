Fotos Al 100

La colosal tormenta invernal en Estados Unidos en fotos

Una colosal tormenta invernal que arrojó aguanieve, lluvia helada y nieve en gran parte de Estados Unidos provocó una caída repentina de las temperaturas

Una peatona se abriga para
Una peatona se abriga para protegerse del frío mientras espera cruzar una calle helada, el lunes 26 de enero de 2026, en Boston. (Foto AP/Robert F. Bukaty)
Hielo flotando en el río
Hielo flotando en el río Hudson, visto en el ferry de Staten Island, el martes 27 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)
Una persona toma el ferry
Una persona toma el ferry de Staten Island, el martes 27 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)
Todd Thibaud, a la izquierda,
Todd Thibaud, a la izquierda, y su esposa Susan despejan la entrada de su casa y su sendero tras una tormenta invernal que dejó más de 45 centímetros de nieve en la región, el martes 27 de enero de 2026, en Haverhill, Massachusetts. (Foto AP/Charles Krupa)
Un árbol derribado por el
Un árbol derribado por el hielo reposa en el jardín delantero de una casa en Nashville, Tennessee, el lunes 26 de enero de 2026. (Foto AP/Travis Loller)
Un grupo de niños y
Un grupo de niños y adultos construye un iglú en el jardín delantero de una casa el lunes 26 de enero de 2026, en Memphis, Tennessee. (Foto AP/Adrian Sainz)
Un trabajador limpia una calle
Un trabajador limpia una calle de escombros y hielo en Oxford, Mississippi, el lunes 26 de enero de 2026, tras una tormenta de hielo del fin de semana. (Foto AP/Bruce Newman)
Ian Flood se desliza en
Ian Flood se desliza en trineo por una calle de su barrio de Beacon Hill tras una tormenta invernal que dejó más de 30 centímetros de nieve en la región, el lunes 26 de enero de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa)
Agentes del Servicio Secreto ayudan
Agentes del Servicio Secreto ayudan a un coche a salir de una acumulación de nieve, el lunes 26 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Allison Robbert)
Un hombre saca un coche
Un hombre saca un coche de la nieve en Beacon Hill tras una tormenta invernal que dejó más de 30 centímetros de nieve en la región, el lunes 26 de enero de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa)
Personas cruzan una calle nevada
Personas cruzan una calle nevada tras una tormenta invernal en Filadelfia, el lunes 26 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)
Melissa Welsh y Kevin Daly
Melissa Welsh y Kevin Daly esquían en Riverside Park, Nueva York, el lunes 26 de enero de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)
Abrar Omar camina por Manhattan
Abrar Omar camina por Manhattan durante una tormenta invernal, el domingo 25 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)
Un trabajador usa una máquina
Un trabajador usa una máquina quitanieves en Wall Street, Nueva York, el lunes 26 de enero de 2026. (Foto AP/Richard Drew)
Un liniero trabaja para restablecer
Un liniero trabaja para restablecer el suministro eléctrico en Oxford, Mississippi, el lunes 26 de enero de 2026, tras una tormenta de hielo del fin de semana. (Foto AP/Bruce Newman)
Carrie Hampton intenta cruzar una
Carrie Hampton intenta cruzar una intersección nevada sin derramar su café en Nueva York, el lunes 26 de enero de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)
La nieve cubre casas en
La nieve cubre casas en Rutherford, Nueva Jersey, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Ted Shaffrey)
Una persona cruza una calle
Una persona cruza una calle durante una tormenta de nieve, el domingo 25 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Emilia O'Brien, de Michigan, se
Emilia O'Brien, de Michigan, se desliza en trineo frente al Capitolio de los Estados Unidos, el domingo 25 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Una persona se abriga mientras
Una persona se abriga mientras camina por la orilla del lago Michigan en la playa Montrose de Chicago, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh)
Personas esperan para cruzar la
Personas esperan para cruzar la calle en Times Square durante una tormenta invernal, el domingo 25 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)
Sadie Eidson, a la izquierda,
Sadie Eidson, a la izquierda, ríe mientras juega en la nieve en Central Park durante una tormenta invernal, el domingo 25 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa)
Personas pasan junto al Monumento
Personas pasan junto al Monumento Conmemorativo de Guerra del Cuerpo de Marines mientras cae nieve, el domingo 25 de enero de 2026, en Arlington, Virginia. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Huellas marcan la nieve en
Huellas marcan la nieve en Washington, el lunes 26 de enero de 2026. (Foto AP/Allison Robbert)

