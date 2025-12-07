34 fotos: un libro de Nunzia Locatelli y Cintia Suárez fue declarado de Interés por la Legislatura porteña

La Legislatura porteña declaró de Interés para la Comunicación Social y la Cultura al libro “Enrique Shaw: el apóstol de los empresarios”, de las autoras Nunzia Locatelli y Cintia Suárez, editado por Catarsis
El reconocimiento fue impulsado por el legislador Juan Facundo Del Gaiso y aprobado mediante la Declaración N° 313/2025, en virtud del aporte cultural e histórico de la obra
El libro rescata la figura de un empresario argentino, cuya vida y legado siguen inspirando a generaciones
Enrique Shaw no solo fue un empresario atípico; fue un hombre que desafió su tiempo con una visión revolucionaria, capaz de demostrar que el éxito empresarial podía ir de la mano de la justicia social. Para Shaw, la empresa no debía ser solo un motor de ganancias, sino también un espacio de desarrollo humano
“Este libro pone en valor la ética y el compromiso social en el mundo empresario. Enrique Shaw es un ejemplo de que la búsqueda del bien común puede transformar la realidad”, destacó Del Gaiso al fundamentar el proyecto
La gestión de Enrique Shaw se caracterizó por la defensa de la dignidad de los trabajadores, la innovación y la solidaridad empresarial
Durante el evento, Nunzia Locatelli y Cintia Suárez compartieron detalles de la investigación que dio origen a la obra, fruto de años de estudio de archivos, testimonios y documentación institucional
“Shaw entendió que la empresa es un espacio de fraternidad y crecimiento humano. Su mensaje es más actual que nunca”, señaló Nunzia Locatelli
“Nuestro objetivo fue traer a la luz a un hombre que puso su liderazgo al servicio de la sociedad”, agregó Cintia Suárez
Las autoras, ambas reconocidas por la Legislatura como Personalidades Destacadas de la Cultura, han publicado diversos trabajos sobre figuras transformadoras de la historia argentina y universal
Ambas colaboran como columnistas en Infobae y desarrollan investigaciones y producciones audiovisuales de alcance internacional
En el camino de ser el primer empresario santo de la historia, El Papa Francisco impulsó la causa de canonización de Enrique Shaw, cuyo proceso se inició en 1999. Fue él quien lo hizo venerable en 2021
Seguramente será el Papa León XIV quien confirme su beatificación y posterior canonización
El Papa Francisco en su libro "La esperanza no defrauda nunca", publicado en el marco del Jubileo 2025, expresó: “Pienso siempre en el siervo de Dios Enrique Shaw como un faro a seguir en las buenas prácticas para los hombres y mujeres de negocio de todo el mundo”
En varias ocasiones, el Papa Francisco destacó su ejemplo, resaltando que “era rico, pero santo” al haber sabido conjugar el mundo de los negocios con una profunda vacación de servicio
