32 fotos: el embajador de Italia brindó un cóctel en honor al director de cine, Paolo Sorrentino

Fabrizio Nicoletti agasajó al ganador del Oscar, que se encuentra en nuestro país cumpliendo con distintos compromisos profesionales

El embajador de Italia, Fabrizio
El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, durante la recepción oficial
El director de cine, Paolo
El director de cine, Paolo Sorrentino, llegó por primera vez a la Argentina. Brindará una masterclass gratuita en el Teatro San Martín y asistirá a la proyección de su película, “Fue la mano de Dios”
El actor, Guillermo Francella, junto
El actor, Guillermo Francella, junto al embajador italiano
El cónsul general de Italia,
El cónsul general de Italia, Carmelo Barbera, y Paolo Sorrentino
Paolo Sorrentino dirigió exitosas películas
Paolo Sorrentino dirigió exitosas películas como "La gran belleza" (ganadora del Oscar 2014), "La juventud" y "Fue la mano de Dios" entre otras, así como también la disruptiva serie "The Young Pope"
Teresa Bulgheroni
Teresa Bulgheroni
Marcos Bulgheroni (Pan American Energy)
Marcos Bulgheroni (Pan American Energy) y su mujer, la escritora italiana Nunzia Locatelli
Fabián Perechodnik y su hijo,
Fabián Perechodnik y su hijo, Iván
La ex senadora nacional, María
La ex senadora nacional, María Laura Leguizamon, y Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond
El embajador Fabrizio Nicoletti y
El embajador Fabrizio Nicoletti y su mujer, Martina Maione
El actor Víctor Laplace
El actor Víctor Laplace
"Fue la mano de Dios"
"Fue la mano de Dios" es un film semiautobiográfico en el que Paolo Sorrentino reconstruye su adolescencia en Nápoles, azotada por una tragedia familiar y por el impacto cultural que implicó el arribo de Diego Maradona al club Nápoli
Luego de Buenos Aires, el
Luego de Buenos Aires, el director italiano viajará a San Martín de los Andes donde se pondrá al frente de una residencia de creación junto a cincuenta cineastas seleccionados de diversas partes del mundo
La directora del Palacio Libertad,
La directora del Palacio Libertad, Valeria Ambrosio
Gustavo Bermúdez y Verónica Varano
Gustavo Bermúdez y Verónica Varano
Beatrice Venezi, directora musical del
Beatrice Venezi, directora musical del Teatro de La Fenice, en Venecia
La ministra de Cultura porteña,
La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes
Guillermo Francella
Guillermo Francella
Nunzia Locatelli
Nunzia Locatelli
Andrés Duprat, director del Museo
Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes
Claudio Zin, ex senador italiano
Claudio Zin, ex senador italiano de la XVII Legislatura, y su mujer, Ana Casiraghi
Marcos Bulgheroni y su mujer,
Marcos Bulgheroni y su mujer, Nunzia Locatelli, junto al embajador Fabrizio Nicoletti y su esposa, Martina Maione
Gabriela Ricardes y el director
Gabriela Ricardes y el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco
Marcelo Figueiras, María Laura Leguizamón,
Marcelo Figueiras, María Laura Leguizamón, Martina Maione y Beatrice Venezi
Iván Perechodnik junto al embajador
Iván Perechodnik junto al embajador Fabrizio Nicoletti, Fabián Perechodnik, María Laura Leguizamón y el cónsul general de Italia, Carmelo Barbera
Guillermo Francella y Víctor Laplace
Guillermo Francella y Víctor Laplace
Paolo Sorrentino y Gerardo Grieco
Paolo Sorrentino y Gerardo Grieco
El embajador italiano junto a
El embajador italiano junto a Beatrice Venezi, Martina Maione, Ana Casiraghi y Claudio Zin
Verónica Varano
Verónica Varano
Lola Cordero
Lola Cordero
Los invitados en la recepción
Los invitados en la recepción que se llevó a cabo en los jardines de la Residencia del embajador de Italia
El embajador de Italia brindó
El embajador de Italia brindó un cóctel en honor al director de cine, Paolo Sorrentino /// Fotos: Jaime Olivos

