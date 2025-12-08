Fotos Al 100

42 fotos: la gran final del Abierto de Polo de Palermo 2025

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, entre otras destacadas personalidades, asistieron al Campo Argentino de Polo

El presidente Javier Milei, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Bemjamín Araya, y el vicepresidente de esta institución, Federico Virasoro
El equipo La Natividad-La Dolfina
El equipo La Natividad-La Dolfina le ganó a Ellerstina-Indios Chapaleufú 17-13 y se quedó con la Triple Corona
El festejo de La Natividad-La Dolfina, el equipo integrado por Bartolomé Castagnola, Adolfo Cambiaso, Adolfo "Poroto" Cambiaso y Camilo Castagnola
El polista Facundo Pieres (Ellerstina-Indios Chapaleufu) junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente Javier Milei y el integrante de La Natividad-La Dolfina, Bartolomé Castagnola
Javier Milei y Adolfo Cambiaso
Javier Milei y Adolfo Cambiaso durante la entrega de premios
El festejo de Adolfo "Poroto" Cambiasso
Valeria Mazza y Alejandro Gravier
Valeria Mazza y Alejandro Gravier
Carolina "Pampita' Ardohain y el polista Martín Pepa
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la periodista María Belén Ludueña
Patricia Bullrich, y su marido, Guillermo Yanco, vicepresidente del Museo del Holocausto
Adolfo Cambiaso y su hijo, Poroto
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona
Tato Lanusse y Silvina Pueyrredon
Tato Lanusse y Silvina Pueyrredon junto a sus hijos Helena y Alfonso
Anamá Ferreira
Anamá Ferreira
El empresario Cristiano Rattazzi y su hija Manuela
El jefe de Gabinete porteño. Gabriel Sánchez Zinny
El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi
El ex ministro de Producción, Francisco Cabrera
El empresario Pablo Roemmers
El empresario Pablo Roemmers
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa
Lily Sciorra
Lily Sciorra
Lucas Bocchino y Andrea Frigerio
Lucas Bocchino y Andrea Frigerio
Francisco Bosch
Francisco Bosch
Graciela Alfano
Graciela Alfano
Milagros Blaquier y Máximo Diez
Milagros Blaquier y Máximo Diez
Ignacio Azumendi
Ignacio Azumendi
Nequi Galotti y Sonia del Carril
El polista Hernán Agote
El polista Hernán Agote
Eduardo Feinmann
Eduardo Feinmann
El presidente Javier Milei saludando a los Granaderos
Adriana Brodsky y Segio Polite
Adriana Brodsky y Segio Polite
Martín Pepa
Martín Pepa
El polista Magoo Laprida y Rochi Losa
El ex tenista Diego "El Peque" Schwartzman y Eugenia de Martino
Clemente Zavaleta y María Emilia Fernández Rousse
Marina Achával
Marina Achával
El Pollo Álvarez y Tefi Russo
Germán Paoloski
Germán Paoloski
Cinthia Garrido
Cinthia Garrido
Sol Estevanez
Sol Estevanez
Cocho López y Verónica Colussi
Cocho López y Verónica Colussi
La gran final del Abierto
La gran final del Abierto de Polo de Palermo 2025 /// Fotos: Jaime Olivos - AP - Presidencia de la Nación

