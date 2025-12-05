Las mejores fotos del sorteo del Mundial 2026

05 Dic, 2025 11:50 a.m. EST
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (Foto REUTERS/Brian Snyder) Sebastián Beccacece, entrenador argentino de la selección de Ecuador Las mascotas del Mundial, una por acá país anfitrión El uruguayo Diego Forlán, mundialista con su selección El entrenador de Francia, Didier Deschamps Gianni Infantino saluda al llegar a la gala El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (Reuters) El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez, su esposa María Mercedes Pérez y el presidente de la AFA, Claudio Tapia Javier Zanetti, ex jugador de la selección argentina y vicepresidente del Inter de Milán El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez y su esposa María Mercedes Pérez Vista general del Kennedy Center El ex futbolista brasileño Roberto Carlos posa en la recepción del Kennedy Center El portugués Pepe, quien supo jugar en el Real Madrid El cantante italiano Andrea Bocelli dijo presente en la gala Blaise Matuidi, ex futbolista francés El histórico ex árbitro Pierluigi Collina, quien hoy se desempeña como jefe del comité de arbitraje de la FIFA Vincenzo Montella, entrenador de Turquía, fue uno de los primeros en ingresar Las afueras del Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos El presidente de la FIFA Gianni Infantino y su esposa Leena Al Ashqar
Crédito: AFP/Reuters