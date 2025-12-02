Fotos Al 100

37 fotos: la recepción oficial en la Embajada de Emiratos Árabes Unidos por el Día de la Unión

El embajador Said Alqemzi encabezó el acto en su Residencia, con motivo del 54° Aniversario de la Unificación

El embajador de Emiratos Árabes
El embajador de Emiratos Árabes Unidos, Said Alquemzi
El canciller Pablo Quirno
El canciller Pablo Quirno
El embajador de Arabia Saudita,
El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamid, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil
El jefe del Estado Mayor
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac
Pablo Quirno junto al embajador
Pablo Quirno junto al embajador de Marruecos, Fares Yassir, y el embajador anfitrión
El embajador de Israel, Eyal
El embajador de Israel, Eyal Sela
El secretario de Turismo y
El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli
El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara Argentino Israelí, Mario Montoto
El ex presidente del Banco
El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado
El presidente de la DAIA,
El presidente de la DAIA, Mauro Berenstein
Lee Yong-soo, embajador de Corea
Lee Yong-soo, embajador de Corea
El presidente del CARI, Francisco
El presidente del CARI, Francisco de Santibañez
Los embajadores de Uruguay y
Los embajadores de Uruguay y Colombia, Diego Cánepa y José Acosta Ramos
El embajador de Panamá, Juan
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
Carlos Mahiques, juez de la
Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
Claudio Epelbaum, director ejecutivo del
Claudio Epelbaum, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano
El embajador de Egipto, Yasser
El embajador de Egipto, Yasser Abed
Mario Montoto y Daniel Scioli
Mario Montoto y Daniel Scioli
El embajador de Portugal, Gonçalo
El embajador de Portugal, Gonçalo Teles Gomes
El embajador de Tailandia, Krit
El embajador de Tailandia, Krit Tankanarat
Veljko Lazić, embajador de Serbia
Veljko Lazić, embajador de Serbia
El relacionista diplomático Ariel Blufstein
El relacionista diplomático Ariel Blufstein
Juan Pablo y Christian Orellana,
Juan Pablo y Christian Orellana, presidente y director general del Club diplomático de Argentina
Maia Chacra
Maia Chacra
En el marco de la
En el marco de la misma celebración, la Embajada realizó una muestra especial de fotografías del premio “Espacios de Luz”, organizado por el Centro de la Gran Mezquita Sheikh Zayed
La exhibición reunió una selección
La exhibición reunió una selección de obras ganadoras y finalistas que exploran, a través del juego de luces y sombras, la belleza arquitectónica y la atmósfera espiritual de la Gran Mezquita Sheikh Zayed, poniendo de relieve valores como la paz, la convivencia y el diálogo entre culturas
El embajador de Eslovaquia, Milán
El embajador de Eslovaquia, Milán Zachar
El embajador de India, Ajaneesh
El embajador de India, Ajaneesh Kumar
El embajador de Turquía, Süleyman
El embajador de Turquía, Süleyman Ömür Budak
El embajador de Rusia, Dmitry
El embajador de Rusia, Dmitry Feoktistov
"Las relaciones distinguidas entre los
"Las relaciones distinguidas entre los Emiratos Árabes Unidos y la República Argentina, establecidas oficialmente en febrero de 1974, se sustentan en una amistad sólida basada en el respeto mutuo y en intereses compartidos. En estos 51 años se han visto fortalecidas mediante marcos legales clave que favorecen el comercio y las inversiones, entre ellos el Convenio para Evitar la Doble Imposición y el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones", expresó el Embajador
El ministro consejero de la
El ministro consejero de la embajada de Qatar, Ali Abinali
El presidente de Havanna, Carlos
El presidente de Havanna, Carlos Giovanelli
El Nuncio Apostólico en Argentina,
El Nuncio Apostólico en Argentina, arzobispo Mirosław Adamczyk
Stoyan Mihaylov, embajador de Bulgaria
Stoyan Mihaylov, embajador de Bulgaria
Giovanni Maria D' Avossa, embajador
Giovanni Maria D' Avossa, embajador de San Marino
La recepción oficial en la
La recepción oficial en la Embajada de Emiratos Árabes Unidos por el Día de la Unión /// Fotos: Jaime Olivos

