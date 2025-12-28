Fotos Al 100

25 fotos: Enjoy Punta del Este realizó el lanzamiento de su temporada Verano 2026

La propuesta del resort incluye más de 30 shows, las noches de OVO NightClub, el Salón del Vino y la transmisión en vivo de DGO Stream desde OVO Beach

Rossella Della Giovampaola y Gustavo
Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich en la presentación de la temporada Verano 2026 de Punta del Este, que se llevó a cabo en OVO Beach
El evento contó con la
El evento contó con la presencia de destacadas figuras de DGO, como Zaira Nara
El director de Relaciones Institucionales
El director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este, Javier Azcurra
Daniel Hadad, fundador y CEO
Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae; su mujer Viviana Zocco, CEO de Ticmas, y la periodista, Milagros Hadad
Enjoy Punta del Este presentó
Enjoy Punta del Este presentó su temporada de verano 2026 con un evento que reunió a figuras del espectáculo, referentes de la industria, autoridades y medios de prensa, dando inicio a una agenda que combina gastronomía de autor, espectáculos, entretenimiento y experiencias frente al mar
La actriz, Verónica Llinás, integrante
La actriz, Verónica Llinás, integrante del elenco de "Una navidad de mierda", la obra teatral que produce Gustavo Yankelevich y que se presenta en Enjoy; y Rossella Della Giovampaola
Javier Azcurra junto al actor,
Javier Azcurra junto al actor, Nicolás Furtado, y el gerente general de Enjoy Punta del Este, Diego Berná
Ale Lacroix junto a sus
Ale Lacroix junto a sus hijos, Felipe, Letizia y Alfonso
El periodista, Germán Paoloski, y
El periodista, Germán Paoloski, y la actriz, Sabrina Garciarena
Claudio Cerini y Belén Ferreira
Claudio Cerini y Belén Ferreira
Hernán Nisenbaum y Luly Drozdek
Hernán Nisenbaum y Luly Drozdek
Sol Rivas
Sol Rivas
Rossella Della Giovampaola y Teresa
Rossella Della Giovampaola y Teresa Calandra
Zaira Nara y Leo Mateu
Zaira Nara y Leo Mateu
Gastón Portal
Gastón Portal
Marcelo Valsecchi
Marcelo Valsecchi
Fabián Paz
Fabián Paz
Germán Paoloski, Sabrina Garciarena y
Germán Paoloski, Sabrina Garciarena y Javier Azcurra
Ale Lacroix y Leo Mateu
Ale Lacroix y Leo Mateu
Rosella Della Giovampaola
Rosella Della Giovampaola
Entre las figuras que se
Entre las figuras que se presentarán este verano se encuentran Diego Torres, Soledad Pastorutti, Sebastián Wainrach, Alejandro Lerner, Pilar Sordo, Estanislao Bachrach, Mora Godoy, Ángela Torres y Benjamín Amadeo, entre muchos otros
Tucu López
Tucu López
Nicolás Furtado
Nicolás Furtado
Milagros y Daniel Hadad
Milagros y Daniel Hadad
Enjoy Punta del Este realizó
Enjoy Punta del Este realizó el lanzamiento de su temporada Verano 2026 /// Fotos: RS

