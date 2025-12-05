Fotos Al 100

Las mejores fotos del sorteo del Mundial 2026

El Centro Kennedy de Washington alberga el esperado evento que siguen millones de personas en todo el mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (Foto REUTERS/Brian Snyder)
Sebastián Beccacece, entrenador argentino de la selección de Ecuador
Las mascotas del Mundial, una por acá país anfitrión
El uruguayo Diego Forlán, mundialista con su selección
El entrenador de Francia, Didier Deschamps
Gianni Infantino saluda al llegar a la gala
El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (Reuters)
El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez, su esposa María Mercedes Pérez y el presidente de la AFA, Claudio Tapia
Javier Zanetti, ex jugador de la selección argentina y vicepresidente del Inter de Milán
El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez y su esposa María Mercedes Pérez
Vista general del Kennedy Center
El ex futbolista brasileño Roberto Carlos posa en la recepción del Kennedy Center
El portugués Pepe, quien supo jugar en el Real Madrid
El cantante italiano Andrea Bocelli dijo presente en la gala
Blaise Matuidi, ex futbolista francés
El histórico ex árbitro Pierluigi Collina, quien hoy se desempeña como jefe del comité de arbitraje de la FIFA
Vincenzo Montella, entrenador de Turquía, fue uno de los primeros en ingresar
Las afueras del Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos
El presidente de la FIFA Gianni Infantino y su esposa Leena Al Ashqar

Crédito: AFP/Reuters

