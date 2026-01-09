Las fotos más impactantes del incendio en Chubut: escenas y paisajes devastados por las llamas

Los incendios en Chubut, a la altura del Cerro Pirque, devastaron miles de hectáreas, a pocos kilómetros de las áreas urbanizadas (Martin Levicoy/AFP)
Un mar de fuego, en uno de los peores incendios en tres décadas
Un caballo muerto es retratado en la zona afectada por un incendio forestal en El Hoyo
Las tareas de los brigadistas incluyen cortafuegos, evacuaciones y protección de viviendas
Más de 350 brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad trabajan día y noche para controlar los focos activos
Las condiciones de sequía extrema y la falta de lluvias agravan la situación de los incendios forestales. En la foto, un auto quemado
Personas esperan por asistencia hidrante. El incendio afectó cerca de 2 mil hectáreas de bosques nativos y pinos
La evacuación preventiva de El Coihue y La Angostura busca resguardar la seguridad de vecinos y turistas
Margarita Brizuela, integrante de la Comunidad Mapuche Lorenzo Pulgar Huentuquidel, muestra su vivienda quemada ante el avance del fuego
Desde el aire, el incendio del Cerro Pirque. El fiscal Carlos Díaz Mayer confirmó la intencionalidad en el inicio del incendio y descartó la participación de grupos radicalizados
Bariloche, El Bolsón y Río Negro registran índices extremos de peligrosidad por incendios según el SPLIF
Las imágenes de la Comarca Andina muestran la devastación provocada por las llamas
Otro caballo, sin vida, yace en la zona afectada en El Hoyo
El operativo incluye helicópteros, aviones hidrantes y vehículos logísticos de diferentes organismos provinciales y nacionales (EFE)
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre tormentas aisladas y posibles nuevos focos por actividad eléctrica
Durante la noche del jueves, circularon videos que generaron alarma entre la población debido al avance de un incendio forestal fuera de control que llegó hasta la Ruta 40. Las autoridades viales recomiendan máxima precaución por la escasa visibilidad
Municipio de Epuyén informó que el tránsito permanecía interrumpido en los tramos de la Ruta 40 comprendidos frente a Letras Corpóreas, Puente Apablaza y el balcón de Epuyén.
La zona turística de El Hoyo, envuelta en el humo
Personas observan el humo y las llamas que se elevan entre los árboles mientras avanza un incendio forestal (Reuters)
La falta de nieve en invierno y el bajo nivel de los reservorios contribuyeron a la propagación de los incendios