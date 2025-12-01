Fotos Al 100

En fotos, los 20 años de una de las compañías energéticas más importantes del país: música en vivo en una noche histórica

Pampa Energía celebró sus dos décadas con una noche repleta de shows en el Hipódromo de Palermo. Estelares, Los Tipitos, Kevin Johansen, Turf y Virus fueron parte de una grilla que también tuvo la conducción de Fer Dente y Laurita Fernández, además del cierre a puro baile con Fer Palacio

El imponente escenario del Hipódromo
El imponente escenario del Hipódromo de Palermo anticipó una noche llena de música, emoción y una celebración que reunió a miles de personas
Damián Mindlin, Ricardo Torres, Marcelo
Damián Mindlin, Ricardo Torres, Marcelo Mindlin y Gustavo Mariani. Socios fundadores de Pampa Energía
Marcelo Mindlin y su esposa
Marcelo Mindlin y su esposa Mariana; Damián Mindlin y su esposa Karina, Gustavo Mariani y su esposa Mariana
Ricardo Torres y su esposa
Ricardo Torres y su esposa Sandra
Marcelo y Nicolás Mindlin
Marcelo y Nicolás Mindlin
Marcelo Bonelli
Marcelo Bonelli
María Laura Santillan
María Laura Santillan
Marcelo y Damián Mindlin junto
Marcelo y Damián Mindlin junto a Eyal Sela, Embajador de Israel en Argentina
Gustavo y Marcelo con Daniel
Gustavo y Marcelo con Daniel Gonzalez, secretario de Coordinación de Energía y Minería
Marcelo Mindlin y Miguel Ángel
Marcelo Mindlin y Miguel Ángel Broda
Marcelo, Ricardo y Alejandro Bercovich
Marcelo, Ricardo y Alejandro Bercovich
Ricardo, Gustavo y Marcelo junto
Ricardo, Gustavo y Marcelo junto a María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación
Cecilia Boufflet y Marcelo Mindlin
Cecilia Boufflet y Marcelo Mindlin
Ariel Sbdar de Cocos Capital
Ariel Sbdar de Cocos Capital
Gustavo Mariani, Ricardo Markous (Tecpetrol),
Gustavo Mariani, Ricardo Markous (Tecpetrol), Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, Daniel Ridelener (TGN) y Gustavo Gallino (YPF)
Marcelo y Mariana Mindlin junto
Marcelo y Mariana Mindlin junto Marcelo Longobardi y su esposa
Los socios de Pampa junto
Los socios de Pampa junto a Carlos Melconian
Marcelo y Damián Mindlin junto
Marcelo y Damián Mindlin junto a Hernán Lacunza
Marcelo y Damián Mindlin junto
Marcelo y Damián Mindlin junto a Jorge Sapag
Alejandro Catterberg
Alejandro Catterberg
Ricardo Torres, Horacio Marín (YPF),
Ricardo Torres, Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin, Eduardo Elsztain (IRSA), Damián Mindlin y Gustavo Mariani
Marcelo Junto a Luis Galli
Marcelo Junto a Luis Galli de Newsan
Marcelo y Damián Mindlin junto
Marcelo y Damián Mindlin junto a Javier Timerman
Estelares abrió la noche con
Estelares abrió la noche con un show cargado de emoción y marcó el inicio perfecto para la celebración
La banda platense conquistó al
La banda platense conquistó al público con sus clásicos y una performance vibrante en el escenario principal
Con su sonido inconfundible, Estelares
Con su sonido inconfundible, Estelares hizo cantar a miles y dio uno de los momentos más memorables del evento
Turf hizo cantar a todo
Turf hizo cantar a todo el Hipódromo con sus clásicos y encendió uno de los momentos más energéticos de la noche
La banda liderada por Joaquín
La banda liderada por Joaquín Levinton le puso ritmo y nostalgia al festejo por los 20 años
Kevin Johansen llevó su estilo
Kevin Johansen llevó su estilo único al escenario y regaló un set íntimo y festivo que sorprendió a todos
Virus desplegó un show potente
Virus desplegó un show potente y marcó uno de los pasajes más celebrados del encuentro
Fer Palacio cerró la noche
Fer Palacio cerró la noche con un set explosivo que hizo bailar a las más de 3.500 personas presentes
El Hipódromo de Palermo se
El Hipódromo de Palermo se colmó de asistentes llegados de todo el país para ser parte de una noche inolvidable
La energía del público se
La energía del público se hizo sentir durante toda la noche, en una fiesta que reunió a más de 3.500 personas
Familias, equipos de trabajo e
Familias, equipos de trabajo e invitados especiales compartieron una jornada que unió emoción, música y espíritu federal
Miles de personas disfrutaron del
Miles de personas disfrutaron del evento que celebró dos décadas de historia con música, sorpresas y una puesta en escena impactante
Entre luces, pantallas y efectos
Entre luces, pantallas y efectos especiales, el escenario se convirtió en el corazón de una celebración multitudinaria
Fer Dente y Laurita Fernández
Fer Dente y Laurita Fernández guiaron cada momento del encuentro con humor, dinamismo y una química que se ganó al público

Fotos: Pampa Energía / Menardo Photography

