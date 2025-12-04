80 fotos: la iniciativa social “Construyendo” celebró su Feria de Navidad

"Construyendo", la iniciativa social que tiene como objetivo acompañar proyectos socio-productivos que generan empleo y oportunidades en barrios vulnerables, llevó adelante su Feria de Navidad
La Feria convocó a más de 350 invitados que incluyó a sus fundadoras Nathalie Sielecki, Mariana Bagó y Silvina Pueyrredon; sus mentoras Carolina Arana, Carolina Stanley, Florencia Perotti y Carolina Dietze, y la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio
El encuentro cumplió su propósito de visibilizar y comercializar los productos de sus proyectos, generando un impacto directo y positivo en la economía de cientos de familias emprendedoras
Nathalie Sielecki
Mariana Bagó
Silvina Pueyrredón, Fabián Perechodnik, Nathalie Sielecki y Sofią Perechodnik
La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio
La diputada nacional, María Eugenia Vidal
Tato Lanusse, Nathalie Sielecki y Martín Cabrales
Las fundadoras de "Construyendo" junto a sus maridos: Nathalie y Calilo Sielecki, Mariana y Juan Pablo Bagó y Silvina Pueyrredón junto a Tato Lanusse
Las fundadoras de "Construyendo", Nathalie Sielecki, Silvina Pueyrredón y Mariana Bagó junto a Taina Lauro Ferreira
Carolina Stanley, asesora general tutelar en el ministerio Público Tutelar, y María Laura Leguizamón, ex senadora nacional
Teresa Bulgheroni
Miriam Bagó
Gabriela Castellani y su hija, Catalina Foyatier
Zoraida Awada
Milagros Blaquier y María Taquini de Blaquier
Florencia Perotti, presidente de la Asociación Amigos del Moderno
Todas las iniciativas de los emprendedores también permiten la compra online para seguir colaborando
El éxito de la Feria de Navidad reafirmó el compromiso de la organización con la creación de oportunidades reales y sustentables, consolidando un modelo que demuestra que la
solidaridad, cuando se articula con la producción y la capacitación transforma la vida de las personas
Luz de Esperanza es una asociación civil del Barrio 31 de la ciudad, que promueve la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Se destaca por su cápsula de productos elaborados con materiales reciclados, creada en sinergia con EsperanZa, demostrando un compromiso con la inclusión y el cuidado ambiental
La variedad y el detalle en la terminación de cada artículo demostraron que, con el apoyo y la capacitación adecuada, se puede tener la oportunidad de competir en los más altos estándares del mercado
Carolina Stanley junto a los emprendedores
Susy Aczen y Florencia Perotti
La imponente ambientación que donó Armando Cazón en el jardín del hotel de Recoleta. La locación de la Feria de Navidad también fue donada a total beneficio de la iniciativa solidaria
Nathalie Sielecki y Mariana Bagó junto a Armando Cazón
Los Naranjos es una asociación civil que facilita la inserción laboral de jóvenes. Su proyecto más reciente fue la creación de una línea de vajilla, una cápsula que simboliza el proceso de formación y los sueños de sus participantes
Pamela Marcuzzi de Saguier y Nathalie Sielecki
Fabián Perechodnik y su hija, Sofía
Clara Muzzio comprando en el stand de EsperanZa
Genoveva Ferrero, presidente de la Fundación de la Familia Policial
María Noel Crucci, esposa del ex embajador de Uruguay en Argentina y actual intendente de Florida en ese país, Carlos Enciso Christiansen
Julieta Spina
Iván de Pineda junto a Silvina Pueyrredón y Nathalie Sielecki
Los invitados disfrutaron de una gran tarde de compras a total beneficio de los emprendedores
Silvina Chediek, Elena Bordeu y Nathalie Sielecki
Los protagonistas del encuentro fueron los emprendedores de los proyectos como EsperanZa, un emprendimiento de marroquinería del Barrio Costa Esperanza (San Martín) que, en alianza con "Construyendo", fabrica carteras, mochilas y neceseres 100% de cuero argentino
LH Handmade es una marca de carteras y accesorios tejidos fundada junto a "Construyendo" por mujeres de la localidad de Loma Hermosa (San Martín). Utilizan su oficio para crear productos de diseño y calidad, dando a conocer sus barrios
Mariana Gallego
Claudia Stad
Nequi Galotti
Julieta Barrionuevo y Mariana Bagó
Francisca Lanusse y Taina Laurino Ferreira
Carolina Arana, mentora de "Construyendo"
Lauraine de Ganay, Moniquita Holmberg y Nathalie Sielecki
Nathalie Sielecki y Florencia Perotti
Juan Ball
Mariana Bagó, Beby Lacroze y Silvina Pueyrredón
Majo Dibetto y Natalia Orlowski
Carolina Stanley, María Noel Crucci y Mariana Bagó
Anamá Ferreira
Silvina Pueyrredón y Nathalie Sielecki junto a Rochi Sporleder
El ex ministro de la embajada de Uruguay, José Reyes, y su hija Paula
María José Soldati y Julieta Martín junto a su hija
Daniela Marcuzzi de Saguier junto a Mariana Bagó y Pilar Vigil
María Egidy, Carolina Stanley, Mariana Bagó y María Laura Leguizamón
Pamela Marcuzzi de Saguier y Cindy Teperman
Eugenia Anzorreguy junto a su hija, María Silva
Carolina Stanley, Nathalie Sielecki, Silvina Pueyrredón y María Eugenia Vidal
José y Georgina Reyes
Nathalie Sielecki y Amanda Timerman
Sarita Tawil y Becky Pérez Pichón
María Eugenia Cordero
Claudia Álvarez Argüelles y Nequi Galotti
María Laura Diciancia, Verónica Zoani de Nutting y Gabriela Castellani
Mariana Bagó, Julieta Spina, Carolina Stanley y Florencia Perotti
La galerista, María Calcaterra
Claudia Correa y Marcela White
Romina Pigretti y Nathalie Sielecki
Andrea "Tucu" Martínez
Verónica Zoani de Nutting
Marcela Gotlib, Nathalie Sielecki y Nequi Galotti
Lili Monsegou y Patricia Ezcurdia
Cindy Teperman
Beatriz Guerra y Taina Laurino Ferreira
Anita Crimaldi y Agus Stafforini
Daniela Bonetto donó la iluminación para la Feria de Navidad
Silvina Puig, María Noel Crucci y Dolores Puig
Verónica García Mansilla de Pueyrredón y María Elena Estrada
La iniciativa social “Construyendo” celebró su Feria de Navidad