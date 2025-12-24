Las fotos del regreso de la Navidad a Belén: “Después de dos años de oscuridad, necesitamos la luz”

La gente se reúne junto al árbol de Navidad en la Plaza del Pesebre el día de los eventos navideños con el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, en la víspera de Navidad, en la Ciudad Vieja de Belén en Cisjordania ocupada por Israel, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Mussa Qawasma

El Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, urgió este miércoles a los palestinos desde la Plaza del Pesebre en Belén a celebrar y disfrutar de esta Navidad, tras dos años de ofensiva bélica en Gaza.

Masiva concurrencia de peregrinos acompañaron al Patriarca (REUTERS/Ammar Awad)

El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, asiste a las celebraciones navideñas en Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

Los fieles abarrotaron la capacidad del templo

“Lo que vi en Gaza es un desastre (...) pero también vi allí el deseo de vivir”, dijo el cardenal, que visitó el pasado fin de semana la ciudad de Gaza y su única parroquia católica, la iglesia de la Sagrada Familia.

El Metropolitano Vindictus, representante patriarcal de los ortodoxos griegos en Belén, se encuentra en la Iglesia de la Natividad, en Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

“Es posible celebrar en Gaza, es posible celebrar en Belén. Necesitamos celebrar no solo hoy, sino todos los días del año”, añadió el prelado, pese a que reconoció que aún quedan problemas por resolver.

Miembros del clero caminan, el día en que el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, asiste a las celebraciones navideñas en Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

Las palabras de Pizzaballa fueron escuchadas tan solo por decenas de familias palestinas, tras dos años sin festividades navideñas en solidaridad por Gaza y otros dos años antes debido a la covid.

Miembros del clero posan, el día en que el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, asiste a un servicio navideño en la Iglesia de la Natividad, en Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

Solo en estas Navidades, se volvieron a escuchar de nuevo los tambores y las gaitas de miles de ‘boys scouts’ palestinos procedentes de Beit Sahour, Birzeit y Jerusalén, entre otras ciudades.

Un niño se aferra a un poste, el día en que el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, asiste a las celebraciones navideñas en Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

Además, Pizzaballa aseguró que hoy veía “la luz de Belén” -donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús- y la luz en todos los que habían acudido allí, y de nuevo apeló al espíritu lúdico navideño.

El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, asiste a un servicio navideño en la Iglesia de la Natividad, en Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

“La luz de Belén es la luz del mundo”, dijo el patriarca latino quien añadió que en Gaza, “en medio de la nada, pueden celebrar y disfrutar a pesar de la nada. Esto nos recuerda que es posible levantarnos de la devastación humana”.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, saluda a un palestino vestido de Papá Noel mientras se dirige a los eventos navideños, en la víspera de Navidad, en la Ciudad Vieja de Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Mussa Qawasma

Pizzaballa, de la orden franciscana, es la máxima autoridad católica en Tierra Santa. Su título de Patriarca Latino de Jerusalén, que le fue otorgado en 2020, le convierte en el representante del papa en la zona y quien supervisa las iglesias de rito latino (católicas) en Israel, Palestina, Jordania y Chipre.

El patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, se sienta con miembros del clero durante una recepción con fieles cristianos antes de dirigirse a Belén para celebrar la Navidad, en la víspera de Navidad en el Patriarcado Latino de Jerusalén en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Ronen Zvulun

La ciudad palestina, venerada por los cristianos como la cuna de Jesús, se había abstenido de celebrar públicamente la Navidad durante los dos últimos años mientras la guerra azotaba Gaza.

Un miembro del clero sostiene una cruz, el día en que el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, asiste a las celebraciones navideñas en Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

Pero, mientras el precario alto el fuego en Gaza entra en su segundo mes, se prevé que la ciudad celebre una celebración festiva conmemorando el día con bandas de música y decoraciones, y con el regreso de fieles de todo el mundo para celebrar la Navidad de este año desde la ciudad santa.

Los fieles asisten a un servicio navideño, dirigido por el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, en la Iglesia de la Natividad, en Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

La mayoría de los años, Belén se regodea en el lugar central que ocupa en la historia cristiana de la vida de Jesús. Nació allí en un establo porque no había espacio para sus padres en la posada y fue colocado en un pesebre, la cama más humilde de todas.

Un miembro del clero sale de la Iglesia de la Natividad por la 'Puerta de la Humildad', el día en que el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, asiste a las celebraciones navideñas en Belén, en Cisjordania ocupada por Israel, en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

Aunque Gaza está a unos 60 km (37 millas) de Belén, la guerra ha afectado dolorosamente a los palestinos en la Cisjordania ocupada por Israel. Muchos tienen familiares y amigos en Gaza, y la guerra ha mermado el turismo del que depende la economía de Belén.

La policía palestina escolta al Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, mientras éste viaja para asistir a las celebraciones navideñas en Belén, en la Cisjordania ocupada por Israel, en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2025. REUTERS/Ammar Awad

También en Belén, las barricadas de hormigón de la barrera erigida por Israel alrededor de partes de la ciudad se han convertido en un lienzo para grafitis.

(con información de EFE y Reuters)