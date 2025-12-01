En fotos, los 20 años de una de las compañías energéticas más importantes del país: música en vivo en una noche histórica

01 Dic, 2025 12:08 p.m. EST El imponente escenario del Hipódromo de Palermo anticipó una noche llena de música, emoción y una celebración que reunió a miles de personas Damián Mindlin, Ricardo Torres, Marcelo Mindlin y Gustavo Mariani. Socios fundadores de Pampa Energía Marcelo Mindlin y su esposa Mariana; Damián Mindlin y su esposa Karina, Gustavo Mariani y su esposa Mariana Ricardo Torres y su esposa Sandra Marcelo y Nicolás Mindlin Marcelo Bonelli María Laura Santillan Marcelo y Damián Mindlin junto a Eyal Sela, Embajador de Israel en Argentina Gustavo y Marcelo con Daniel Gonzalez, secretario de Coordinación de Energía y Minería Marcelo Mindlin y Miguel Ángel Broda Marcelo, Ricardo y Alejandro Bercovich Ricardo, Gustavo y Marcelo junto a María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación Cecilia Boufflet y Marcelo Mindlin Ariel Sbdar de Cocos Capital Gustavo Mariani, Ricardo Markous (Tecpetrol), Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, Daniel Ridelener (TGN) y Gustavo Gallino (YPF) Marcelo y Mariana Mindlin junto Marcelo Longobardi y su esposa Los socios de Pampa junto a Carlos Melconian Marcelo y Damián Mindlin junto a Hernán Lacunza Marcelo y Damián Mindlin junto a Jorge Sapag Alejandro Catterberg Ricardo Torres, Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin, Eduardo Elsztain (IRSA), Damián Mindlin y Gustavo Mariani Marcelo Junto a Luis Galli de Newsan Marcelo y Damián Mindlin junto a Javier Timerman Estelares abrió la noche con un show cargado de emoción y marcó el inicio perfecto para la celebración La banda platense conquistó al público con sus clásicos y una performance vibrante en el escenario principal Con su sonido inconfundible, Estelares hizo cantar a miles y dio uno de los momentos más memorables del evento Turf hizo cantar a todo el Hipódromo con sus clásicos y encendió uno de los momentos más energéticos de la noche La banda liderada por Joaquín Levinton le puso ritmo y nostalgia al festejo por los 20 años Kevin Johansen llevó su estilo único al escenario y regaló un set íntimo y festivo que sorprendió a todos Virus desplegó un show potente y marcó uno de los pasajes más celebrados del encuentro Fer Palacio cerró la noche con un set explosivo que hizo bailar a las más de 3.500 personas presentes El Hipódromo de Palermo se colmó de asistentes llegados de todo el país para ser parte de una noche inolvidable La energía del público se hizo sentir durante toda la noche, en una fiesta que reunió a más de 3.500 personas Familias, equipos de trabajo e invitados especiales compartieron una jornada que unió emoción, música y espíritu federal Miles de personas disfrutaron del evento que celebró dos décadas de historia con música, sorpresas y una puesta en escena impactante Entre luces, pantallas y efectos especiales, el escenario se convirtió en el corazón de una celebración multitudinaria Fer Dente y Laurita Fernández guiaron cada momento del encuentro con humor, dinamismo y una química que se ganó al público
Fotos: Pampa Energía / Menardo Photography